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Messi hace ‘sold out’ en los Princesa de Asturias en solo 13 minutos: recibirá un premio por su “formidable labor para promover el acceso a la educación y cuidado de la salud infantil”

El futbolista argentino visitará el Palacio de los Deportes de Oviedo este jueves 22 de octubre para recibir su premio

Messi hace 'sold out' en los Premios de Asturias en solo 13 minutos

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La expectación por la visita de Leo Messi a Asturias ha desatado un auténtico fenómeno social. Las entradas gratuitas que la Fundación Princesa de Asturias puso a disposición del público general este domingo, a las 10:00 horas, para asistir al encuentro con el astro argentino se han agotado en tan solo 13 minutos. Además, la cola virtual ha tenido una demanda extraordinaria que no se había visto antes: 16.200 personas se conectaron simultáneamente para conseguir un pase a la gala.

El acto, programado para el próximo jueves 22 de octubre a las 17:30 horas en el Palacio de los Deportes de Oviedo, es una de las citas centrales del programa cultural de los Premios Princesa de Asturias 2026. El ritmo de asignación confirma el enorme interés por ver al jugador rosarino en la capital del Principado.

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El recinto ovetense dispondrá de un aforo de 6.200 localidades, tras restar las butacas anuladas por el montaje del escenario. De esa cifra, 1.500 asientos se reservaron para los estudiantes que participaron en la actividad ‘El juego del 10’, del programa ‘Toma la palabra’. Las 4.700 plazas restantes, abiertas a la ciudadanía, volaron rápidamente en la cola digital.

Leo Messi recibirá el Premio de Asturias el jueves 22 de octubre (Fundación Leo Messi)
Leo Messi recibirá el Premio de Asturias el jueves 22 de octubre (Fundación Leo Messi)

“Siempre sentí mucho cariño de la gente, y por eso este premio tiene un valor muy especial para mí”

Tras conocer el pasado mes de junio que habría sido seleccionado por el jurado de la fundación para ser el galardonado en la sección de deportes, el capitán argentino no dudó en difundir un video en sus redes sociales en agradecimiento desde Kansas City: “Hola a todos. Bueno, estamos acá en casa, ya con la selección concentrada, pero hoy me levanté con la noticia, con muchísimos mensajes felicitándome por el Princesa de Asturias”, comenzaba el jugador.

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Según sus declaraciones a la Fundación, tiene un gran vínculo con España y Cataluña: “Ahí crecí como futbolista, viví muchísimos años y nacieron mis hijos”, aseguraba. Asimismo, “siempre sentí mucho cariño de la gente, y por eso este premio tiene un valor muy especial para mí”. Por este motivo, “es para mí un orgullo muy grande poder recibir este reconocimiento, por la importancia que tiene, por el hecho de que me reconozcan no solo por lo que hago adentro de la cancha, sino también afuera”, expresaba.

Aun así, el futbolista quiso remarcar que “nada de lo que conseguí lo hice solo: atrás de cada logro hay compañeros, familia y muchísima gente que me ayudó en el camino”. Lo que espera con este reconocimiento y con su legado es que “ojalá mi historia les sirva a muchos niños y niñas para seguir soñando, con trabajo y amor por el deporte, y sabiendo que lo más importante es tratar de ser buena persona y respetar los valores que el deporte nos enseña”, sostuvo.

Lionel Messi observa la jugada durante el partido de la MLS entre el Inter Miami CF y el New York City FC, disputado en el Miami Freedom Park el 14 de octubre de 2026 en Miami. (Megan Briggs / AFP)
Lionel Messi observa la jugada durante el partido de la MLS entre el Inter Miami CF y el New York City FC, disputado en el Miami Freedom Park el 14 de octubre de 2026 en Miami. (Megan Briggs / AFP)

Reconocimiento a una carrera única y al compromiso social “continuado”

Leo Messi recibirá el Premio Princesa de Asturias de los Deportes 2026 el viernes en la ceremonia de entrega. La distinción fue otorgada el pasado 3 de junio por un jurado reunido en Oviedo, presidido por Teresa Perales Fernández, marquesa de Perales, y con Paloma del Río Cañadas como secretaria. En el acta, el jurado destacó su talento y su estatus de futbolista con más títulos de la historia, remarcando su “formidable y continuada labor solidaria para promover el acceso a la educación y el cuidado de la salud de los niños más desfavorecidos”.

Igualmente, ponderó su ejemplar comportamiento en el campo, su constancia, humildad y compromiso con el juego colectivo. Con 49 títulos en su palmarés, el delantero formado en Newell’s Old Boys y en La Masía del FC Barcelona ostenta una trayectoria legendaria. Durante más de quince años en el club azulgrana conquistó 35 trofeos —incluidas 4 Champions League, 10 Ligas y 7 Copas del Rey—, antes de pasar por el Paris Saint-Germain y el Inter Miami CF. Con la Selección Argentina alzó la Copa Mundial de Catar 2022 y dos Copas América.

Distinguido con 8 Balones de Oro, 3 premios The Best y 6 Botas de Oro, Messi proyecta un gran impacto social. Desde 2010 es embajador de UNICEF y desarrolla una amplia labor mediante la Fundación Leo Messi, dedicada a promover la educación y la salud infantil en comunidades vulnerables.

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