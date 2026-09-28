España

Alquileres indefinidos, frenar desahucios, expropiar pisos o prohibir la venta a fondos buitre: de Sumar a Junts, qué pide cada partido para aprobar el decreto de vivienda

La acampada de Sol ha servido para poner contra las cuerdas al Gobierno y sus socios y activar la cuenta atrás para un acuerdo que permita aprobar un decreto de vivienda

La presión de la acampada de Sol obliga al Gobierno a negociar a toda prisa un nuevo decreto de vivienda. Estas son las líneas rojas y las exigencias de Sumar, Junts, Esquerra y Podemos para dar su apoyo.

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Con Maricarmen convertida en símbolo del problema de vivienda que atraviesa España y del fracaso de la política del Gobierno, y Sol convertida en una acampada para demostrar el hartazgo de la población, el PSOE -y específicamente, el Ministerio de Vivienda- trabaja este lunes contra reloj con Sumar y con los demás socios parlamentarios para intentar sacar adelante en el Consejo de Ministros un real decreto ley “ambicioso y transversal”.

Este decreto deberá incluir una amplia batería de medidas urgentes para defender el derecho a la vivienda en diez ámbitos con las que trabaja el PSOE. Desde el ala socialista del Gobierno, reconocen que “será un lunes largo de negociaciones”, mientras Sumar asegura que el martes se plantará si el decreto no recoge las reivindicaciones del Sindicato de Inquilinas. ¿Pero cuáles son esas exigencias y qué proponen los demás grupos para aprobar el decreto? Aquí las detallamos.

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Acampada en Sol este lunes 28 de septiembre en protesta por la vivienda. (REUTERS/Juan Medina)
Acampada en Sol este lunes 28 de septiembre en protesta por la vivienda. (REUTERS/Juan Medina)

Sindicato de Inquilinas

- Exigen como medida “irrenunciable” que los contratos de alquiler se renueven automáticamente. Es decir, que los contratos se acerquen a los contratos indefinidos de alquiler que son “normalidad” en Europa, según explican. Eso permitiría que a los 5 o 7 años, el contrato se prorrogara, a no ser que el casero tuviera una “razón justificada”

- Una reforma de la Ley de Arrendamientos Urbanos que limite el alquiler de temporada y regular el alquiler de habitaciones para asegurarse de que se devuelve la fianza de manera “ágil y sin tener que pelear” con los caseros o, cuando se rompa algo, poder descontarlo del alquiler

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- Congelación de los alquileres durante la duración del contrato

- Medidas efectivas contra los desahucios

Gobierno / Ministerio de Vivienda

Mientras, el Gobierno trabaja en estos diez ejes que ha avanzado la Cadena SER

- Protección ante desahucios

- Prohibición de compra especulativa a fondos buitre

- Estabilización de contratos de alquiler

- Regulación del alquiler de temporada

- IVA a pisos turísticos

- Bonificaciones fiscales a inquilinos y a quien baje rentas

- Ayudas a la compra de primera vivienda

- Blindaje del parque estatal de vivienda

- Rebaja de IVA a la construcción de vivienda protegida

- La concreción sigue en negociación

Sumar

Yolanda Díaz “sigue peleando” dentro del Gobierno para que el decreto “esté a la altura” y reclama todo lo que pide el Sindicato de Inquilinas. Piden

- Prohibir desahucios en población vulnerable

- Prórroga automática de contratos

- Regulación turística. Poner coto al alquiler de temporada y regular el alquiler de habitaciones

- Freno a fondos buitre.

Sumar y los socios de izquierda presionan al Gobierno para aprobar el martes un decreto de vivienda "exigente" (Europa Press)
Sumar y los socios de izquierda presionan al Gobierno para aprobar el martes un decreto de vivienda "exigente" (Europa Press)

ERC

- Rebajar el IVA del 10% cuando la compra de la vivienda esté destinada a ser primera vivienda y subirlo en los casos de “compras especulativas”.

- Creen que la fiscalidad es “la herramienta más clara y directa para intervenir en la acumulación de viviendas”.

Junts

Busca el “mínimo común denominador” y negocia con base en propuestas registradas desde abril (última entrega el 3 de septiembre).

- Plantean la suspensión de desahucios en propiedades de “fondos buitre”

- Quieren una “limitación temporal de adquisición de viviendas por parte de grandes operadores financieros e inmobiliarios”.

- Piden “hacer compatible frenar los desahucios” en viviendas de fondos de inversión con los derechos de los pequeños propietarios, que no deben asumir “costes” de los que tendría que encargarse la administración.

- Reclaman introducir desgravaciones fiscales en el ámbito de la vivienda para dar “aire” a los ciudadanos, con rebajas vinculadas a la adquisición de la primera vivienda, el IVA o el alquiler.

- Quieren defender a los “deudores hipotecarios” ante la venta de sus créditos a fondos de inversión y proteger a “las personas mayores que deben dejar su vivienda para ir a una residencia”.

- No cierran la puerta a seguir negociando tras el martes.

Acampada en la Puerta del Sol en Madrid por una solución al problema de la vivienda tras el desahucio de Maricarmen (Europa Press)
Acampada en la Puerta del Sol en Madrid por una solución al problema de la vivienda tras el desahucio de Maricarmen (Europa Press)

Podemos

- Irene Montero rechaza un “acuerdo de mínimos” y exige expropiar 650.000 viviendas a fondos buitre para alquiler social.

- Pide prohibir la venta especulativa (no solo a fondos buitre, también a particulares y empresas),

- Reclama prohibir desahucios sin alternativa habitacional y bajar por ley el precio del alquiler (no solo congelarlo).

- Cuestiona que el Gobierno negocie primero con Junts y PNV.

PNV

Propone regular el alquiler de temporada, ámbito que quedó sin cobertura tras la Ley de Vivienda.

Pide reformar la ley del suelo para dar seguridad jurídica a la planificación urbanística.

Se muestra dispuesto a negociar y pide que ningún grupo fije “líneas rojas”.

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