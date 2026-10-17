¿Cuánto cobran los profesores en la Comunidad de Madrid?: Educación Infantil, Primaria, Secundaria y Formación Profesional

Decenas de personas durante una concentración por la huelga indefinida de la educación pública en la Comunidad de Madrid. (Rafael Bastante/Europa Press)

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Desde el pasado miércoles 14 de octubre, los profesores de todos los niveles educativos se encuentran inmersos en una huelga indefinida en la Comunidad de Madrid. Las movilizaciones, convocadas por CCOO, CGT, CNT, Solidaridad Obrera, STEM y UGT, han paralizado la enseñanza en la capital y han provocado cortes en la ciudad; la semana que viene continuarán los paros.

La huelga educativa afecta a los docentes madrileños de todos los niveles, desde la Educación Infantil hasta la Formación Profesional. También se han sumado dos de las seis universidad públicas de la Comunidad de Madrid: la Complutense (UCM) y la Rey Juan Carlos (URJC).

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En el centro de sus reclamaciones se encuentra la precariedad en las aulas, que se materializa, según denuncian, en el número excesivo de horas que componen la jornada y el elevado número de alumnos en cada aula. Además, los profesores ponen el foco en la situación económica: ante el elevado coste de vida en la Comunidad de Madrid, los sindicatos piden que su sueldo se equipare al de las comunidades autónomas con mejores retribuciones y han exigido un incremento de 600 euros mensuales en el Complemento Específico General Docente, así como un complemento de capitalidad fijo, lineal y para todo el profesorado.

Miles de profesores y alumnos de la Comunidad de Madrid se han concentrado este miércoles en la Puerta del Sol para reclamar una educación pública "digna" y "de calidad". (Europa Press)

¿Cuál es el sueldo de los profesores en la Comunidad de Madrid?

El sueldo de los profesores en la Comunidad de Madrid depende de factores como el nivel educativo en el que ejercen como profesionales. En Educación Infantil y Primaria el sueldo bruto estimado de entrada es de unos 2.000 a 2.300 euros mensuales (28.000-32.000 euros brutos anuales); en el caso de la Formación Profesional son 2.150-2.450 euros brutos mensuales (30.000-34.000 anuales).

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Ambos niveles pertenecen al grupo A2, por lo que parten de un sueldo base de 1.199,52 euros, al que se suman los trienios —complemento salarial por antigüedad que se acumula por cada tres años de servicio; se cobra de forma mensual—, que son 43,54 euros. Después están los complementos de destinos y los complementos específicos.

El profesorado de Secundaria y Bachillerato tiene un salario bruto mensual de 2.400-2.800 euros (33.000-39.000 anuales), pues se encuentra en el grupo A1 y parte de un sueldo base de 1.387,24 euros; sus trienios son de 53,39 euros. También en este grupo hay complementos, como en el A2, pero en este caso son de cuantías mayores.

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Además de los trienios, existen los sexenios, que son el complemento salarial por antigüedad que se acumula cada seis años de servicio y cuya cuantía depende del número de sexenios del que se disponga, pues son acumulables.

Decenas de personas durante una concentración con motivo de la huelga en educación, a 16 de octubre de 2026, en Madrid (España). (Ricardo Rubio/Europa Press)

La situación es más complicada en el caso de las educadoras infantiles, que mantienen su huelga indefinida desde hace ya seis meses. Estas trabajadoras de la Comunidad de Madrid no solo reclaman una pareja educativa y una bajada de las ratios de bebés por aula, sino también una subida salarial.

La precariedad que denuncian desde abril las educadoras infantiles se sustenta en los contratos públicos que la Consejería de Educación de Madrid y el Ayuntamiento de la capital conciertan con empresas privadas que las mantienen cobrando el Salario Mínimo Interprofesional: 1.221 euros al mes en 14 pagas, 17.094 euros al año.

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El problema principal, según han denunciado las educadoras infantiles, es que, pese al nuevo convenio del sector aprobado en 2025, las nuevas tablas salariales solo se aplican cuando sale un nuevo pliego de licitación para dirigir los centros y estas empresas privadas piden prórrogas de dos años que el Ayuntamiento acepta.

Imagen de archivo de una concentración de las educadoras infantiles en huelga en Madrid. (Rodrigo Jiménez/EFE)

¿Qué mejoras salariales piden los profesores en la Comunidad de Madrid?

Los docentes que desde el miércoles de esta semana están en huelga exigen una subida del Complemento Específico General de 600 euros al mes para todo el profesorado de la educación pública con el objetivo de equiparar las retribuciones del profesorado madrileño a la media alta estatal y compensar el elevado coste de vida en la Comunidad de Madrid.

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También piden que el exceso de carga horaria lectiva se remunere como retribución extraordinaria y no a precio estándar, que se actualicen automáticamente los importes percibidos por sexenios de forma ajustada a la inflación acumulada y que se remunere de forma digna e incrementado las tareas de tutoría de aula, coordinaciones docentes y puestos de dirección/jefatura de estudios, entre otros