Crítica de ‘El otro Chiquito’, el documental sobre Chiquito de la Calzada y su juicio contra Telecinco: un homenaje a la figura del cómico tan original como revelador

Tráiler de 'El otro Chiquito', documental sobre la aparición de Lucas Grijander, una parodia de Chiquito de la Calzada que acabó alcanzando casi tanta o más popularidad que el propio humorista español, quien vio en las imitaciones de Florentino Fernández una amenaza a su éxito.

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Chiquito de la Calzada es uno de los iconos más queridos dentro del humor español y tanto su personaje como sus expresiones han pasado a ocupar un lugar privilegiado dentro de la cultura popular de nuestro país.

Sin embargo, hay un acontecimiento en su carrera que pasó desapercibido para la opinión pública a pesar de llegar a los tribunales: el pleito que emprendió contra Lucas Grijander, personaje interpretado por Florentino Fernández en el programa Esta noche cruzamos el Mississippi, por parodiarlo y apropiarse de su identidad cómica.

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En torno a ese juicio se sitúa El otro Chiquito, documental de Juan Zavala y Javi Morales, a partir de una idea de Diego San José, que se ha estrenado en Movistar Plus+ y que se encarga de recuperar la figura del artista sin recurrir al usual ‘biopic’, sino situándolo en una especie de thriller de investigación sobre los límites de la identidad creadora.

Desde sus duros inicios al éxito con 60 años

El otro Chiquito comienza acercándonos a la figura de Gregorio Sánchez, nombre real del humorista malagueño, a través de sus duros inicios en el mundo del espectáculo. Se había ganado la vida con ‘cantaor’, e incluso había estado varios años en Japón para buscarse la vida. Sin embargo, nadie podía imaginar que con 60 años alcanzara la fama contando chistes. Y, además, de la manera tan particular como lo hacía él.

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Chiquito de la Calzada, junto a su mujer Josefa García Gómez. Fotografía de archivo (Europa Press)

El documental nos descubre conexiones sorprendentes, como la de Mario Conde con Chiquito. El empresario podría considerarse como uno de sus descubridores e incluso entabló con él una relación de amistad que duraría años.

Cuando aterrizó en la televisión en 1995, su estilo fue aceptado casi de inmediato por los espectadores. Expresiones como “fistro”, “pecador de la pradera” o “no puedor” comenzaron a integrarse al lenguaje popular y todavía forman parte del acervo coloquial de nuestro país.

Un documental sobre el concepto de copia o parodia

Tras repasar esta trayectoria tan atípica como apasionante, el documental se detiene en su objeto de estudio: ¿Copia o imitación? ¿Homenaje o parodia? ¿Apropiación cultural o fruto de la memoria colectiva? Todo eso, a partir de la aparición de Lucas Grijander y Crispín Klander en el ‘late night’ de Pepe Navarro, dos personajes que interpretaría Florentino Fernández basándose en la idiosincrasia de Chiquito, en sus expresiones y en su manera de hablar.

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Al artista aquello no le sentó bien, que alguien se encargara de imitarlo y sacar rendimiento de sus chistes. Así que demandó a Telecinco y a la productora de Esta noche cruzamos el Mississippi.

Chiquito de la Calzada y Lucas Grijander en 'El otro Chiquito' (Movistar Plus+)

El caso obligaba a determinar si aquella reproducción era plagio, si vulneraba la imagen del cómico o si constituía una parodia admisible. La falta de jurisprudencia y de jueces especializados en propiedad intelectual dificultó entonces una respuesta clara.

¿Hasta qué punto el artista original merece una remuneración o un reconocimiento por parte de quien lo ha copiado? Es una de las preguntas que se establecen en este trabajo en el que las fronteras no resultan fáciles de definir.

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Por eso el documental tampoco presenta una resolución definitiva, sino que sitúa al espectador en el lugar del jurado. La pregunta central es si Chiquito de la Calzada era un personaje sujeto a derechos de propiedad intelectual o una persona cuya identidad podía ser objeto de parodia.

De Paz Padilla a Mario Conde

El documental reúne los testimonios de Florentino Fernández, Pepe Navarro, Manolo Sarria, Paz Padilla, José Mercé, Ramón García, Juan y Medio, Celia Villalobos, Nieves Herrero, Manuel Campo Vidal, Manuel Jabois, Luz Sánchez-Mellado y Mariola Cubells. Y, por supuesto, también Mario Conde, que se convierte en la presencia más sorprendente de este trabajo.

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La producción combina esas entrevistas con recreaciones, concebidas no para repetir el relato, sino para aportar tono a la narración y con mucho material de archivo de la televisión del momento, que nos mostraba una España diferente en pleno surgimiento de las cadenas privadas y la guerra de audiencias.

Chiquito de la Calzada fallecería en 2017 y su personaje continúa vivo en la memoria de toda una generación. De alguna manera, este documental le rinde homenaje de una forma diferente, original y despcrejuicida.