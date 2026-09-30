El guionista de ‘La bola negra’ y autor de la obra que adaptan los Javis habla sobre la homofobia en España: “Nos robaron a Lorca”

Imagen de 'La bola negra'. (Elástica Films)

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“Se ve que todavía esa es palabra tabú en España, en ciertos medios, como si el confesarlo fuese un descrédito para el poeta”. Así hablaba Vicente Aleixandre sobre cómo en España, en los años 80, todavía había medios de comunicación que no se atrevían a hablar abiertamente de la homosexualidad de Lorca.

El Nobel de Literatura hablaba entonces con José Luis Cano en unas conversaciones que figuran recogidas en Los cuadernos de Velintonia (Fundación Municipal de Cultura José Luis Cano), y siguen resonando a día de hoy tras el estreno de La bola negra, una película que aborda directamente la orientación sexual del poeta y dramaturgo granadino.

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Sobre ello también ha querido pronunciarse uno de los guionistas de la película, Alberto Conejero, quien además es autor de la obra de teatro La piedra oscura, la historia de Sebastián y Rafael que Javier Calvo y Javier Ambrossi adaptan en su película. “Medio siglo después del asesinato de Lorca, Vicente Aleixandre lamentaba el silencio en España sobre la homosexualidad del granadino”, escribía hace unos días en una publicación en X.

Cubierta de 'La piedra oscura', junto a una fotografía de Alberto Conejero. (Montaje realizado por Infobae)

El robo de una identidad

Desde que se estrenó en cines La bola negra, Alberto Conejero se ha pronunciado en diferentes ocasiones sobre la homofobia que, durante mucho tiempo, hizo que no se hablara abiertamente sobre la homosexualidad de Lorca. No ha sido el único, ya que Javier Calvo y Javier Ambrossi también han abordado el tema en numerosas entrevistas. “A mí me robaron un referente cuando yo era pequeño y estudiaba a Lorca”, afirmaba el primero en una de las presentaciones de la película.

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Del mismo modo, Alberto Conejero ha querido incidir en la idea de que en las escuelas y los institutos no se enseñaba que Lorca era un poeta homosexual, y ha señalado la homofobia que imperaba entonces en la sociedad española. Lo ha hecho, por ejemplo, compartiendo vídeos de entrevistas en televisión de la época, donde se trata esta orientación sexual como una “anomalía” a condenar. “Claro que nos robaron a Lorca: sus asesinos, sus censores y los que creen que su homosexualidad es vergonzante o irrelevante”.

A pesar de todas esas evidencias, son muchos los usuarios que han discutido con el escritor y guionista, tratando de negar la homofobia en España. Tras esto, Conejero ha sacado a colación una conversación mantenida con “un compañero de instituto” que se puso en contacto con él por redes sociales y con el que habló de cómo él mismo vivió su homosexualidad en aquella época.

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Tráiler de 'La bola negra', una película dramática dirigida por Javier Ambrossi y Javier Calvo.

En una captura compartida, se puede ver cómo el autor confiesa que “no fueron años fáciles” para él. La respuesta de ese compañero, lejos de reconocer todo lo sufrido por Conejero, se limita un “ya...”, y a un mensaje más bien genérico que habla de todo el “aprendizaje” que le ha llevado a “donde está hoy”. “Un breve tratado de la romantización del daño y de la imposibilidad de nombrar el mal causado, sí. Todavía nos tocará dar las gracias”, ha lamentado finalmente.