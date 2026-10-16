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Este es el grupo de electrónica que se encarga de poner la banda sonora al Grand Theft Auto VI

Después de confirmar que tendrá a Bad Bunny o Lana del Rey entre sus locutores de radio, el esperado videojuego ha anunciado los artistas encargados de una ambiciosa banda sonora

El avance del videojuego presenta a Jason y Lucía en medio de una conspiración criminal a lo largo del estado de Leonida.
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El grupo de electrónica Justice compondrá la música original de Grand Theft Auto VI, el próximo título de Rockstar Games. El dúo francés, integrado por Gaspard Augé y Xavier de Rosnay, asumirá la creación de los temas instrumentales que acompañarán la acción del videojuego, cuyo estreno está previsto para el 19 de noviembre en PlayStation 5 y Xbox Series X|S. El anuncio se conoció el 15 de octubre, junto con el tráiler de lanzamiento de Grand Theft Auto VI. Las imágenes incluyen fragmentos de Flower in a Hurricane, una canción de Justice con participaciones de Tame Impala, SZA y la banda australiana King Gizzard & The Lizard Wizard.

La pieza formará parte de Grand Theft Auto VI: The Album, un disco que reunirá 34 canciones originales vinculadas al juego. Rockstar Games y Atlantic Records avanzaron parte del repertorio durante las últimas semanas, aunque todavía no difundieron la lista completa de temas ni precisaron si habrá una edición independiente con la partitura instrumental de Justice. La confirmación distingue dos planos musicales dentro de GTA VI. Por un lado, Justice compuso la música original dinámica, es decir, las piezas que pueden variar de acuerdo con las acciones, las secuencias narrativas y el ritmo de juego. Por otro, el álbum oficial y las emisoras de radio reunirán canciones de artistas de géneros diversos.

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Rockstar no explicó aún cuántas horas de música creó el dúo ni detalló de qué modo se integrarán sus composiciones en las misiones y los recorridos por Leonida, el estado ficticio donde transcurre la nueva entrega. La empresa tampoco anunció si Justice participó de la selección musical de las estaciones de radio. La música dinámica ya ocupó un lugar destacado en Grand Theft Auto V, que salió en 2013. Aquella entrega contó con una composición colectiva de Tangerine Dream, Woody Jackson, The Alchemist y Oh No, con DJ Shadow a cargo de la mezcla y sincronización. El sistema permitía que las capas musicales respondieran a la actividad del jugador y convivieran con las radios disponibles dentro de los vehículos.

En GTA VI, Justice tomará esa responsabilidad de forma exclusiva. Se trata de la primera vez que el grupo francés compone la partitura de un videojuego, según la información difundida tras el tráiler de lanzamiento. Flower in a Hurricane es el primer lanzamiento de Justice asociado de manera directa al videojuego. La canción reúne al productor y cantante australiano Kevin Parker, conocido como Tame Impala; a la estadounidense SZA; y a King Gizzard & The Lizard Wizard, grupo de rock psicodélico originario de Melbourne.

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El dúo electrónico Justice pondrá banda sonora al GTA VI
El dúo electrónico Justice pondrá banda sonora al GTA VI

El álbum reunirá temas de Travis Scott, Cardi B y Keith Richards

La colaboración extiende el vínculo entre Justice y Tame Impala. Ambos ya habían trabajado en “Neverender”, incluida en Hyperdrama, el cuarto álbum de estudio del dúo, publicado en 2024. Ese tema recibió el Grammy a la mejor grabación dance/electrónica en 2025. Justice surgió en París en 2003 y alcanzó proyección internacional con canciones como “D.A.N.C.E.”, “Genesis” y “We Are Your Friends”. Su música combina bases electrónicas, referencias al rock y arreglos de disco. Tras Cross en 2007, el grupo publicó Audio, Video, Disco en 2011, Woman en 2016 y Hyperdrama en 2024.

La elección de Justice también vincula a GTA VI con una corriente de música electrónica francesa que tuvo alcance global desde comienzos de los años 2000. El dúo llega al proyecto después de una gira internacional de Hyperdrama y de una nueva etapa de colaboraciones con artistas de la música pop y electrónica. Hasta ahora se publicaron nueve canciones del álbum oficial. Además de Flower in a Hurricane, el repertorio anunciado incluye Rhyno, de Travis Scott; Don’t Chart, de Cardi B; Suzuki, de Fuerza Regida; Macacoa 2000, de Rauw Alejandro; y Bright Lights, Big City, de Keith Richards.

También figuran That’s It, de Yung Lean con Future y Metro Boomin; y Sexy Magic, que reúne a Ca7riel, Paco Amoroso, PinkPantheress, Fred again.. y Étienne de Crécy. La diversidad del listado anticipa que la radio del juego combinará pop, hip-hop, música latina, rock y electrónica. Rockstar ya confirmó seis emisoras con conductores asociados a la industria musical. Entre ellas figuran Cocoteo FM, con Bad Bunny y RaiNao; Flash FM, con Robyn; y Back Country Radio, con Lana Del Rey y Morgan Wallen. La compañía presentará el resto del contenido musical en las semanas previas al lanzamiento del juego.

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