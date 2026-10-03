La trágica historia de Nadiuska, el icono del destape que pasó de reinar en los cines a vivir en la calle e ingresar en un psiquiátrico

Nadiuska y su trágica historia. (EFE)

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Durante la década de 1970 y los primeros años de los 80, no existía en el cine español un rostro más cotizado ni una actriz más taquillera que Nadiuska. Nacida en Alemania bajo el nombre de Roswicha Bertasha Smid Honczar, esta joven de raíces polacas y rusas logró conquistar a millones de espectadores, convirtiéndose en el mito erótico por excelencia de la época de la Transición. Sin embargo, detrás de aquellas portadas de revistas y marquesinas abarrotadas se escondía el preludio de una de las historias más desgarradoras y trágicas del espectáculo en España.

Su fulgurante carrera la llevó desde las comedias más populares del llamado cine de destape hasta producciones de alcance internacional como Conan, el bárbaro, donde compartió pantalla con Arnold Schwarzenegger. En la cúspide de su popularidad, la actriz garantizaba el éxito comercial de cualquier proyecto cinematográfico en el que participara. Sin embargo, la brevedad de aquella etapa dorada dio paso a un vertiginoso declive marcado por el aislamiento profesional y el veto sistemático de una industria que terminó por darle la espalda.

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Sin ingresos, víctima de graves problemas de salud mental y apartada por completo de la interpretación, Nadiuska pasó de mover millones en taquilla a vivir una dura realidad de indigencia en las calles de Madrid y Guadalajara a finales de los noventa. Hoy, tras décadas de silencio y abandono mediático, la veterana intérprete reside de forma permanente en un centro psiquiátrico donde recibe la atención médica necesaria, convertida en el testimonio vivo de la fragilidad del éxito y la dureza del mundo del espectáculo.

La reina indiscutible del destape

Roswicha Bertasha Smid Honczar nació en Schierling (Alemania) en 1952, fruto de la relación entre un padre polaco y una madre rusa. Tras dar sus primeros pasos en el mundo de la moda en diversos países europeos, se trasladó a España a principios de los años 70. Su exótica belleza y su notable soltura ante las cámaras encajaron a la perfección con la apertura cultural y cinematográfica que vivía el país, permitiéndole adoptar el seudónimo artístico de Nadiuska y saltar de inmediato al estrellato.

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Nadiuska en su época dorada. (EFE)

Títulos como Soltero y padre en la vida (1972), Manolo la nuit (1973), Vida conyugal sana (1974) o La lozana andaluza (1976) la consagraron como la mayor atracción de taquilla del cine español de la época. Los productores nacionales se disputaban su contratación debido al enorme tirón comercial de su nombre. El punto culminante de su carrera internacional llegó en 1982, cuando interpretó a la madre del personaje principal en la superproducción hollywoodiense Conan, el bárbaro, rodada en tierras españolas.

Matrimonio de conveniencia y las sombras del veto

A la par que su éxito profesional crecía, su vida personal empezó a torcerse. En 1973, la actriz protagonizó un sonado episodio al contraer un matrimonio de conveniencia con un hombre con discapacidad intelectual para conseguir la nacionalidad española y poder seguir trabajando sin restricciones legales en el país, un enlace que el Tribunal de la Rota terminaría anulando años más tarde. Sin embargo, el verdadero punto de inflexión en su trayectoria se produjo hacia finales de los años 80.

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Nadiuska denunció en diversas ocasiones haber sido víctima de un veto deliberado y coordinado por parte de influyentes figuras de la industria audiovisual tras negarse a ceder ante distintas presiones personales y laborales. De forma repentina, las ofertas de trabajo cesaron, las puertas de las productoras se cerraron y la actriz quedó marginada del circuito cinematográfico sin apoyos ni recursos económicos.

La vida en la calle de Nadiuska

La falta de ingresos y el aislamiento social desencadenaron en Nadiuska un severo deterioro de su salud mental, comenzando a desarrollar episodios de esquizofrenia y delirios persecutorios. Sin una red familiar o profesional que la respaldara, la exactriz no pudo sostener el pago de sus viviendas y terminó viéndose privada de un hogar en el que residir.

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A finales de la década de 1990 y principios de los años 2000, la opinión pública quedó impactada al trascender imágenes de la que fuera la mujer más deseada del cine español durmiendo en bancos públicos de la Plaza de Isabel II (Ópera) en Madrid, pernoctando en cajeros automáticos en Guadalajara y acudiendo a comedores sociales para alimentarse. Aunque compañeros de profesión e instituciones sociales intentaron prestarle ayuda puntual, sus recurrentes brotes psicóticos dificultaban que pudiera mantener un alojamiento estable.

Ciempozuelos: la tutela en sus últimos años

Tras varios ingresos hospitalarios de urgencia y la intervención de los servicios sociales, Nadiuska fue finalmente trasladada al Complejo Asistencial Benito Menni de las Hermanas Hospitalarias, situado en la localidad madrileña de Ciempozuelos. En esta institución sanitaria permanece tutelada desde hace años, recibiendo la atención médica, psiquiátrica y los cuidados diarios que requiere su estado de salud.

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La vida de Nadiuska. (EFE)

Alejada por completo de las cámaras, el ruido mediático y el recuerdo de sus años dorados, Nadiuska vive hoy una vida serena y protegida por la privacidad del centro. Su historia, recuperada recientemente en la memoria colectiva gracias al documental El enigma Nadiuska (2023), permanece como un relato estremecedor sobre la vertiginosa caída de un icono que lo tuvo todo y terminó en el más absoluto de los olvidos.