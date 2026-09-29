Muere a los 92 años el director Gonzalo Suárez, Goya de Honor 2026

Gonzalo Suarez reacts as he accepts his honorary Goya award, during the Spanish Film Academy's Goya Awards ceremony in Barcelona, Spain, February 28, 2026. REUTERS/Nacho Doce

Guardar

Gonzalo Suárez, escritor, guionista y director de cine y una de las figuras más singulares de la cutura española, ha fallecido este martes en su domicilio de Madrid a los 92 años, según han informado a EFE fuentes de su familia. Nacido en Oviedo en 1934, el cineasta tuvo una carrera polifacética cuyo cine se caracterizó por su extrañeza y por no ser indiferente. Fue autor de una veintena de películas, entre ellas El detective y la muerte, La reina anónima o Remando al viento, que le otorgó la Concha de Plata en el Festival de San Sebastián y el premio Goya a Mejor Dirección. El cineasta recibió este pasado mes de febrero el Goya de Honor por su trayectoria.

Noticia en ampliación

PUBLICIDAD