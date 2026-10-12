Antonio Banderas interpretará a Hernán Cortés en una superproducción sobre la conquista de México impulsada por la IA

Cast member Antonio Banderas attends the red carpet for "Up Against It" at the Toronto International Film Festival (TIFF) in Toronto, Ontario, Canada, September 17, 2026. REUTERS/Carlos Osorio

Guardar

Antonio Banderas (Málaga, 1960) se prepara para dar vida a uno de los personajes más controvertidos de la historia de España. El actor, nominado al Oscar por Dolor y gloria, interpretará a Hernán Cortés en una nueva película sobre la conquista de México cuya producción se apoyará en inteligencia artificial. El proyecto, titulado Cortés, estará dirigido por el cineasta francés Paul Mignot y tiene previsto su estreno en 2027, según ha adelantado este lunes la revista estadounidense Variety. El anuncio se ha dado a conocer este mismo lunes 12 de octubre, coincidiendo con la Fiesta Nacional de España, día que conmemora la llegada de Cristóbal Colón a América en 1492.

La película estará ambientada en 1519, cuando el español emprendió la expedición que desembocaría en la conquista del Imperio azteca. Así, la historia arranca en Cuba, donde Cortés, presentado como un soldado ambicioso y hambriento de gloria, toma el mando de una expedición hacia Yucatán. “Tras desembarcar en la costa de lo que hoy es México, conoce a Marina -en la historia real, conocida como Malinche-, una mujer indígena esclavizada y lingüista excepcional que se vuelve indispensable para su avance”, narra la sinopsis. “Mientras Cortés transforma frágiles alianzas, la fe y el miedo en instrumentos de conquista, Marina lo observa convertirse de un audaz forajido en un autoproclamado mesías”, añaden desde Variety.

PUBLICIDAD

Antonio Banderas: "La Iglesia ha sido el mayor productor de arte de la historia de la humanidad”

La cinta ya se encuentra en fase de producción en París y contará con rodaje adicional en España. El guion corre a cargo de Nicholas Kazan, hijo del director Elia Kazan y padre de Zoe Kazan, nominado al Oscar por el guion de Reversal of Fortune (1990). De hecho, Kazan lleva más de tres décadas intentando llevar esta historia al cine: “He estado tratando de contar esta historia durante más de 30 años. Siempre fue imposible: demasiado grande, demasiado cara, siempre ‘demasiado’”, ha afirmado en declaraciones recogidas por la productora.

Una película histórica que cuenta con la integración ética y artística de la IA

Para paliar esto, la cinta está coproducida entre Utopai Studios y Ex Machina Studios, ambas compañías especializadas en la incorporación de inteligencia artificial a la industria audiovisual. “Utopai Studios utilizará herramientas de producción con IA para ayudar a superar las limitaciones de escala y coste que anteriormente impidieron que el proyecto llegara a la pantalla, manteniendo a los cineastas en control del proceso creativo”, escriben desde su web. Ex Machina Studios es una productora fundada en enero de este año dedicada a “promover el cine episódico y de largometraje a través de la integración ética y artística de la inteligencia artificial”.

PUBLICIDAD

La elección del actor malagueño ha sido uno de los aspectos más celebrados por los responsables de la película. “Antonio aporta la humanidad necesaria en el centro de la historia”, ha señalado Cecilia Shen, cofundadora y directora ejecutiva de Utopai Studios, quien también ha destacado el trabajo del guionista y la visión cinematográfica de Mignot y ha añadido que “Cortés es precisamente la razón” por la que crearon la compañía. Por su parte, Marco Weber, responsable de Ex Machina Studios, considera que Banderas puede ofrecer un Hernán Cortés “imponente, complejo y profundamente humano”.

El anuncio llega en un momento en el que la incorporación de la IA al cine continúa generando debate en Hollywood, especialmente por sus posibles consecuencias para el trabajo de actores, guionistas y otros profesionales del sector.

PUBLICIDAD