Última hora de las manifestaciones en toda España por la crisis de la vivienda, en directo | Más de 50 ciudades se suman a las protestas tras el rechazo de los dos decretos

Más de 50 ciudades españolas acogerán este sábado manifestaciones convocadas por el Sindicato de Inquilina (REUTERS/Alejandro Martínez Vélez)

Este viernes, los partidos de la derecha española tumbaron los dos reales decretos de vivienda del Gobierno. Con el ‘no’ de Junts —el Ejecutivo pedía ayer al grupo que se abstuviese para que el primer texto saliese adelante—, PP, Vox y UPN, quedan derogados tras un recorrido de apenas unos días. Fuentes de Moncloa señalan que Pedro Sánchez estaría barajando un adelanto electoral, si bien ahora mismo no está “en esa pantalla”.

El Sindicato de Inquilinas ha adelantado que no levantará la acampada de la Puerta del Sol, que cumple ya una semana. El Inquilinato reducirá su presencia a partir de este sábado para que parte de la militancia pueda retomar sus funciones de barrio; pero ya se plantea extender el asentamiento a la plaza de Callao por falta de espacio y las distintas organizaciones sociales que participan en el movimiento coinciden en su reclamo de una huelga general.

Este fin de semana, las calles de más de 50 ciudades españolas serán recorridas por manifestaciones convocadas por el Inquilinato. La jornada principal tendrá lugar este sábado 3 de octubre. En Madrid, cuatro columnas partirán a las 12:00 horas desde distintos puntos de la ciudad para reunirse en una movilización conjunta. También habrá movilizaciones en Valencia, Barcelona, Zaragoza, A Coruña, Vigo, Málaga, Valladolid, Alicante, Granada, Santander y Santiago de Compostela, entre otras ciudades.