Qué se celebra el 12 de octubre: la historia detrás de la Fiesta Nacional y por qué genera controversia cada año

Desfile del Día de la Hispanidad en 2023. (Gobierno de Melilla/Europa Press)

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El 12 de octubre volverá a convertirse este lunes en el escenario de uno de los actos más vigilados del calendario institucional español. El desfile militar que recorre el centro de Madrid con 4.380 efectivos, 183 vehículos, 82 aeronaves y 286 caballos, presidido por los reyes.

La edición de este año contará con la participación de la princesa Leonor de Borbón, en su primer desfile tras concluir la formación militar prevista para la heredera de la Corona. A los actos institucionales se sumarán cientos de actividades por todo el país, un puente cargado de desplazamientos y un tiempo otoñal.

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La fecha, oficializada como Fiesta Nacional de España, conmemora la llegada de Cristóbal Colón a América en 1492, pero desde hace más de una década arrastra un debate que cada año resurge con la misma intensidad: si hay algo que celebrar o si la jornada debería replantearse.

La festividad se oficializó en 1918 como “Día de la raza”

El rey Alfonso XIII, en el centro, junto al rey Manuel II de Portugal y la reina madre Amelia de Orleans. (Grosby/Joshua Benoliel)

El origen de la conmemoración se remonta al cuarto centenario del desembarco de Cristóbal Colón en la isla de Guanahaní, en el archipiélago de las Bahamas, ocurrido el 12 de octubre de 1492. Según documenta la investigadora Celeste Muñoz Martínez en un artículo publicado en la revista académica Pasado y Memoria de la Universidad de Alicante, la primera celebración de la efeméride como fiesta de la patria tuvo lugar en 1892, en un contexto marcado por el declive de España como potencia colonial.

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La festividad se oficializó en 1918, bajo el reinado de Alfonso XIII, con la denominación de “Día de la Raza”. Durante el franquismo pasó a llamarse Día de la Hispanidad, un concepto que, según recoge un artículo publicado por el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), se instrumentalizó como herramienta ideológica del régimen a través de instituciones como el Consejo de la Hispanidad, creado en 1940. El término fue propuesto originalmente por el sacerdote vasco Zacarías de Vizcarra, quien buscaba sustituir la referencia racial por una basada en la lengua y la religión compartidas.

El 12 de octubre también es el día de las Fuerzas Armadas

Miles de personas arropan a las Fuerzas Armadas en un desfile del 12 de Octubre con menos aviones y sin incidentes. (Europa Press)

Con la llegada de la democracia, la legislación mantuvo la doble denominación de “Fiesta Nacional de España y Día de la Hispanidad”. Pero seis años más tarde, se estableció de forma definitiva el 12 de octubre como Fiesta Nacional y oficialmente se suprimió el término Hispanidad del nombre legal de la jornada, aunque este siguió empleándose de forma coloquial.

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El texto de la ley, citado por el Boletín Oficial del Estado (BOE), define la fecha como una “efeméride histórica en la que España, a punto de concluir un proceso de construcción del Estado a partir de nuestra pluralidad cultural y política, y la integración de los reinos de España en una misma monarquía, inicia un período de proyección lingüística y cultural más allá de los límites europeos”. Una década después, un Real Decreto trasladó a esta fecha los actos centrales que antes se celebraban en el Día de las Fuerzas Armadas, consolidando el desfile militar como el acto institucional de mayor envergadura del año.

“Nada que celebrar”, una llamada para visibilizar el antirracismo

Pueblo en la ceremonia que conmemora el Día Internacional del Pueblo Indígena. (Photo by Johan ORDONEZ / AFP)

Paralelamente a los actos oficiales, la asamblea Descolonicémonos convoca desde 2012 manifestaciones anuales en ciudades como Madrid, Barcelona, Valencia, Bilbao y Sevilla bajo la consigna “12 de octubre, nada que celebrar”. Estas marchas, impulsadas principalmente por colectivos de migrantes latinoamericanos y organizaciones antirracistas, cuestionan que la festividad conmemore el inicio de la colonización española de América y sus consecuencias para los pueblos indígenas y las comunidades afrodescendientes.

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La historiadora Izaskun Álvarez, especialista en colonialismo en las Américas de la Universidad de Salamanca, sostiene que la festividad “rara vez se discute en los medios de comunicación o entre los españoles”, a diferencia de lo que ocurre en los países latinoamericanos que renombraron la fecha con nombres como Día de la Resistencia Indígena, vigente en Venezuela y Nicaragua, o Día de la Descolonización, en Bolivia.

El debate académico enfrenta posturas descoloniales y revisionistas

Un joven con la bandera de la Cruz de Borgoña y otros tapados con la bandera de España (Eduardo Parra / Europa Press)

El artículo de Muñoz Martínez identifica un resurgimiento de narrativas “revisionistas, nostálgicas y apologéticas del imperialismo” en paralelo al crecimiento de movimientos decoloniales en la última década. En esa misma línea, un trabajo colectivo publicado en la revista Disparidades del CSIC describe lo que denomina “el retorno de la hispanidad” como una categoría ideológica de raíces fascistas que se consolida en la política española tras el avance de las derechas radicales en las elecciones europeas de 2024.

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Frente a estas lecturas, el historiador Emilio Sáenz-Francés, profesor de Historia y Relaciones Internacionales en la Universidad Pontificia Comillas y doctor por la Universidad de Deusto, defiende una interpretación distinta. En declaraciones recogidas por la cadena COPE, el académico sostuvo que “aplicar los parámetros del presente al pasado es siempre problemático” y calificó el proceso histórico español en América como “una experiencia notablemente cosmopolita”, en referencia a la apertura de universidades y la conservación de lenguas autóctonas durante la etapa colonial.

La controversia también atravesó la relación diplomática con México

El rey Felipe VI y la princesa de Asturias protagonizan un momento histórico al volar juntos por primera vez en un avión de entrenamiento Pilatus PC-21 de la Academia General del Aire en San Javier.

El choque de narrativas no quedó confinado al ámbito académico. En 2019, el entonces presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, solicitó formalmente a la Corona española y a la Iglesia católica una disculpa pública por los agravios cometidos contra los pueblos indígenas durante la conquista, una petición que el Gobierno de Pedro Sánchez rechazó al considerar que España no debía disculparse ante ningún país.

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El desencuentro volvió a manifestarse en 2024, cuando la entonces presidenta electa Claudia Sheinbaum excluyó al rey Felipe VI de su ceremonia de investidura. En España, declaraciones como las de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, quien sostuvo en 2022 que España “no había colonizado”, sino que “hizo más grande a España”, reavivaron la discusión pública sobre cómo debe enseñarse y conmemorarse el período colonial, un debate que, según la propia Ley 18/1987, sigue vinculado a la identidad institucional que representa cada 12 de octubre.