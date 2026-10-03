Última hora de las manifestaciones en toda España por la crisis de la vivienda, en directo | Más de 50 ciudades se suman a las protestas tras el rechazo de los dos decretos

Este viernes, los partidos de la derecha española tumbaron los dos reales decretos de vivienda del Gobierno. Con el ‘no’ de Junts —el Ejecutivo pedía ayer al grupo que se abstuviese para que el primer texto saliese adelante—, PP, Vox y UPN, quedan derogados tras un recorrido de apenas unos días. Fuentes de Moncloa señalan que Pedro Sánchez estaría barajando un adelanto electoral, si bien ahora mismo no está “en esa pantalla”.
El Sindicato de Inquilinas ha adelantado que no levantará la acampada de la Puerta del Sol, que cumple ya una semana. El Inquilinato reducirá su presencia a partir de este sábado para que parte de la militancia pueda retomar sus funciones de barrio; pero ya se plantea extender el asentamiento a la plaza de Callao por falta de espacio y las distintas organizaciones sociales que participan en el movimiento coinciden en su reclamo de una huelga general.
Este fin de semana, las calles de más de 50 ciudades españolas serán recorridas por manifestaciones convocadas por el Inquilinato. La jornada principal tendrá lugar este sábado 3 de octubre. En Madrid, cuatro columnas partirán a las 12:00 horas desde distintos puntos de la ciudad para reunirse en una movilización conjunta. También habrá movilizaciones en Valencia, Barcelona, Zaragoza, A Coruña, Vigo, Málaga, Valladolid, Alicante, Granada, Santander y Santiago de Compostela, entre otras ciudades.
En pocas líneas:
El PSOE responde a Junts que su partido “siempre” está dispuesto a negociar
La portavoz socialista, Montse Mínguez, respondió este sábado a las críticas de Junts y defendió que el PSOE “siempre” mantiene la disposición al diálogo, aunque cuestionó que la formación catalana actúe con la misma voluntad negociadora respecto a los decretos de vivienda que el Congreso tumbó el viernes.
En declaraciones a la emisora RAC1, Mínguez recordó que las demandas de Junts ya habían sido tenidas en cuenta durante la elaboración de los textos. “¿Qué más quieren? Llevamos semanas trabajando en unos documentos en los cuales muchos partidos políticos han hecho sus propuestas, sus aportaciones, y las de Junts per Catalunya también estaban”, remarcó.
La dirigente socialista insistió en que su formación no abandona los espacios de negociación: “El partido socialista siempre está sentado a una mesa para negociar, para solucionar los problemas de la gente. Siempre está dispuesto a negociar. Haremos todo lo posible para darle la tranquilidad a la gente que está pidiendo soluciones”.
Pese a ese llamamiento, Mínguez puso en duda la voluntad real de acuerdo por parte de Junts. A su juicio, buena parte de las propuestas del partido liderado por Carles Puigdemont ya figuraban en uno de los decretos rechazados, texto que sí logró el respaldo de formaciones nacionalistas como el PNV y el BNG.
La portavoz socialista fue más allá al señalar una posible estrategia de fondo detrás del voto de Junts: “A Junts le gusta votar con PP y Vox. Cuanto peor, mejor”, denunció, antes de apuntar que, en su opinión, “seguramente aquí también hay un cálculo electoral” por parte de la formación independentista.
Junts per Catalunya ha condicionado cualquier negociación sobre vivienda con el Gobierno central a la retirada de los dos decretos que el Congreso de los Diputados vota este viernes. La formación dirigida por Carles Puigdemont rechaza respaldar ambos textos y plantea sustituirlos por una propuesta propia.
Junts pide al PSOE que negocie su propuesta de decreto
La portavoz parlamentaria de Junts, Miriam Nogueras, reclamó este sábado al PSOE que acepte negociar la propuesta de decreto de vivienda presentada por su formación, como vía para desbloquear el conflicto surgido tras el rechazo de los textos del Gobierno. “Depende de ellos”, afirmó en declaraciones a RAC1.
