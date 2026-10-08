Estrella Morente se pronuncia sobre la polémica de ‘La bola negra’ y Penélope Cruz: “Hay que tener mucho cuidado porque está la gente demasiado ‘sensible’”

La cantaora flamenca Estrella Morente. (Europa Press)

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Hace unos días, Estrella Morente se convirtió en el centro de una polémica relacionada con La bola negra, la película de Javier Ambrossi y Javier Calvo que se ha convertido en uno de los grandes estrenos del año del cine español. La famosa cantaora reveló que había hecho un casting para participar en la película y que su papel era el que, según los directores de la película, siempre había estado pensado para que lo interpretara Penélope Cruz.

Sin embargo, como para el casting la cantante solo recibió unas pocas páginas, no supo que en realidad el papel para el que audicionaba no era el de la cupletista, sino otro. Esto provocó que la artista recibiera varias críticas al respecto y que días después haya decidido responder a las mismas con un comunicado compartido en sus redes sociales.

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“Era una prueba y sabía que solo era una colaboración dentro de la peli, pero no el contenido completo del papel que me ofrecieron”, alega Morente. Yo aún no he tenido la oportunidad de verla, pero la gente que lo ha hecho, aparte de hablar maravillas, me hablaba de un papel de una artista o cupletista a la que interpreta Penélope... No sé por qué razón lo relacioné de manera natural, sin ninguna otra intención”.

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“Hago un llamamiento a la sociedad”

La cantante, que actualmente prepara un homenaje a Federico García Lorca en un concierto que celebrará también los 30 años de su disco Omega en Macondo Park, el recinto creado por Shakira para su residencia en Madrid, ha dicho también en su comunicado que no entiende “este revuelo” que se ha generado. Muchos usuarios en redes sociales habían señalado que tenía “envidia” de Penélope Cruz e incluso que se había inventado lo del casting, a pesar de que las propias encargadas de esta parte de la producción de la película confirmaran que así fue.

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“Solo tengo palabras de admiración y de agradecimiento hacia todo lo que se haga para engrandecer la figura de mi venerado Federico y hacia una obra que era muy necesaria en los tiempos en los que vivimos”, ha escrito Morente. “Pero sobre todo, quiero manifestar mi profundo respeto y mi cariño hacia alguien a quien quiero mucho, que es mi admirada Penélope Cruz, un pedazo de actriz, una española universal a la que me siento muy unida por muchas razones”. Cabe recordar que ambas coincidieron en Volver, la película de Pedro Almodóvar en la que Morente puso la voz de Raimunda (el personaje de Cruz) mientras la actriz hacía playback.

Penélope Cruz en una escena de 'La bola negra'. (Elástica Films)

La cantaora ha concluido su comunicado subrayando su deseo de haber “aclarado” la polémica. “Siento el tiempo perdido de los que se han dedicado una vez más a difamarme y entretenerse buscando donde no hay. Lo que está claro es que hay que tener mucho cuidado porque está la gente demasiado ‘sensible’”. Finalmente, ha asegurado haberse “hecho cargo” de su responsabilidad en el asunto, sin dejar de hacer “un llamamiento a la sociedad para hacernos mirar en qué empleamos nuestro tiempo”.

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