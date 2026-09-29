Muere a los 92 años el director Gonzalo Suárez, Goya de Honor 2026

Gonzalo Suárez, escritor, guionista y director de cine y una de las figuras más singulares de la cutura española, ha fallecido este martes en su domicilio de Madrid a los 92 años, según han informado a EFE fuentes de su familia. Nacido en Oviedo en 1934, el cineasta tuvo una carrera polifacética cuyo cine se caracterizó por su extrañeza y por no ser indiferente. Fue autor de una veintena de películas, entre ellas El detective y la muerte, La reina anónima o Remando al viento, que le otorgó la Concha de Plata en el Festival de San Sebastián y el premio Goya a Mejor Dirección. El cineasta recibió este pasado mes de febrero el Goya de Honor por su trayectoria.
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