La dirigente de Junts calificó el texto de los dos decretos rechazados como “una ley mal formulada, mal escrita, jurídicamente no aplicable”, y añadió que, lejos de resolver la situación, “no solucionaba el problema”, sino que “lo empeoraba”.
“Ojalá vuelva a sentarse el PSOE. Eso querrá decir que tiene ganas de trabajar en esta solución”, señaló Nogueras, quien se mostró “cansada de esta campaña permanente” por parte de quienes, a su juicio, “demonizan” a su partido por discrepar del Gobierno y sus socios parlamentarios.
La portavoz recordó que Junts entregó “en mano” a la ministra de Vivienda una propuesta alternativa de decreto y pidió al Ejecutivo que la tome en consideración: “Depende de ellos decidir si quieren dar una solución a una situación de emergencia o quieren seguir alimentando un relato que es mentira y quieren elecciones”, subrayó.
Pese al llamamiento al diálogo, Nogueras dejó entrever sus dudas sobre la voluntad real de negociación de las fuerzas políticas. Según explicó, tanto el PSOE como el PP y el resto de formaciones actúan con “el ojo más puesto en la campaña”, convencida de que “todo esto se está haciendo en clave electoral”.
La portavoz de Junts relató además que, hasta el lunes, su formación confiaba en que el Gobierno mantenía una “voluntad real de solucionar el problema”. Sin embargo, aseguró que la situación cambió de forma abrupta cuando el Ejecutivo se dejó “arrastrar por el chantaje de los extremos ideológicos” y terminó por aprobar unos decretos que, a su entender, apuntaban en una dirección distinta a la negociada.
Sostener una acampada durante una semana en pleno centro de Madrid exige resolver, día a día, una logística silenciosa que va mucho más allá de la colocación de pancartas o las asambleas políticas. Descansar, cargar la batería del móvil o simplemente acceder a un aseo se convierten en retos de primera necesidad para las personas acampadas en la Puerta del Sol. Para hacer frente a estas carencias, los participantes han puesto en marcha un mapa colaborativo que recoge los locales afines que se han ofrecido a echar una mano.
Hoy en el Congreso de los Diputados no se ha vivido un día más. La votación de los dos decretos de vivienda anticipa el fin de la legislatura. Pedro Sánchez no ha conseguido los apoyos necesarios: 178 noes frente a 172 síes. El rechazo es de tres partidos: PP, Junts y Vox, y deja sin efecto los decretos de vivienda que incluían el paquete de medidas que ampliaba la protección frente a los desahucios, limitaba subidas en los alquileres y regulaba los contratos de temporada y por habitaciones. El texto principal, publicado en el BOE el pasado 30 de septiembre, incluía cambios en los contratos de alquiler para que no se dieran más situaciones como la de Maricarmen, la mujer con discapacidad de 87 años a la que los antidisturbios echaron de la casa en la que llevaba más de 70 años y cuyo desahucio se retransmitió en directo en todo el país.
El Sindicato de Inquilinas convoca este fin de semana del 3 y 4 de octubre manifestaciones masivas en todo el país. Tras el desahucio de Maricarmen —la vecina de 87 años cuya situación desencadenó la acampada en la Puerta del Sol de Madrid— y la aprobación de urgencia de dos decretos ley por parte del Ejecutivo, las organizaciones sociales buscan llenar las calles de más de una veintena de ciudades para sentar las bases de una huelga general por la vivienda.
Ante la votación en el Congreso de los Diputados de los dos decretos de vivienda que el Gobierno pactó con sus socios de urgencia por la presión popular, diversos colectivos en distintas zonas de España han convocado manifestaciones para este sábado y domingo en más de 50 ciudades del país, según adelantan en un comunicado.
Se confirma la peor noticia para el proyecto de vivienda del Gobierno. Los dos decretos impulsados por PSOE y Sumar en el Consejo de Ministros no pasan el corte en el Congreso tras los votos en contra de PP, Vox y Junts. Ahora, los ojos están puestos en un posible adelanto electoral. Según ha podido saber Infobae, socios del Ejecutivo han recibido esta mañana el mensaje de que, si ambos decretos se caían, las elecciones estaban prácticamente confirmadas.