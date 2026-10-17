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Vinagre blanco, sal y harina, el truco para limpiar ollas y sartenes: por qué es tan eficaz y cómo usarlo para sacarle brillo a tus utensilios de cocina

La mezcla, de bajo costo y fácil preparación, actúa sobre las superficies metálicas opacas o manchadas por el uso diario

Una mano frota una pasta blanca en una sartén metálica junto a una olla, un cuenco con sal, un cepillo, una botella y una bolsa de papel.
(Imagen Ilustrativa Infobae)
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Una combinación de vinagre blanco, sal y harina es una alternativa casera para eliminar grasa adherida y recuperar el brillo original de ollas y sartenes sin recurrir a productos industriales. La mezcla, de bajo costo y fácil preparación, actúa sobre las superficies metálicas opacas o manchadas por el uso diario y el contacto directo con el fuego.

El procedimiento consiste en combinar los tres ingredientes en un recipiente hasta obtener una pasta cremosa y homogénea. La harina aporta cuerpo a la mezcla y ayuda a que se adhiera a las superficies verticales o curvas de las ollas, en lugar de escurrir antes de hacer efecto. La sal actúa como un abrasivo suave que remueve la suciedad incrustada sin rayar el metal. El vinagre blanco, por su parte, es el componente activo de la fórmula: su acidez disuelve la grasa acumulada y afloja los residuos quemados en el fondo de los utensilios.

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Una vez lista la pasta, se aplica sobre las zonas afectadas, ya sea en la base, las paredes o el mango de la olla o la sartén, y se deja reposar unos minutos para que el ácido actúe sobre las manchas. Después, se frota con una esponja no abrasiva o un cepillo suave en movimientos circulares, lo que permite desprender los restos sin dañar el acabado del material. Para las incrustaciones más resistentes, se puede repetir la aplicación o extender el tiempo de reposo hasta diez minutos.

Por qué funciona esta combinación

El efecto de la mezcla se explica por la acción conjunta de sus componentes. El ácido acético del vinagre reacciona con la grasa y los óxidos superficiales, lo que facilita su desprendimiento. La sal gruesa complementa esa acción con una fricción controlada que no compromete el metal, a diferencia de los estropajos metálicos, que pueden generar rayones visibles en superficies pulidas o antiadherentes. La harina, en tanto, funciona como aglutinante: mantiene la pasta en contacto con la zona a tratar durante más tiempo y potencia el efecto desengrasante del vinagre.

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Esta lógica es similar a la de otras combinaciones caseras recomendadas por especialistas en limpieza del hogar, como la mezcla de bicarbonato de sodio con vinagre blanco, que también genera una reacción efervescente capaz de aflojar restos de comida quemada en ollas y sartenes tras un breve hervor. En ambos casos, el principio es el mismo: combinar un componente ácido con uno abrasivo para atacar la suciedad desde dos frentes distintos.

Recomendaciones para no dañar los utensilios

Los especialistas advierten que el vinagre blanco sin diluir no debe usarse sobre utensilios de hierro fundido, ya que el ácido puede eliminar la capa de curado natural que protege esas piezas del óxido. En superficies con antiadherente, se recomienda aplicar la pasta con una esponja suave y evitar el frotado enérgico, para no desgastar el recubrimiento con el uso repetido.

Tras la limpieza, es necesario enjuagar bien con agua tibia para retirar todo resto de la mezcla y secar de inmediato con un paño de microfibra, con movimientos circulares que ayudan a potenciar el brillo final. Mantener los utensilios secos antes de guardarlos reduce además el riesgo de manchas de óxido o decoloración prematura en el metal.

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