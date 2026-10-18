Madrid multa con 129.000 euros a la empresa suiza que le suministra los helicópteros contra incendios porque no estuvieron operativos varios días de la campaña de verano

Uno de los helicópteros del dispositivo INFOMA de la Comunidad de Madrid

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La Comunidad de Madrid ha decidido imponer las primeras penalizaciones a una de las empresas que le alquila los helicópteros que forman parte de su dispositivo especial de verano para combatir los incendios forestales, conocido como INFOMA. La Agencia de Emergencia y Seguridad 112 ha multado con 129.158 euros a la compañía Eliance Helicopter Global Services, que forma parte del grupo Eliance, dedicado a operaciones aéreas de emergencia, extinción de incendios, rescate y transporte sanitario. Desde abril de 2025, el control del grupo está en manos de Swiss Life Asset Managers, la gestora de inversiones del grupo asegurador suizo Swiss Life.

Esta sanción se ha tramitado porque las aeronaves no estuvieron disponibles varios días del verano. Uno de ellos, el pasado 22 de julio, fue en los peores momentos del verano, cuando un incendio que empezó en Almorox (Toledo) se fusionó con otro foco nacido en Burgohondo (Ávila) y convirtió la Sierra Oeste madrileña en un escenario de fuego que la región no conocía hasta la fecha. Solo en Madrid se quemaron casi 25.000 hectáreas. La presidenta Isabel Díaz Ayuso lo llamó “el mayor incendio de nuestra historia” y su consejero de Medio Ambiente, Carlos Novillo, lo calificó de “auténtico monstruo”. Fueron 15 días de incertidumbre, miedo y varias localidades desalojadas. De hecho, el Gobierno regional tuvo que pedir ayuda al Ejecutivo central, que declaró la emergencia nacional.

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Ahora, el expediente de sanción al que ha tenido acceso Infobae revela que Eliance, que se llevó el contrato en octubre de 2024 para alquilar a la Comunidad de Madrid cuatro helicópteros para las temporadas de verano de 2025 y 2026 (de los meses de mayo a octubre), no tuvo disponibles los aparatos durante algunos días clave. En principio, la disponibilidad contractual fijaba 680 horas de vuelo al año para las cuatro aeronaves. A cambio, el Ejecutivo regional abonaría 3.377.920 euros. Pero Eliance no cumplió con lo estipulado. Por ejemplo, uno de los cuatro aparatos, el LD13, debería haberse incorporado al operativo el 13 de junio, pero no lo hizo hasta el 13 de julio. Es decir, una demora de 30 días.

La presidente madrileña, Isabel Díaz Ayuso, durante el dispositivo de emergencia que se habilitó este verano durante los incendios

Ese mismo helicóptero no estuvo operativo entre el 27 y el 28 de julio, en el peor de los momentos de los incendios de Madrid. El LD13 sufrió una nueva inoperatividad el 4 de agosto y volvió al día siguiente, dejando la base sin cubrir durante un día. Por último, la empresa avisó de la necesidad de realizar labores de mantenimiento del helicóptero, no disponiendo de otro de sustitución. El helicóptero salió de la base el 17 de agosto, a mitad de su jornada, y volvió al inicio del día 19 de agosto. Luego está el helicóptero LD35, que se incorporó el 9 de junio, cuando en realidad debería haberlo hecho el 6 de junio, lo que supone tres días de demora.

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Fallaron tres de los cuatro helicópteros

El 21 de junio, este helicóptero sufrió un incidente de gravedad que lo dejó de baja hasta el día 8 de julio. Hasta tal fecha no se pudo contar con un nuevo helicóptero que lo sustituyera, lo cual supone una inoperatividad de 17 días. El 14 de agosto, la empresa Eliance avisó de que necesita realizar labores de mantenimiento y que tampoco tenía helicóptero de sustitución. Esta aeronave no volvió hasta el 18 de agosto, sumando otros tres días de inoperatividad. Por último, está el LD41, que no funcionó entre el 1 y el 9 de septiembre, suponiendo una inoperatividad de nueve días. La Comunidad de Madrid ha establecido las penalizaciones registradas en el contrato, ya que ha calculado que tres de los cuatro helicópteros del servicio sumaron 33 días de demora en sus plazos operativos y 32,5 días fuera de servicio. Todo eso conlleva una sanción de 129.158 euros por 65,5 días en los que realmente no pudieron formar parte del dispositivo de verano.

El contrato firmado en septiembre de 2024 por la Agencia de Emergencias y Seguridad tenía tres lotes: uno, el que se llevó Eliance con estos cuatro helicópteros bombarderos solo para la temporada de verano; otro que se llevó la empresa española Sky SA por 5,2 millones de euros para alquilar dos helicópteros durante dos años con las funciones de coordinación, rescate, patrullaje y extinción de incendios; y el tercer lote, que se llevó la firma también española Pegasus Aviación para alquilar otros cuatro helicópteros para transportar las brigadas de retenes forestales durante dos años, un lote por el que se paga 6,5 millones de euros. Es decir, en total diez helicópteros con distintas funciones.

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El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado este jueves que el incendio que afecta a las provincias de Ávila y Madrid que ha quemado más de 75.000 hectáreas baja a nivel dos y por tanto se pone fin a la emergencia nacional.

El diputado socialista José Luis García señala que las cuentas no cuadran, ya que de momento la Comunidad de Madrid solo ha informado de penalizaciones contra una de las tres empresas del contrato porque no han funcionado tres de los cuatro helicópteros durante varios días de la campaña. Pero él hizo una petición al Gobierno regional para conocer, por ejemplo, el número de helicópteros inoperativos entre el 15 y el 30 de junio. La respuesta es que “se produjo un retraso en la incorporación de algunos de dichos medios respecto de las fechas inicialmente programadas”. Los datos son que entre el 15 y el 17 de junio hubo cinco helicópteros no operativos; entre el 18 y el 21 de junio hubo cuatro; entre el 22 y el 23 de junio hubo tres; entre el 23 y el 25 de junio hubo dos helicópteros y entre el 26 y el 30 de junio solo una nave.

Es decir, que habrá más penalizaciones porque, entre los 129.000 euros de sanción ya tramitados, solo está castigada la falta de servicio de dos helicópteros dentro de estos 15 días de junio por los que preguntó García. Y en la respuesta se habla de hasta un máximo de cinco aeronaves. “Menos mal que en ese periodo del 15 al 30 de junio no pasó nada grave en la región, pero solo en esos 15 días faltaron muchos aparatos contratados”, explica García. De momento, la Comunidad de Madrid solo ha prorrogado hasta noviembre de 2027 uno de los tres lotes: los dos helicópteros de la empresa Sky por 2,6 millones.

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La región posee una superficie total de 802.558 hectáreas, de las que el 55% (438.262 hectáreas) tienen la consideración de terreno forestal. Y de estas, más de la mitad (266.799 hectáreas) tiene el calificativo de terreno forestal arbolado.