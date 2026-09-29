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Si lo has dejado con tu pareja en septiembre, no es casualidad: una psicóloga confirma que es el mes en el que más separaciones hay

Ainhoa Vila explica por qué la vuelta a la rutina puede poner a prueba tu relación

Persona lamentándose después de una mala noticia
Persona triste. (Magnific)
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Septiembre es el mes de la vuelta a la rutina. Después de una época de calor, playa y vacaciones, toca recuperar poco a poco los horarios habituales, volver al trabajo y retomar aquellas costumbres que durante el verano quedaron en un segundo plano.

Sin embargo, también es uno de los meses que más parejas se separan. Esto es algo que ha confirmado la psicóloga Ainhoa Vila en uno de los últimos vídeos que ha publicado en su cuenta de TikTok (@ainhowins).

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“¿Sabías que septiembre junto a enero son los meses donde más parejas rompen durante todo el año? Así que si acabas de dejarlo, que sepas que no estás solo", explica la experta durante los primeros segundos.

Por qué rompen más parejas

El factor más relevante es el propio verano. En muchos casos, las vacaciones junto a tu pareja confirman lo que una de las partes llevaba pensando un tiempo. Pasar más horas juntos, compartir viajes y dejar atrás durante unos días las obligaciones habituales puede hacer que salgan a la luz problemas que durante el resto del año quedan en un segundo plano.

Discusión de pareja. (Freepik)
Discusión de pareja. (Freepik)

Sin embargo, la psicóloga señala que la ruptura no tiene por qué surgir de repente. “El verano ha sido tu prueba final”, afirma Ainhoa Vila, que considera que muchas relaciones llegan a septiembre con problemas que ya estaban presentes desde hacía meses. El regreso a la rutina rompe algunas de las excusas que habían permitido mantener la relación y obliga a enfrentarse a una situación que quizá llevaba tiempo generando dudas.

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A esto se suma el propio carácter de septiembre. Para Vila, este mes funciona como una especie de “enero emocional”, un momento en el que muchas personas hacen balance, cierran etapas y se plantean qué quieren para los próximos meses.

Cómo afrontar una ruptura en septiembre

Una ruptura en septiembre puede resultar especialmente difícil porque llega justo cuando todo empieza a volver a la normalidad. Después del verano, vuelven el trabajo, los horarios, los colegios y los planes de otoño, mientras quien acaba de terminar una relación tiene que afrontar un duelo que no entiende de calendarios. “El problema es que el mundo entero arranca un curso o un trabajo con ilusión y tú tienes que hacer el duelo a contracorriente”, explica Vila.

La psicóloga compara esta situación con “estar en un luto en mitad de una fiesta a la que va absolutamente todo el mundo”. Mientras los demás vuelven con energía y nuevos propósitos, la persona que acaba de romper puede sentirse completamente desacompasada respecto a quienes la rodean. “Cuanto más alegres están los demás, más sola o solo te sientes tú con lo que llevas encima”, señala.

Mujer sentada de perfil en el borde de una cama sosteniendo un teléfono frente a una pared con sombras de personas y una ventana.
Persona pensativa. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Por ello, Ainhoa recomienda no exigirse recuperar la normalidad inmediatamente ni fingir que todo está bien. Septiembre también puede convertirse en el momento para empezar a recuperarse, pero es importante que no te compares con los demás ni te metas más presión de la que debes.

El silencio en el duelo

Después de una ruptura, una de las principales dificultades puede ser encontrar un espacio para hablar de lo ocurrido sin sentir que se está cargando al entorno. La vuelta a las obligaciones cotidianas hace que, en ocasiones, las emociones queden relegadas a un segundo plano mientras se intenta mantener la normalidad.

En este contexto, contar con personas de confianza puede ayudar a poner palabras a lo que está ocurriendo y evitar que el malestar se viva en soledad. También es importante reconocer cuándo la situación está resultando demasiado difícil de gestionar por cuenta propia. Pedir ayuda profesional puede ser una opción cuando la ruptura afecta de forma significativa al día a día.

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