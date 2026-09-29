España

Uganda sigue el modelo español y corona a un presentador de televisión como la reina Letizia: el rey Edward Nyabongo I vence en la batalla de sucesión

El reino de Tooro ha finalizado su complicada sucesión tras la renuncia del futbolista inglés George Desmond Kamurasi

El nuevo rey Edward Nyabongo I, que era presentador de televisión (UBC / Casa Real Uganda)
El nuevo rey Edward Nyabongo I, que era presentador de televisión (UBC / Casa Real Uganda)
Guardar

Edward Rukidi Kijanangoma ha sido coronado este martes 29 de septiembre como Edward Nyabongo I, decimotercer monarca de Tooro, un reino tradicional de Uganda reconocido por la Constitución pero sin poder ejecutivo. Su entronización ha llegado un mes y dos días después de la muerte por cáncer del rey Oyo Nyimba Kabamba Iguru Rukidi IV, fallecido a los 34 años.

Edward Nyabongo I, hasta entonces presentador y editor de la televisión pública Corporación de Radiodifusión de Uganda (UBC), fue elegido por los 21 miembros de la Asamblea General del clan Ababiito apenas 48 horas después de la muerte de Oyo. La designación siguió a la renuncia del futbolista inglés George Desmond Kamurasi y desencadenó la impugnación de la reina madre.

PUBLICIDAD

Esta historia resuena en parte a la de la reina Letizia, aunque con unas circunstancias completamente distintas. La monarca española también era presentadora en la cadena pública, aunque pasó primero a ser princesa de Asturias tras casarse con el entonces príncipe Felipe. Por tanto, en su reinado no ha habido una batalla sucesoria tal como la de Uganda, cuyo sistema es más complejo.

Letizia Ortiz
Letizia el 11 de septiembre de 2001. (Grosby Group)

El nuevo rey de Uganda

Oyo había sido conocido como el monarca más joven del mundo, al haber iniciado su reinado con tres años. Murió sin haberse casado y sin descendencia conocida públicamente, una circunstancia que abrió una disputa sucesoria en torno a la continuidad de la dinastía Babiito. Miles de ciudadanos y miembros del clan real Babiito acompañaron al entonces príncipe en una procesión con antorchas desde el palacio de Rwengoma hasta el Palacio de Karuziika, sede oficial del reino en Fort Portal. Los rituales comenzaron de madrugada, antes de la llegada a la residencia real.

PUBLICIDAD

En su juventud, Letizia se fue a México a realizar sus estudios de Doctorado -que nunca terminó-. Los compaginaba con la colaboración como becaria en el periódico siglo XXI y haciendo de azafata para una marca de tabaco

Alrededor de la una de la madrugada, el nuevo soberano hizo sonar los tambores sagrados ancestrales con dos baquetas ceremoniales. El estruendo anunció públicamente el inicio de una nueva etapa dinástica y confirmó, en el plano espiritual, su acceso al trono. Durante la mañana, Edward Nyabongo I protagonizó el rito del “combate simulado” contra los guardianes del palacio. La ceremonia representa la victoria del monarca sobre las adversidades, la recuperación de su legitimidad y su capacidad para defender el acceso a los aposentos del trono.

El rey acudió después a la catedral anglicana de San Juan de Fort Portal junto a la reina y única esposa, Rebecca Amoding-Rukidi, y varios dignatarios eclesiásticos. El obispo Reuben Kisembo dirigió la misa solemne en la que recibió la bendición religiosa. La jornada concluyó con una recepción oficial en los jardines del Palacio de Karuziika, donde se formalizó el relevo ante el presidente de Uganda, Yoweri Museveni, ministros del Gabinete y representantes del clan Babiito.

Los rituales de coronación del rey Edward Rukidi Nyabongo I (Reuters)
Los rituales de coronación del rey Edward Rukidi Nyabongo I (Reuters)

La sucesión del trono de Uganda

La primera opción para suceder a Oyo fue su sobrino George Desmond Kamurasi, criado en Inglaterra y capitán y portero del SE Dons, un club situado en las afueras de Londres. Su candidatura encontró rechazo por su matrimonio con una ciudadana británica, que habría asumido el título de reina, y por su vida fuera de Uganda. El deportista rechazó finalmente el trono por “responsabilidades personales” y decidió mantener su estilo de vida.

