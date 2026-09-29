España

Un envenenamiento lleno de misterio: una madre y su hija fueron asesinadas con ricina y la única pista es una petición de divorcio y un bolso

La Policía registró dos despachos del esposo y padre de las víctimas, que no figura como investigado, mientras la Fiscalía analiza alimentos, objetos y dispositivos electrónicos

Los investigadores revisan alimentos, objetos y dispositivos electrónicos en busca de pistas sobre el doble homicidio
La Fiscalía de Larino investiga cómo llegó la ricina al domicilio familiar y quién pudo administrarla (Composición Infobae)
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Una cartera que permanecía en un despacho profesional, una referencia a una posible petición de divorcio y decenas de muestras bajo análisis forman parte de la investigación por la muerte por ricina de una madre y su hija en Italia. La Policía registró este lunes los dos estudios de Gianni Di Vita, esposo y padre de las víctimas, quien no figura como investigado por el doble homicidio.

Las fallecidas son Antonella Di Ielsi, de 50 años, y su hija Sara Di Vita, de 15. Ambas murieron en diciembre de 2025, tras enfermar durante la cena de Nochebuena, por un envenenamiento con ricina en Pietracatella, una localidad de la provincia de Campobasso, en la región italiana de Molise.

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La Fiscalía de Larino abrió en marzo una causa contra desconocidos por doble homicidio voluntario y nueve meses después de las muertes, la pesquisa se concentra en determinar cómo llegó el veneno a la vivienda, quién pudo administrarlo y cuál pudo haber sido el móvil.

Las pesquisas sobre el entorno de las víctimas

Agentes de la Brigada Móvil de Campobasso y del Servicio Central Operativo de la Policía italiana inspeccionaron primero el estudio que Di Vita tiene en Pietracatella, frente a la casa de la familia, para posteriormente registrar su oficina de Campobasso.

Durante el operativo, los investigadores se quedaron con el bolso de Antonella Di Ielsi, que había quedado en el lugar donde trabajaba junto con su esposo. La Fiscalía busca reconstruir sus vínculos personales, su actividad laboral y los hechos previos al envenenamiento.

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La investigación por el doble homicidio analiza nuevos objetos y dispositivos electrónicos para determinar cómo se administró la toxina
Antonella Di Ielsi y su hija Sara Di Vita murieron en diciembre de 2025 tras un envenenamiento con ricina en Pietracatella (Facebook)

Di Vita, contable y exalcalde de Pietracatella, fue trasladado a la comisaría de Campobasso para firmar el acta del material incautado. “Estoy muy tranquilo y no tengo nada que declarar”, dijo ante los periodistas al salir de la dependencia. Su abogado, Vittorino Facciolla, precisó que su defendido no está bajo investigación, según recoge Rai News.

El caso incluye una posible ruptura matrimonial como parte del contexto que intentan esclarecer los investigadores. Según Corriere della Sera, una amiga cercana de Antonella Di Ielsi no habría mencionado inicialmente que la mujer le había hablado, desde 2019, de la posibilidad de divorciarse.

Mensaje de pésame del Comune di Pietracatella
Mensaje de pésame del Comune di Pietracatella

Esa persona figura bajo investigación por un presunto delito de favorecimiento, de acuerdo con el diario italiano. Esa situación procesal es distinta de la causa por el doble homicidio, en la que no hay sospechosos formalmente imputados.

Los investigadores también tomaron declaración a familiares, amistades y personas del entorno de la familia. Entre los puntos que buscan aclarar están las relaciones personales de las víctimas y la secuencia de los días previos a los malestares que derivaron en sus muertes.

Los peritajes buscan el origen de la ricina

La hipótesis de que se trató de una acción deliberada ganó fuerza tras los análisis iniciales sobre muestras recogidas en la vivienda familiar. La Fiscalía remitió material al Instituto Robert Koch, de Alemania, para realizar exámenes especializados. Los expertos analizan 131 muestras, entre restos de comida, envases y otros objetos como ropa y muebles.

Entre los elementos examinados figuran una botella con un líquido sin olor ni color y un recipiente con un sedimento marrón hallado en una parte de la propiedad que había sido habitada por la madre de Di Vita.

Todavía no existe un informe oficial de las autoridades alemanas por lo que las versiones periodísticas sobre posibles rastros de ricina en algunas muestras no han sido confirmadas de manera formal por la Fiscalía.

La pesquisa no se limita a los objetos incautados en la casa y los despachos, ya que el 28 de septiembre comenzó la copia forense de un ordenador y diez memorias USB confiscadas en julio en la oficina de Pietracatella.

Las monjas excomulgadas de Belorado denuncian el envenenamiento de sus perros en Asturias. (Instagram: @tehagoluz)

La medida busca recuperar conversaciones, correos electrónicos, notas, fotografías, búsquedas en internet, ubicaciones y documentos que permitan reconstruir los hábitos de las víctimas y sus contactos. El plazo previsto para completar ese análisis es de 60 días, salvo que la Fiscalía autorice una prórroga.

Las autoridades intentan determinar si existen búsquedas o comunicaciones vinculadas con la obtención de ricina, los alimentos consumidos antes de los síntomas o posibles problemas de salud que no hubieran sido conocidos por el entorno familiar.

El caso mantiene además una investigación separada sobre cinco médicos del hospital Cardarelli, a quienes se les atribuye haber subestimado los síntomas que presentaron madre e hija, según Corriere della Sera.

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