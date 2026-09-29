Uganda sigue el modelo español y corona a un presentador de televisión como la reina Letizia: el rey Edward Nyabongo I vence en la batalla de sucesión

El nuevo rey Edward Nyabongo I, que era presentador de televisión (UBC / Casa Real Uganda)

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Edward Rukidi Kijanangoma ha sido coronado este martes 29 de septiembre como Edward Nyabongo I, decimotercer monarca de Tooro, un reino tradicional de Uganda reconocido por la Constitución pero sin poder ejecutivo. Su entronización ha llegado un mes y dos días después de la muerte por cáncer del rey Oyo Nyimba Kabamba Iguru Rukidi IV, fallecido a los 34 años.

Edward Nyabongo I, hasta entonces presentador y editor de la televisión pública Corporación de Radiodifusión de Uganda (UBC), fue elegido por los 21 miembros de la Asamblea General del clan Ababiito apenas 48 horas después de la muerte de Oyo. La designación siguió a la renuncia del futbolista inglés George Desmond Kamurasi y desencadenó la impugnación de la reina madre.

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Esta historia resuena en parte a la de la reina Letizia, aunque con unas circunstancias completamente distintas. La monarca española también era presentadora en la cadena pública, aunque pasó primero a ser princesa de Asturias tras casarse con el entonces príncipe Felipe. Por tanto, en su reinado no ha habido una batalla sucesoria tal como la de Uganda, cuyo sistema es más complejo.

Letizia el 11 de septiembre de 2001. (Grosby Group)

El nuevo rey de Uganda

Oyo había sido conocido como el monarca más joven del mundo, al haber iniciado su reinado con tres años. Murió sin haberse casado y sin descendencia conocida públicamente, una circunstancia que abrió una disputa sucesoria en torno a la continuidad de la dinastía Babiito. Miles de ciudadanos y miembros del clan real Babiito acompañaron al entonces príncipe en una procesión con antorchas desde el palacio de Rwengoma hasta el Palacio de Karuziika, sede oficial del reino en Fort Portal. Los rituales comenzaron de madrugada, antes de la llegada a la residencia real.

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En su juventud, Letizia se fue a México a realizar sus estudios de Doctorado -que nunca terminó-. Los compaginaba con la colaboración como becaria en el periódico siglo XXI y haciendo de azafata para una marca de tabaco

Alrededor de la una de la madrugada, el nuevo soberano hizo sonar los tambores sagrados ancestrales con dos baquetas ceremoniales. El estruendo anunció públicamente el inicio de una nueva etapa dinástica y confirmó, en el plano espiritual, su acceso al trono. Durante la mañana, Edward Nyabongo I protagonizó el rito del “combate simulado” contra los guardianes del palacio. La ceremonia representa la victoria del monarca sobre las adversidades, la recuperación de su legitimidad y su capacidad para defender el acceso a los aposentos del trono.

El rey acudió después a la catedral anglicana de San Juan de Fort Portal junto a la reina y única esposa, Rebecca Amoding-Rukidi, y varios dignatarios eclesiásticos. El obispo Reuben Kisembo dirigió la misa solemne en la que recibió la bendición religiosa. La jornada concluyó con una recepción oficial en los jardines del Palacio de Karuziika, donde se formalizó el relevo ante el presidente de Uganda, Yoweri Museveni, ministros del Gabinete y representantes del clan Babiito.

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Los rituales de coronación del rey Edward Rukidi Nyabongo I (Reuters)

La sucesión del trono de Uganda

La primera opción para suceder a Oyo fue su sobrino George Desmond Kamurasi, criado en Inglaterra y capitán y portero del SE Dons, un club situado en las afueras de Londres. Su candidatura encontró rechazo por su matrimonio con una ciudadana británica, que habría asumido el título de reina, y por su vida fuera de Uganda. El deportista rechazó finalmente el trono por “responsabilidades personales” y decidió mantener su estilo de vida.

La Asamblea General del clan Ababiito, un órgano deliberativo compuesto por 21 integrantes designados por la familia real, eligió ese mismo fin de semana a Eduardo Rukidi Kijanangoma. El nuevo rey es nieto del rey George David Rukidi Kamurasi III, que gobernó Tooro entre 1929 y 1965. También es hijo del fallecido príncipe Christopher Paul Kijanangoma, hermano del rey Patrick David Matthew Kaboyo Olimi III, monarca entre 1965 y 1995.

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La designación no obtuvo el respaldo del círculo más próximo a Oyo. La reina madre, Best Kemigisa, cuestionó el dictamen de la Asamblea al asegurar que su hijo había dejado un testamento en el que nombraba a un sucesor biológico. El documento fue leído el miércoles 9 de septiembre en palacio ante miembros de la familia real y delegados gubernamentales. Los príncipes Patrick Mpuuga y Solomon Nyaika, hermanos del soberano fallecido, reclamaron que se respetase la voluntad expresada por Oyo.

Los rituales de coronación del rey Edward Rukidi Nyabongo I (Reuters)

“No estamos de acuerdo con nuestro padre. Su postura es muy sorprendente. Está muy claro que el testamento del rey ahora prevalece sobre cualquier testamento anterior. Primero vamos a seguir el testamento, a su hijo y sistema de sucesión”, declararon. De confirmarse la existencia de un heredero biológico, debía cumplirse el procedimiento tradicional de presentación del niño ante los ancianos. El padre Oyo explicó a Monitor: “Cuando nace un niño, se le presenta a los ancianos. Los ancianos realizan una serie de ceremonias y rituales. Le ponen nombre al niño y celebran una fiesta”.

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La formación del futuro soberano debía continuar fuera del palacio, según relató al diario: “Cuando este niño esté destinado al liderazgo en el reino, lo sacarán del palacio y lo criarán con una formación formal para que pueda comprender qué es el reino, pero también para que crezca de una etapa a otra hasta convertirse en un adulto maduro con la capacidad de marcar la diferencia”.

La disputa llevó a intervenir a las autoridades centrales ugandesas. El ministro del Interior, Juma Witonze Kisekka, pidió calma mientras la administración estatal y los responsables tradicionales consultaban con Museveni los pasos que debían seguir. “Por favor, mantengan la calma y la paz. Pero ya que estamos aquí luchando por la sucesión, ¿podríamos esperar a que el Anciano Supremo, que es su excelencia el presidente, nos indique cuál es el siguiente paso?”, afirmó Kisekka.

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El fallecido rey Omukama Oyo Nyimba del Reino de Tooro (@toorokingdom)

De esta manera, el primer ministro de Tooro, Calvin Armstrong Rwomiire Akiiki, ha cerrado esta batalla sucesoria al felicitar oficialmente al nuevo rey. “Hoy comienza un nuevo capítulo para nuestro reino”, señaló, antes de pedir sabiduría, fortaleza, humildad y salud para que el reinado trajese unidad, paz, progreso y prosperidad al pueblo de Tooro.