La Asamblea General del clan Ababiito, un órgano deliberativo compuesto por 21 integrantes designados por la familia real, eligió ese mismo fin de semana a Eduardo Rukidi Kijanangoma. El nuevo rey es nieto del rey George David Rukidi Kamurasi III, que gobernó Tooro entre 1929 y 1965. También es hijo del fallecido príncipe Christopher Paul Kijanangoma, hermano del rey Patrick David Matthew Kaboyo Olimi III, monarca entre 1965 y 1995.

La designación no obtuvo el respaldo del círculo más próximo a Oyo. La reina madre, Best Kemigisa, cuestionó el dictamen de la Asamblea al asegurar que su hijo había dejado un testamento en el que nombraba a un sucesor biológico. El documento fue leído el miércoles 9 de septiembre en palacio ante miembros de la familia real y delegados gubernamentales. Los príncipes Patrick Mpuuga y Solomon Nyaika, hermanos del soberano fallecido, reclamaron que se respetase la voluntad expresada por Oyo.

Los rituales de coronación del rey Edward Rukidi Nyabongo I (Reuters)
Los rituales de coronación del rey Edward Rukidi Nyabongo I (Reuters)

“No estamos de acuerdo con nuestro padre. Su postura es muy sorprendente. Está muy claro que el testamento del rey ahora prevalece sobre cualquier testamento anterior. Primero vamos a seguir el testamento, a su hijo y sistema de sucesión”, declararon. De confirmarse la existencia de un heredero biológico, debía cumplirse el procedimiento tradicional de presentación del niño ante los ancianos. El padre Oyo explicó a Monitor: “Cuando nace un niño, se le presenta a los ancianos. Los ancianos realizan una serie de ceremonias y rituales. Le ponen nombre al niño y celebran una fiesta”.

La formación del futuro soberano debía continuar fuera del palacio, según relató al diario: “Cuando este niño esté destinado al liderazgo en el reino, lo sacarán del palacio y lo criarán con una formación formal para que pueda comprender qué es el reino, pero también para que crezca de una etapa a otra hasta convertirse en un adulto maduro con la capacidad de marcar la diferencia”.

La disputa llevó a intervenir a las autoridades centrales ugandesas. El ministro del Interior, Juma Witonze Kisekka, pidió calma mientras la administración estatal y los responsables tradicionales consultaban con Museveni los pasos que debían seguir. “Por favor, mantengan la calma y la paz. Pero ya que estamos aquí luchando por la sucesión, ¿podríamos esperar a que el Anciano Supremo, que es su excelencia el presidente, nos indique cuál es el siguiente paso?”, afirmó Kisekka.

Hombre con atuendo azul y dorado sentado en un trono de madera flanqueado por dos colmillos de elefante frente a un fondo morado
El fallecido rey Omukama Oyo Nyimba del Reino de Tooro (@toorokingdom)

De esta manera, el primer ministro de Tooro, Calvin Armstrong Rwomiire Akiiki, ha cerrado esta batalla sucesoria al felicitar oficialmente al nuevo rey. “Hoy comienza un nuevo capítulo para nuestro reino”, señaló, antes de pedir sabiduría, fortaleza, humildad y salud para que el reinado trajese unidad, paz, progreso y prosperidad al pueblo de Tooro.

