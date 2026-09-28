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Adiós a la película de Prime Video con la que Clint Eastwood se despidió de la actuación: “Te aconsejo que subas y lo disfrutes”

El cineasta, uno de los grandes iconos del ‘western’, interpretó su último papel en una historia que los grandes estudios de Hollywood llevaban décadas intentando llevar a la gran pantalla

Clint Eastwood en 'Cry Macho'
Clint Eastwood en 'Cry Macho'. (Malpaso Productions)
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Pocas leyendas del cine representan mejor la esencia del western que Clint Eastwood. El actor construyó su carrera a base de protagonizar algunas de las películas más importantes de este género en territorio europeo junto al cineasta italiano Sergio Leone. Más tarde, ya como director, agrandaría su leyenda con otras obras maestras como Sin perdón.

A sus 96 años, Clint Eastwood ya se encuentra retirado, pero no deja de ser poético que la película con la que decidiera retirarse de la actuación fuera, precisamente, un western. Estamos hablando de Cry Macho, una película con la que el legendario intérprete y cineasta se puso por última vez en la piel de un vaquero; en este caso, una exestrella de rodeo y criador de caballos retirado.

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En la película, disponible en plataformas como Prime Video (donde se irá el próximo 30 de septiembre) o Movistar Plus, Eastwood nos muestra a un hombre profundamente herido por una caída, varias pérdidas personales y todos los recuerdos que le atormentan. Sin embargo, el encargo de un antiguo jefe (viajar a México para traer de vuelta al hijo de este) deriva pronto en un viaje crepuscular alejada de la acción propia de lo que podría ser un western clásico.

Tráiler de 'Cry Macho', la última película de Clint Eastwood como actor. (Warner Bros.)

Un proyecto que no se materializaba nunca

Cry Macho, en realidad, llevaba décadas intentando realizarse. Del mismo modo, en 2011, se intentaría relanzar el proyecto con Arnold Schwarzenegger en el papel principal, en el que habría sido el regreso del actor de Terminator tras su mandato como gobernador de California, pero la producción se canceló antes de avanzar. Incluso al propio Eastwood le ofrecieron en los años 90 encabezar la producción, si bien él descartó la idea por estar trabajando en otros proyectos.

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De este modo, habría que esperar a 2021 para que Eastwood decidiera hacerse cargo del proyecto, como actor y también como director, y estrenara finalmente la película, la cual cosechó críticas mixtas tras su estreno. “Un corte profundo para los conservadores, un filme para pasar el rato sin nada que demostrar y con suficiente que decir, con buena nota y paisajes desérticos y bonitos”, ensalza una de las reseñas más entusiastas, escrita por el periodista A. O. Scott en The New York Times. “Si conduce el viejo, te aconsejo que subas y lo disfrutes”.

Clint Eastwood en 'Cry Macho', su última película como actor y director hasta la fecha
Clint Eastwood en 'Cry Macho', su última película como actor. (Malpaso Productions)

Buena parte del peso de la película recae en Milo, el personaje principal interpretado por Eastwood. Este es un hombre que no presume de fuerza ni de autoridad, sino de experiencia. Además, en su relación con el joven Ragfo retoma uno de los clásicos del cine de Eastwood: el de la paternidad (no necesariamente sanguínea) como una forma de redención para personajes atormentados.

Por otro lado, el relato construye una mirada hacia México como espacio de acogida y comunidad, en contraste con el aislamiento que vive el protagonista, transformado en una convivencia marcada por el afecto y el cuidado mutuo, incluso en la vejez. Eastwood solo dirigiría una película más, Jurado nº 2, aunque en ella no se le volvería a ver frente a las cámaras.

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