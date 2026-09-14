Todo lo que sabemos sobre ‘Yo soy Rocky’: el biopic que recrea el duro rodaje de la mítica película de Sylvester Stallone

Anthony Ippolito reproduce algunas de las escenas míticas de 'Rocky', el biopic sobre el rodaje de la película de Sylvester Stallone (Amazon MGM)

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Anthony Ippolito encarna a Sylvester Stallone en Yo soy Rocky, la película de Peter Farrelly que reconstruye la escritura y el accidentado rodaje de Rocky como otro relato de triunfo improbable. El filme, estrenado en el Festival Internacional de Cine de Toronto de 2026, llegará a salas el 22 de enero en nuestro país y en noviembre en Estados Unidos.

La película sigue a Stallone desde sus audiciones para papeles menores en Nueva York hasta la noche de estreno de Rocky, con Ippolito al frente de un reparto que incluye a AnnaSophia Robb, Matt Dillon y Jay Duplass.

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La crítica estadounidense da el aprobado a Anthony Ippolito, que sostiene la propuesta. El actor reproduce la dicción grave y arrastrada, la expresión abatida y la complexión física del joven Sylvester Stallone, pero no se limita a la imitación: construye a un intérprete inseguro, autodidacta y obstinado antes de convertirse en estrella.

La historia de los inicios de Stallone

El guion de Peter Gamble sitúa el comienzo en Nueva York, en 1974, cuando Stallone todavía se presenta como Mike y encadena trabajos precarios mientras opta a personajes de delincuentes o policías. Allí conoce a Sasha, empleada de taquilla de un cine y futura primera esposa, a quien interpreta Robb.

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La historia muestra la expulsión de Stallone de una pensión por impago y una noche en la calle. También aborda su participación temprana en una película pornográfica de bajo presupuesto, tratada como una salida económica ante la falta de recursos, aunque IndieWire considera que el filme suaviza episodios más duros de su biografía.

Sylvester Stallone en 'Rocky' (1976), de John G. Avildsen

Tras trasladarse a Los Ángeles con Sasha, el aspirante a actor trabaja como aparcacoches y logra reunirse con los productores Robert Chartoff e Irwin Winkler, encarnados por Toby Kebbell y P.J. Byrne. Ambos se interesan por su guion de Paradise Alley, aunque no llegan a comprarlo, y le invitan a regresar con otros textos.

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La inspiración para Rocky llega, según el relato de la película, después de que Stallone vea el combate de 15 asaltos entre Muhammad Ali y Chuck Wepner el 24 de marzo de 1975. Stallone ha negado que aquella pelea fuera el origen de la historia, pero la película adopta esa versión y presenta la escritura del libreto como un arrebato creativo de apenas tres días o tres días y medio.

Chartoff y Winkler quieren adquirir el guion y barajan nombres como Charles Bronson, Burt Reynolds, Clint Eastwood y Ryan O’Neal para interpretar al boxeador. Stallone rechaza las propuestas porque exige protagonizar la película, una condición resumida en la frase que da título al filme: “Yo interpreto a Rocky”.

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Un rodaje que ha pasado a la historia del cine

Los productores aceptan que Stallone encabece el reparto a cambio de reducir a la mitad el presupuesto inicialmente autorizado de dos millones de dólares. La cifra queda en 1 millón, una decisión que obliga a filmar deprisa y permite al estudio sustituir al actor si el rodaje se retrasa o excede el coste previsto.

Farrelly convierte esa restricción en el motor de la segunda mitad del filme. John G. Avildsen, interpretado por Jay Duplass, entra en el proyecto por su experiencia en rodajes rápidos y baratos, mientras Filadelfia reemplaza a Nueva York como escenario por resultar más asequible.

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Anthony Ippolito interpreta a Sylvester Stallone en la película 'Yo soy Rocky'

La película recrea el entrenamiento de Rocky, la carrera por las escaleras del Museo de Arte de Filadelfia, los golpes contra piezas de carne congelada y la escena de la pista de hielo con Adrian, interpretada por Kiki Seto. También incorpora el uso de la Steadicam para el ascenso por las escaleras, una de las soluciones técnicas que el filme presenta como fruto de la escasez de medios y que se convirtió en mítica.

La crítica de IndieWire aprecia la eficacia popular de la película, aunque reprocha que su tono ligero y pulido no profundice en el sufrimiento real que rodeó la creación de Rocky. The Hollywood Reporter comparte la idea de que Farrelly no evita el sentimentalismo, pero considera que esa elección recupera la dimensión de hombre corriente que la celebridad posterior habría ocultado.

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La historia del boxeador Rocky Balboa

El reparto incluye a Matt Dillon como Frank Stallone, padre del actor, y a Stephan James como Carl Weathers. La historia avanza hasta el estreno de Rocky, diez meses y un bebé después, y sitúa la reacción del público como la culminación de un rodaje condicionado por un calendario y un presupuesto mínimos.