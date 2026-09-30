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La película sobre el romance de Lorca que no sale en ‘La bola negra’ la coprotagoniza Robert Pattinson y está en Filmin: “Valiente, sincera y etérea”

Estrenada en 2008, la cinta retrata los años de juventud de Lorca, Dalí y Buñuel en la Residencia de Estudiantes

Javier Beltran como Federico Garcia Lorca and Robert Pattinson como Salvador Dali en 'Sin límites'
Javier Beltran como Federico Garcia Lorca and Robert Pattinson como Salvador Dali en 'Sin límites'
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La bola negra, el segundo largometraje de Javier Calvo y Javier Ambrossi, ha puesto en boca de todos la relación que Federico García Lorca mantuvo con Rafael Rodríguez Rapún, el futbolista, actor e ingeniero de minas que le robó el corazón al poeta. Pero no fue el único hombre que conquistó a Lorca. Antes que él, estuvo otra de las mentes más brillantes del siglo XX, un amor de sobra conocido: Salvador Dalí.

El genio surrealista llegó a Madrid para estudiar en la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando en 1923. Allí conoció a Lorca, un joven poeta que había llegado a la capital cuatro años antes. El resto es historia: un tira y afloja artístico, personal y amoroso marcado por el exceso de talento. Entre medias también surgió un hueco para los celos: el cineasta aragonés Luis Buñuel, amigo cercano de Lorca en un principio, contempló con recelo la relación cada vez más estrecha que el pintor mantenía con el poeta.

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Ese episodio terminó llegando también al cine. En 2008, el director Paul Morrison estrenó la coproducción hispano-británica Sin límites (Little Ashes), una película que desarrolló las relaciones entre los tres artistas entre los años 1922 y 1936, durante su estancia en la Residencia de Estudiantes de Madrid y hasta semanas antes del estallido de la Guerra Civil española, cuando el poeta granadino fue fusilado.

Una película que puede recuperarse en Filmin

El español Javier Beltrán interpretó a Federico García Lorca, mientras que un todavía poco conocido Robert Pattinson —en 2005 empezó a ganar notoriedad al participar en Harry Potter y el cáliz de fuego (2005)— se metió en la piel de Salvador Dalí.

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Salvador Dalí
Salvador Dalí yFederico García Lorca en Cadaqués. (Photo by Fine Art Images/Heritage Images/Getty Images)

La película se aleja precisamente de la imagen más reconocible del pintor. Morrison presenta a un Dalí joven, seguro de su talento pero mucho menos de sí mismo, todavía tratando de encontrar su lugar dentro del hervidero cultural del Madrid de los años veinte.

La Residencia de Estudiantes sirve como punto de encuentro entre los tres protagonistas de esta historia. Allí coinciden Dalí, Lorca y Buñuel —interpretado por Matthew McNulty— y empieza a desarrollarse una relación en la que la admiración artística se mezcla con la atracción.

Sin límites no tuvo una gran acogida cuando llegó a los cines. La producción, que contó con un presupuesto inicial de dos millones de euros, pasó desapercibida tanto entre la crítica como en taquilla. Según datos del Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales (ICAA), la cinta tuvo en España una recaudación total de 166.118 euros por parte de 28.368 espectadores. Eso teniendo en cuenta que en nuestro país la cinta llegó en mayo de 2009, cuando Pattinson ya se había convertido en un fenómeno internacional gracias a Crepúsculo.

Robert Pattinson como Dalí y Javier Beltrán como Federico Garcia Lorca
Robert Pattinson como Dalí y Javier Beltrán como Federico Garcia Lorca

Actualmente, la película goza de una puntuación de tres estrellas sobre cinco en Letterboxd, aunque no sale tan bien parada en Rotten Tomatoes: apenas alcanza un 25% de valoraciones positivas por parte de la crítica, frente al 49% del público. El consenso recogido por la plataforma señala que, pese a contar “con un reparto excelente, adolece de un tono irregular y un exceso de momentos involuntariamente ridículos”.

Entre quienes sí encontraron elementos interesantes estuvo Steven Rea, crítico de The Philadelphia Inquirer, que la definió como “una biografía valientemente sincera y etérea”. Más de quince años después, la película puede recuperarse en Filmin, donde queda como una curiosidad cinematográfica por partida doble.

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