Temas Relacionados

Casas RealesRealezaCorazón y Estilo EspañaEspaña-entretenimientoEspaña-NoticiasÚltima Hora España

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Si lo has dejado con tu pareja en septiembre, no es casualidad: una psicóloga confirma que es el mes en el que más separaciones hay

Ainhoa Vila explica por qué la vuelta a la rutina puede poner a prueba tu relación

Si lo has dejado con tu pareja en septiembre, no es casualidad: una psicóloga confirma que es el mes en el que más separaciones hay

Un envenenamiento lleno de misterio: una madre y su hija fueron asesinadas con ricina y la única pista es una petición de divorcio y un bolso

La Policía registró dos despachos del esposo y padre de las víctimas, que no figura como investigado, mientras la Fiscalía analiza alimentos, objetos y dispositivos electrónicos

Un envenenamiento lleno de misterio: una madre y su hija fueron asesinadas con ricina y la única pista es una petición de divorcio y un bolso

Más de 1,300 personas se preparan para atender emergencias en comunidades de Costa Rica con apoyo de España

La Comisión Nacional de Emergencias (CNE) impulsa desde 2023 un programa de formación comunitaria que ya ha desarrollado más de 60 espacios de capacitación en distintas regiones del país, con herramientas para actuar durante los primeros momentos de una emergencia.

Más de 1,300 personas se preparan para atender emergencias en comunidades de Costa Rica con apoyo de España

Muere a los 92 años el director Gonzalo Suárez, Goya de Honor 2026

Director de más de una veintena de largometrajes, fue uno de los precursores de la denominada Escuela de Barcelona. El cineasta recibió en la pasada edición de los Goya el galardón de Honor

Muere a los 92 años el director Gonzalo Suárez, Goya de Honor 2026

Los cinco mejores desayunos, según un farmacéutico y nutricionista, para obtener una energía sostenida durante todo el día

Combinar fuentes de proteínas, grasas saludables y fibra es clave para evitar los picos de glucosa y el cansancio a media mañana

Los cinco mejores desayunos, según un farmacéutico y nutricionista, para obtener una energía sostenida durante todo el día
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Un envenenamiento lleno de misterio: una madre y su hija fueron asesinadas con ricina y la única pista es una petición de divorcio y un bolso

Un envenenamiento lleno de misterio: una madre y su hija fueron asesinadas con ricina y la única pista es una petición de divorcio y un bolso

Ignacio de la Calzada, abogado laboralista, sobre los abusos más comunes en la hostelería: “Si no lo hace, ese despido será improcedente”

Yolanda Díaz se libra de enfrentarse a Julio Iglesias en los tribunales: el Supremo inadmite la demanda por sus declaraciones sobre el abuso sexual a extrabajadoras

El PP votará no al “vodevil de decretos” del Gobierno: “Solo han servido para destruir más el mercado de la vivienda”

El juez Calama rechaza la petición de Zapatero de apartar a la joyería Yanes de la tasación de sus joyas por una supuesta “falta de imparcialidad”

ECONOMÍA

El decreto de vivienda no se limita al alquiler: el Gobierno crea un préstamo público a interés cero para comprar la primera casa

El decreto de vivienda no se limita al alquiler: el Gobierno crea un préstamo público a interés cero para comprar la primera casa

Andalucía disparará su producción de aceite de oliva hasta los 1,26 millones de toneladas, un 23,9% más

La renovación automática de los alquileres protege a los inquilinos con contrato en vigor, pero amenaza a los que estén buscando: la letra pequeña del decreto

Todas las medidas de vivienda que incluyen los decretos aprobados por el Gobierno: freno a los desahucios, prórroga de alquileres y veto a los fondos buitre

Comprar alimentos frescos sale más caro: el precio de frutas, verduras, carne y pescado sube un 5,8% en septiembre

DEPORTES

21 años de la primera vez que Modric jugó en España: perdió el partido ante el Levante de Luis Rubiales, pero su carrera comenzó a despegar

21 años de la primera vez que Modric jugó en España: perdió el partido ante el Levante de Luis Rubiales, pero su carrera comenzó a despegar

España - Croacia, en directo: sigue el minuto a minuto del partido de la Selección en la Nations League en Sevilla

El método de Ancelotti para recuperar al mejor Vinicius: disparos a puerta y castigos a base de flexiones

A qué hora y dónde ver el España - Croacia: La Roja busca el liderato de la Nations League ante la selección de Luka Modrić

Fernando Alonso renueva con Aston Martin: “Me retiraré de la Fórmula 1, pero todavía no”