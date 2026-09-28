Los manifestantes cortan la Diagonal de Barcelona durante la visita de Pedro Sánchez

Los manifestantes han cortado el tráfico sobre las 19:10 horas y, entre otras proclamas, llaman a la ciudadanía a sumarse a una huelga general para “blindar” los derechos del acceso a la vivienda, que según ellos ven en riesgo por la especulación y los fondos buitre.

Aprofitant la visita de Pedro Sánchez a Barcelona milers cantem: ON ESTÀ EL “GOVERN PROGRESSISTA”? No s’és pas progressista si es governa pels rendistes i els especuladors. L’únic camí per aconseguir el dret a l’habitatge digne és la lluita massiva als carrers. pic.twitter.com/8hDHfLl650

Centenares de personas han cortado este lunes por la tarde la avenida Diagonal de Barcelona en el marco de la concentración convocada frente al Palau de Congresos de Catalunya, donde el presidente Pedro Sánchez interviene en un acto, para exigir la renovación automática de los contratos de alquiler y el freno a los desahucios de personas vulnerables.

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Se filtra el borrador del decreto: el Gobierno negocia con sus socios prorrogar dos años los alquileres y frenar los desahucios hasta 2028 El texto que negocia el Ejecutivo contempla también deducciones para jóvenes, ventajas fiscales para los caseros y préstamos del ICO para la compra de vivienda

Así es la propuesta para expropiar viviendas en Berlín que hace temblar a las inmobiliarias: terreno jurídico inexplorado para reclamar 240.000 casas La capital alemana se vendió durante años como la gran capital europea de los alquileres asequibles. Esa etiqueta ya no se sostiene