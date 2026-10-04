Takahashi ('Campeones'): "El futbolista más parecido a Oliver es Messi; en España, Pedri"

Guardar

Málaga, 4 oct (EFE).- El dibujante japonés Yōichi Takahashi, creador de la mítica serie 'Campeones: Oliver y Benji', cree que el futbolista internacional más parecido a Oliver Atom es Messi, mientras que entre los jugadores españoles actuales el más similar a su juicio es Pedri.

Takahashi, que ha ofrecido este domingo una charla en la San Diego Comic-Con de Málaga, ha desvelado que, cuando se celebró el Mundial de Argentina en 1978, empezó a rondarle la idea de "hacer un manga dedicado al fútbol" y nació así 'Capitán Tsubasa', como se conoce la serie en Japón.

PUBLICIDAD

Para el personaje de Oliver Atom se inspiró en futbolistas como el brasileño Zico, que además desarrolló parte de su carrera en Japón, pero también en Maradona, y para Mark Lenders ha confesado que "no tenía una referencia clara", pero "cuando apareció Cristiano Ronaldo era el que más se le parecía en el mundo real".

A Takahashi le gustaba mucho el deporte y la actividad física en general y tenía afición por el béisbol y por el fútbol.

Sin embargo, había en Japón "mucho material de manga dedicado al béisbol", pero el fútbol era "un terreno por explorar", por lo que se inclinó por esta temática para su serie.

PUBLICIDAD

"Quería mostrar a unos niños que querían crecer en sus sueños, y también transmitir lo divertido del fútbol. Con esos dos pilares comenzó la serie y son los que se han mantenido durante todo este tiempo", ha añadido.

También ha desvelado que algunas de las acrobacias que aparecen en la serie fueron inspiradas por otros deportes, como el caso de la 'catapulta infernal' que ponían en práctica los gemelos Derrick.

PUBLICIDAD

"Esto me vino a la cabeza después de ver un combate de lucha japonesa. Cuando vi la manera de arrojar al luchador, me planteé que hicieran esta técnica en los partidos", ha explicado.

Otro ejemplo es el del portero Ed Warner, que se valía "de técnicas de las artes marciales, en las que se apoyan en las paredes y se propulsan para atacar a los rivales", y en este caso el guardameta "utilizaba los palos de la portería para saltar hacia el balón".

PUBLICIDAD

Al preguntarle cómo dibujaría una hipotética final de un Mundial de fútbol entre España y Japón, apunta que "ojalá se produzca algún día", y tiene claro cómo lo haría: "En caso de dibujarla, ganaría Japón, porque tengo que apoyar a mi país". EFE

(foto)