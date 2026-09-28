España

Los manifestantes cortan la Diagonal de Barcelona durante la visita de Pedro Sánchez

El presidente Pedro Sánchez ha viajado hasta Cataluña para intervenir en un acto y exigir la renovación automática de los contratos de alquiler

Manifestantes por la vivienda cortan la Diagonal de Barcelona a la altura del Palau de Congressos donde está Pedro Sánchez (CGT Catalunya)
Manifestantes por la vivienda cortan la Diagonal de Barcelona a la altura del Palau de Congressos donde está Pedro Sánchez (CGT Catalunya)
Guardar

Centenares de personas han cortado este lunes por la tarde la avenida Diagonal de Barcelona en el marco de la concentración convocada frente al Palau de Congresos de Catalunya, donde el presidente Pedro Sánchez interviene en un acto, para exigir la renovación automática de los contratos de alquiler y el freno a los desahucios de personas vulnerables.

Los manifestantes han cortado el tráfico sobre las 19:10 horas y, entre otras proclamas, llaman a la ciudadanía a sumarse a una huelga general para “blindar” los derechos del acceso a la vivienda, que según ellos ven en riesgo por la especulación y los fondos buitre.

PUBLICIDAD

*Noticia en ampliación

Temas Relacionados

Última Hora EspañaPedro SánchezBarcelonaCataluñaVivienda EspañaViviendaEspaña-SociedadEspaña-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Jordi Roca, chef y repostero: “Este soufflé de chocolate da respeto, pero con un par de trucos conseguiréis un postre aéreo y cremoso”

El pequeño de los hermanos Roca ha compartido a través de sus redes sociales el paso a paso para preparar un riquísimo postre a la altura de un tres estrellas Michelin

Jordi Roca, chef y repostero: “Este soufflé de chocolate da respeto, pero con un par de trucos conseguiréis un postre aéreo y cremoso”

Acampada en Sol y última hora sobre el decreto Maricarmen, en directo | Sumar sigue sin ver cerca el acuerdo de vivienda y exige como condición la renovación automática de los alquileres

El PSOE trabaja contra reloj para hacer en 24 horas el trabajo que no ha hecho en ocho años, tratando de contentar a Sumar o Podemos, pero también a Junts

Acampada en Sol y última hora sobre el decreto Maricarmen, en directo | Sumar sigue sin ver cerca el acuerdo de vivienda y exige como condición la renovación automática de los alquileres

Se filtra el borrador del decreto: el Gobierno negocia con sus socios prorrogar dos años los alquileres y frenar los desahucios hasta 2028

El texto que negocia el Ejecutivo contempla también deducciones para jóvenes, ventajas fiscales para los caseros y préstamos del ICO para la compra de vivienda

Se filtra el borrador del decreto: el Gobierno negocia con sus socios prorrogar dos años los alquileres y frenar los desahucios hasta 2028

Así es la propuesta para expropiar viviendas en Berlín que hace temblar a las inmobiliarias: terreno jurídico inexplorado para reclamar 240.000 casas

La capital alemana se vendió durante años como la gran capital europea de los alquileres asequibles. Esa etiqueta ya no se sostiene

Así es la propuesta para expropiar viviendas en Berlín que hace temblar a las inmobiliarias: terreno jurídico inexplorado para reclamar 240.000 casas

PP y Vox tumban una moción para que las mujeres puedan participar en la fiesta Misteri d’Elx: “Participábamos desde los años 70 y se prohibió la entrada a partir de 2001”

El Partido Socialista del País Valenciano ha asegurado que llevará esta cuestión ante Icomos, ya que se trata de una fiesta Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO

PP y Vox tumban una moción para que las mujeres puedan participar en la fiesta Misteri d’Elx: “Participábamos desde los años 70 y se prohibió la entrada a partir de 2001”
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Acampada en Sol y última hora sobre el decreto Maricarmen, en directo | Sumar sigue sin ver cerca el acuerdo de vivienda y exige como condición la renovación automática de los alquileres

Acampada en Sol y última hora sobre el decreto Maricarmen, en directo | Sumar sigue sin ver cerca el acuerdo de vivienda y exige como condición la renovación automática de los alquileres

Así es la propuesta para expropiar viviendas en Berlín que hace temblar a las inmobiliarias: terreno jurídico inexplorado para reclamar 240.000 casas

PP y Vox tumban una moción para que las mujeres puedan participar en la fiesta Misteri d’Elx: “Participábamos desde los años 70 y se prohibió la entrada a partir de 2001”

Alquileres indefinidos, frenar desahucios, expropiar pisos o prohibir la venta a fondos buitre: de Sumar a Junts, qué pide cada partido para aprobar el decreto de vivienda

El juez Pedraz admite a la jueza que investigó a David Sánchez como acusación particular en la causa de las cloacas del PSOE y la cita a declarar el 8 de octubre

ECONOMÍA

Así es la propuesta para expropiar viviendas en Berlín que hace temblar a las inmobiliarias: terreno jurídico inexplorado para reclamar 240.000 casas

Así es la propuesta para expropiar viviendas en Berlín que hace temblar a las inmobiliarias: terreno jurídico inexplorado para reclamar 240.000 casas

Sumar asegura que están “lejos” de llegar a un acuerdo con el Gobierno sobre el real decreto de vivienda, pero reconoce que “nos estamos acercando”

La gasolina más barata y más cara de Madrid, Barcelona y otras ciudades de España este 28 de septiembre

Europa invierte en inteligencia artificial, pero pierde la carrera exportadora de sus componentes clave

Los jubilados cobran más y se retiran más tarde: la pensión media sube un 4,6% en un año y ya alcanza los 1.576 euros

DEPORTES

Fernando Alonso y la fórmula secreta para salvar la F1: así deberían ser los monoplazas, según el piloto español

Fernando Alonso y la fórmula secreta para salvar la F1: así deberían ser los monoplazas, según el piloto español

El día que Laporta vetó a Mourinho como posible entrenador del FC Barcelona: estaba por delante de Guardiola en las listas

De ser el portero más aclamado del Mundial 2026 a vivir un infierno por la fama: Vozinha ha perdido su “paz y tranquilidad”

La posición de Fernando Alonso y Carlos Sainz en el campeonato de pilotos de la F1

Joao Félix habla sobre su paso por la liga española: “¿Ir al Real Madrid? ¡Hubiera sido el mayor traidor del fútbol! El Barça fue un sueño”