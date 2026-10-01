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Preguntan a Woody Allen por las protestas de Sol y dice que no es “de causas políticas”: “Vivo en una casa en Nueva York, pero no sé nada sobre la vivienda”

El director de cine fue preguntado acerca de la multitudinaria acampada que tiene lugar durante estos días en el epicentro de la capital

Woody Allen sabe de la acampada en Sol, pero prefiere no opinar al respecto
Woody Allen sabe de la acampada en Sol, pero prefiere no opinar al respecto
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La película que Woody Allen rodará en Madrid será muchas cosas, pero desde luego no una película política. Así lo ha admitido el propio director en la presentación de su próximo proyecto en los Teatros del Canal de Madrid, donde ha dado los primeros detalles de su próxima película acompañado por el alcalde de la ciudad José Luis Martínez Almeida y la presidenta de la Comunidad de Madrid Isabel Díaz Ayuso. El neoyorkino ha sido preguntado por el tema del que todo el mundo habla esta semana en la capital, la multitudinaria acampada en la icónica Puerta del Sol en protesta por el caso Maricarmen en particular y la situación de la vivienda en España en general. Un tema del que Allen cree que no puede opinar.

Nunca he sido un cineasta político, no tengo la sabiduría ni las aptitudes sociales. Estoy centrado en lo romántico, sé solo lo que he leído en los periódicos pero no tengo más información que una persona normal. No puedo arrojar nada de luz en ese tema. Mi trabajo siempre ha sido no político y centrado en las relaciones humanas”, afirmaba el cineasta durante la presentación del filme, aun sin título, que se rodará en Madrid durante las próximas seis semanas, y que contará con el español Peter Vives en su reparto, así como Jemima Kirke y Alexi Wasser, presente en el anuncio del proyecto en Madrid.

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Vivo en una casa en Nueva York, pero no sé nada sobre vivienda. Sinceramente, no soy la persona adecuada para responder. A menos que haya algún problema del que no esté al corriente, vives en una casa, tienes a tu familia y así es como va la vida”, insistía Allen al ser preguntado directamente por la acampada que tiene lugar estos días en Madrid, la misma ciudad que ha elegido a pesar de tener otras opciones sobre la mesa como el País Vasco, Canarias o Navarra, tal y como revelaba el productor de la película Miguel Morales, de Wanda Visión.

30/09/2026 Decenas de personas pasean por la Puerta del Sol, a 30 de septiembre de 2026, en Madrid (España). La acampada por la vivienda instalada en la Puerta del Sol ha obligado a aplazar el montaje de la exposición '1776-We The Hispanics', prevista desde este jueves dentro de Hispanidad 2026, y deja en el aire la instalación de los escenarios para las actividades programadas en este punto de la capital. POLITICA Jesús Hellín - Europa Press
30/09/2026 Decenas de personas pasean por la Puerta del Sol, a 30 de septiembre de 2026, en Madrid (España). La acampada por la vivienda instalada en la Puerta del Sol ha obligado a aplazar el montaje de la exposición '1776-We The Hispanics', prevista desde este jueves dentro de Hispanidad 2026, y deja en el aire la instalación de los escenarios para las actividades programadas en este punto de la capital. POLITICA Jesús Hellín - Europa Press

Consciente pero no pendiente

A pesar de admitir haber leído los periódicos y ser hasta cierto punto consciente de la actualidad madrileña, la cual lleva viviendo desde hace meses, Allen reafirmaba su interés en las relaciones humanas y no en la problemática de la vivienda que viven sus ciudadanos estos días. “Escribí la historia para estar en el extranjero, en un ambiente diplomático. Madrid tenía sentido. Yo estaba interesado en la ciudad y creo que encajaba en la idea de la película. Ya había trabajado en San Sebastián o Barcelona, y creo que sería una nueva experiencia, fresca. He actuado aquí y promocionado películas, pero nunca rodado y tengo muchas ganas de hacerlo”, revelaba el cineasta, que ha pasado las últimas semanas viviendo en Madrid junto a su esposa y disfrutando de la llamada vida madrileña, en palabras del alcalde José Luis Martínez Almeida.

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No es Nueva York, pero en ninguna otra ciudad se va a sentir tan en casa. Es un madrileño más comprando y disfrutando de la ciudad. Lo que mejor hacemos los madrileños, dar calor y acogida a los que vienen de fuera”, aseguraba el alcalde en su bienvenida a un director que presenta la que será su 51º película en su rica filmografía, plagada de títulos icónicos como Annie Hall, Manhattan o Misterioso asesinato en Manhattan, a la que aseguraba Wasser que se parecerá este nuevo proyecto.

De momento se desconoce el título de la película, aunque sí se sabe que deberá llevar el nombre de Madrid en él, como parte del acuerdo al que llegó con la Comunidad de Madrid dentro de que esta aportase un millón y medio al proyecto. Como hiciera con Medianoche en París o Desde Roma con Amor, Allen imprimirá su particular visión a la capital española en una historia de la que no ha querido desvelar demasiado, pero que asegura mezclará elementos habituales en su prolífica carrera. “Es una comedia con romance, intriga, infidelidad y otros ingredientes. Siempre creo que voy a hacer una historia pero nunca lo sabes hasta que haces la película, simplemente la haces. Creo que tengo los ingredientes pero hay que verlo, y ahora viene la parte dura, hacer la película juntar todo y esperar que esté a la altura de mis expectativas, y haré todo lo posible para que así sea. Creo que Madrid es la ciudad adecuada para ello”. Parece claro que Allen se ha enamorado de Madrid, aunque no de la que está ahora mismo en su epicentro.

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