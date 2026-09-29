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El día que Victoria Luengo encontró una columna vertebral detrás de la nevera de su casa: “Me puse un vino y les dije a los policías si querían”

La actriz va esta noche a ‘El Hormiguero’ a presentar la serie que estaba grabando cuando le sucedió esta anécdota surrealista

Victoria Luengo y su anécdota más surrealista. (REUTERS/Marko Djurica)
Victoria Luengo y su anécdota más surrealista. (REUTERS/Marko Djurica)
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Esta noche, el plató de El Hormiguero recibe a una de las parejas interpretativas más potentes de nuestra pantalla: Victoria Luengo y Hovik Keuchkerian acuden para presentar por todo lo alto la esperada segunda temporada de Reina Roja. Sin embargo, más allá de la expectación por el estreno de la serie, muchas miradas van a estar puestas en la actriz por un motivo bastante más rocambolesco. Y es que los espectadores están deseando escuchar de su propia boca la anécdota que Luengo confesó recientemente en Cara al show, el programa presentado por Marc Giró en La Sexta, y que parece sacada directamente del guion de un thriller.

El terreno, de hecho, se quedó más que preparado anoche en el propio plató de Pablo Motos. Su gran amiga y compañera de profesión Susana Abaitua estuvo de visita y no dudó en recordar la surrealista tarde en la que Victoria la llamó a la desesperada para que fuera corriendo a su piso. Lo que en un principio parecía la simple sustitución de un electrodoméstico estropeado terminó convirtiéndose en una escena digna de investigación criminal donde no faltaron agentes de policía, copas de vino y mucha paranoia.

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Todo ocurrió precisamente durante el rodaje de la serie, cuando la actriz llegó a su vivienda madrileña con el rostro todavía manchado de sangre artificial y los golpes simulados del personaje. Un compañero que se alojaba en su casa le dio la voz de alarma por teléfono con una frase que presagiaba lo peor: “Vicky, hay un problema muy grande”. Al retirar el frigorífico viejo para instalar el nuevo, los operarios habían descubierto un hueco en la pared y, tras varias capas de bolsas de basura, apareció lo último que cualquiera esperaría encontrar tras la cocina: una columna vertebral.

La llamada a la policía y las copas de vino

El primer impulso de la madre de la actriz al enterarse del hallazgo fue de lo más pragmático, aunque nada tranquilizador: “¡Tírala a la basura!“. Sin embargo, Luengo prefirió no jugársela en absoluto: ”¿Cómo la voy a tirar? ¿Y si alguien la encuentra y me culpan a mí? Me cagué, llamé a la policía", confesaba la intérprete entre risas al recordar el pánico del momento.

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Victoria Luengo cuenta su vivencia. (REUTERS/Carlos Osorio)
Victoria Luengo cuenta su vivencia. (REUTERS/Carlos Osorio)

Con los agentes en el salón confirmando que los restos parecían humanos y solicitando la presencia de una forense, a la actriz no se le ocurrió otra cosa que intentar rebajar la tensión del ambiente con un toque de hospitalidad: “Me puse un vino y les dije a los policías si querían, y me dijeron que no podían”. Por suerte, un vecino le recomendó pasar por la ducha a tiempo para quitarse el maquillaje de la serie, evitando así terminar la noche en el calabozo como sospechosa del crimen.

Susana Abaitua y la investigación

Al llegar al piso a petición de su amiga, Susana Abaitua vivió su propio calvario de dudas, convencida de que todo se trataba de una broma pesada: “Entré en una paranoia absoluta de que Vicky me la estaba jugando, que era una cámara oculta”, llegó a confesar anoche en televisión, admitiendo que incluso llegó a acribillar a preguntas a los agentes para intentar pillar en un fallo a los supuestos actores.

Tráiler de 'El ser querido', de Rodrigo Sorogoyen con Javier Bardem y Victoria Luengo. (Movistar Plus)

Aunque la forense terminó retirando la bolsa sin que volviesen a tener noticias oficiales de la investigación, los propios policías les sugirieron que podía tratarse de un elemento utilizado en un ritual satánico y que la pieza perteneciera en realidad a un cerdo, cuya anatomía es sumamente parecida a la humana. Una vivencia inolvidable de la que ambas conservan una fotografía en el móvil y de la que seguro se volverán a dar nuevos y divertidos detalles esta misma noche.

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