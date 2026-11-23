El presidente del PP y candidato a la Presidencia del Gobierno, Alberto Núñez Feijóo, durante un mitin del Partido Popular, en la plaza de toros, a 21 de noviembre de 2026, en Valencia. (Rober Solsona - Europa Press)

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El Partido Popular (PP) ha acusado al Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) de publicar sondeos diseñados para favorecer al Gobierno y ha asegurado que la destitución de su presidente, José Félix Tezanos, será una de las primeras medidas que adoptará Alberto Núñez Feijóo si llega a la Presidencia del Gobierno. La formación ha asegurado que Tezanos “será uno de los primeros cargos que Feijóo destituirá cuando sea presidente del Gobierno. Este será su último CIS si el PP gobierna a partir del domingo”,

En su comunicado, el partido sostiene que las encuestas del CIS no sirven para conocer lo que piensan los españoles, sino que están “diseñadas para tranquilizar a quien las encarga”. Para el PP, el actual sondeo del organismo constituye una “malversación” demoscópica que el Ejecutivo financia con dinero público.

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Los populares cargan contra la estimación del CIS que otorga al Partido Socialista Obrero Español (PSOE) una ventaja de diez puntos sobre el PP, y señalan que ese dato contradice el propio mensaje de campaña de los socialistas, que han centrado su estrategia en la idea de una posible remontada electoral. “¿Cómo puede haber remontada si Tezanos da al PSOE una ventaja de diez puntos?”, arguye la formación.

El PP tiene claro que este CIS será el último que estará a cargo de Tezanos porque “Feijóo le va a despedir en cuanto llegue a Moncloa”.

El PP ironiza además con que el presidente del organismo “se ha quedado corto” y sugiere que, si dependiera de Pedro Sánchez, la distancia entre ambas formaciones sería aún mayor. La organización presenta esa lectura como una crítica a la instrumentalización política de los resultados del CIS, si bien estas afirmaciones responden a la posición del partido y no van acompañadas de pruebas documentales sobre una manipulación de los sondeos.

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La formación acusa a Sánchez de emplear recursos públicos para “fabricar una realidad electoral que nadie se cree”, incluidos, según sostiene, el propio partido de gobierno, sus socios parlamentarios y buena parte del Ejecutivo. Frente a ello, el PP reclama un organismo “independiente, riguroso y al servicio de la sociedad, no una herramienta de propaganda política”.