España

La Aemet extiende los avisos amarillos por tormenta: regiones como Cataluña, Comunidad Valenciana, Cantabria y centro tienen alerta naranja

Las lluvias torrenciales pueden llegar a acumular 100 litros por metro cuadrado y en algunos puntos puede llegar a granizar

Mapa de España con zonas delimitadas y coloreadas en amarillo y naranja, junto con el logotipo de la Aemet en la esquina inferior derecha.
Mapa de España de las alertas amarillas y naranjas por lluvias y tormentas el 3 de octubre. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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“Continuará la inestabilidad en la península y Baleares”, así resume la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) el tiempo de hoy. Lo más significativo del día serán los chubascos, las tormentas fuertes o tormentas puntualmente fuertes en el litoral de la Comunidad Valenciana y de Tarragona, en la Sierra de Gredos y Aragón. Pasadas las horas de la mañana, se darán chubascos fuertes acompañados de granizo en el resto del litoral catalán. También en el sistema Ibérico, sierras del sureste, los Pirineos, el Cantábrico y el cuadrante noroeste o incluso muy fuertes en Baleares. Las alertas llevan activas un par de días y se esperan lluvias hasta el lunes.

En cuanto a las temperaturas bajarán en Cataluña, Baleares e interior peninsular, aunque subirán en Asturias y Lugo significativamente. Las mínimas subirán en el oeste de Andalucía y el tercio norte y bajarán en el resto y los archipiélagos. En la región sur de Andalucía superarán incluso los 30 grados a lo largo del día de hoy.

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Cataluña y Baleares, bajo aviso naranja por lluvias intensas

La Aemet extiende los avisos por lluvias en la península. El litoral tiene alertas naranjas activadas. Junta de Andalucía
La Aemet extiende los avisos por lluvias en la península. El litoral tiene alertas naranjas activadas. Junta de Andalucía

El litoral sur de Tarragona se mantiene en nivel de aviso naranja, con lluvias que podrían dejar hasta 50 milímetros en una hora y superar los 100 milímetros acumulados hacia la noche. A partir de las 15:00 horas, la alerta se extiende hacia el litoral y prelitoral de Barcelona, el prelitoral de Girona y el Ampurdán, donde se esperan precipitaciones de intensidad similar.

El resto de Cataluña, entre ellas la depresión central de Barcelona y las zonas pirenaicas de Girona y Lleida, además del Valle de Ará, permanece en alerta por lluvias que podrían venir acompañadas de tormenta.

En Baleares, Ibiza y Formentera concentran el mayor riesgo, con aviso naranja por lluvias fuertes y descargas eléctricas hasta el mediodía. Mallorca y Menorca también están bajo aviso, aunque con precipitaciones más moderadas durante la primera mitad de la tarde.

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Incidentes por las inundaciones

El temporal está dejando destrozos puntuales a su paso. Una anciana de 102 años ha muerto ahogada en su vivienda en Madrigueras, Albacete, como consecuencia de las inundaciones. Según ha informado la Junta de Castilla-La Mancha, el municipio registró una caída de 142 litros por metro cuadrado y 90 personas tuvieron que ser rescatadas este viernes en Madrigueras.

En San Vicente de la Sonsierra, Logroño, 11 personas han sido hospitalizadas por heridas de diversa consideración, según EFE, por el derrumbe del techo de un bar de la localidad. El accidente provocó que entre 25 y 30 personas quedasen atrapadas en el interior. La Delegación del Gobierno de La Rioja ha comunicado que el aviso llegó en la madrugada del sábado cuando primero cedió el suelo y después el techo.

Imágenes muestran el impacto de una intensa tormenta en la localidad de Madrigueras, Albacete. En el vídeo se observan calles anegadas por corrientes de agua y lodo, así como varios vehículos amontonados y arrastrados por la riada cerca de edificaciones del municipio. También se incluye una toma aérea de carreteras anegadas por el agua y la presencia de vehículos de los servicios de emergencia.

Posteriormente, la patrulla de la Guardia Civil que ha acudido al lugar ha informado de que se estaba atendiendo a 11 personas con heridas de diversa consideración. Seis de ellas han sido trasladadas al Hospital Universitario San Pedro de Logroño, a unos 35 kilómetros de San Vicente de la Sonsierra; y dos al centro de salud de Haro, a 11 del lugar del suceso.

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