Los manifestantes cortan la Diagonal de Barcelona durante la visita de Pedro Sánchez

Centenares de personas han cortado este lunes por la tarde la avenida Diagonal de Barcelona en el marco de la concentración convocada frente al Palau de Congresos de Catalunya, donde el presidente Pedro Sánchez interviene en un acto, para exigir la renovación automática de los contratos de alquiler y el freno a los desahucios de personas vulnerables.
Aprofitant la visita de Pedro Sánchez a Barcelona milers cantem: ON ESTÀ EL “GOVERN PROGRESSISTA”?— Sindicat d'Estudiants (@SindicEstudiCat) September 28, 2026
No s’és pas progressista si es governa pels rendistes i els especuladors.
L’únic camí per aconseguir el dret a l’habitatge digne és la lluita massiva als carrers. pic.twitter.com/8hDHfLl650
Los manifestantes han cortado el tráfico sobre las 19:10 horas y, entre otras proclamas, llaman a la ciudadanía a sumarse a una huelga general para “blindar” los derechos del acceso a la vivienda, que según ellos ven en riesgo por la especulación y los fondos buitre.
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*Noticia en ampliación
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