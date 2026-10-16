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Las cuatro películas de The Beatles podrían estrenarse en el mismo día, según planea Sony: “Queremos que la gente pueda disfrutarlas al mismo tiempo”

El estudio también menciona que podría dar las cifras en taquilla de las películas en conjunto para no generar posibles comparaciones y provocar un efecto llamada

Imagen oficial del elenco de The Beatles
Imagen oficial del elenco de The Beatles
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Sony Pictures evalúa que sus cuatro películas biográficas sobre The Beatles lleguen a los cines el mismo día, según fuentes citadas por The Hollywood Reporter. La productora Pippa Harris, socia del director Sam Mendes, adelantó la estrategia durante el Foro de la Industria del Festival de Cine de Londres de la BFI. “Queremos que la gente pueda disfrutarlas en el cine al mismo tiempo, durante el mismo período”, afirmó Harris en ese encuentro. La productora aclaró que esto “no significa necesariamente que la gente vaya a ver las cuatro películas el mismo día”, sino que podrían verlas durante el mismo mes, una por semana o en fines de semana consecutivos.

Sin embargo, fuentes consultadas por el medio aseguran que Mendes y el estudio contemplan desde hace tiempo una opción más radical: estrenar las cuatro cintas exactamente el mismo día. El proyecto, que reconstruye la historia de la banda desde la perspectiva de cada uno de sus integrantes, busca evitar que un filme opaque a los otros tres en la taquilla. Una de las ideas en evaluación consiste en reportar la recaudación de las cuatro películas de forma conjunta, en lugar de difundir cifras individuales por cada título. Con esta medida, Sony buscaría impedir el típico relato mediático de comparaciones del estilo “la película de John Lennon recaudó 12 millones de dólares más que la de George Harrison”.

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Las cifras de venta de entradas por película probablemente igual trascenderían a través de fuentes independientes del sector, según se informó. Pero la estructura de reporte conjunto evitaría que el propio estudio convalide ese tipo de rankings. La pregunta “¿cuál es tu Beatle favorito?” acompaña a la banda desde su formación y genera un debate que Sony parece querer sortear, sobre todo porque los dos Beatles sobrevivientes, Paul McCartney y Ringo Starr, participan de manera activa en el proyecto. Ambos músicos revisaron los guiones y se reunieron con los actores que los interpretan.

Cuatro biopics de los Beatles
(Sony)

La misma historia, cuatro puntos de vista

Las cuatro biopics están protagonizados por Paul Mescal, Harris Dickinson, Joseph Quinn y Barry Keoghan, en los papeles de Paul, John, George y Ringo, respectivamente. Cada película narra la historia del grupo desde el punto de vista de uno de sus integrantes. El hecho de que existan cuatro largometrajes distintos, cada uno centrado en un miembro de la banda, plantea un desafío particular para el estudio: lograr que el público asista a ver las cuatro producciones sin que unas canibalicen la audiencia de las otras ni se perciba una jerarquía entre ellas. Entre las alternativas que se analizan también figura la venta de un paquete de cuatro entradas, pensado para incentivar a los espectadores a comprometerse con las cuatro películas en el cine en lugar de elegir solo una o dos y dejar el resto para plataformas de streaming.

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No está claro, de todas formas, cómo funcionaría esta modalidad en la práctica, ya que implicaría coordinar con las principales cadenas de cines una estructura de venta de entradas fuera de lo habitual. En caso de confirmarse el estreno simultáneo, las fuentes indicaron que el plan de marketing de Sony sería presentar las cuatro películas sin un orden “correcto” de visualización, dejando a criterio del público en qué secuencia verlas.

Las cuatro películas sobre The Beatles tienen previsto su estreno en abril de 2028, una fecha que Sony espera que ofrezca un calendario con menor competencia cinematográfica. El objetivo es asegurar suficientes pantallas disponibles en cada mercado para que las cuatro cintas, dedicadas a John, Paul, George y Ringo, puedan exhibirse de manera simultánea. Las fuentes consultadas remarcaron que todos estos planes continúan en discusión y podrían modificarse antes del estreno.

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