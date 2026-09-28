PP y Vox tumban una moción para que las mujeres puedan participar en la fiesta Misteri d’Elx: “Participábamos desde los años 70 y se prohibió la entrada a partir de 2001”

Vespra del Misteri d'Elx (Patronat del Misteri d'Elx)

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El pleno del Ayuntamiento de Elche, en Alicante, ha rechazado una moción de Compromís que proponía favorecer la igualdad de participación de las mujeres en una de las fiestas regionales que son Patrimonio de la Humanidad desde hace 25 años: Misteri d’Elx. La iniciativa ha sido respaldada por el PSPV, pero el rechazo de PP y Vox, que integran el gobierno municipal, ha impedido que salga adelante.

Esta festividad es una representación dramática sacro-lírica que recrea la Dormición, Asunción y Coronación de la Virgen María cada 14 y 15 de agosto en la Basílica de Santa María, en Elche. El alcalde, Pablo Ruz, ha pedido evitar el uso político de la celebración. No obstante, la portavoz de Compromís, Esther Díez, ha subrayado que este es un patrimonio “vivo” y que no es la primera vez que se haría un cambio a lo largo de su historia. Por lo que ha sentenciado que esta es una decisión “absolutamente machista” que no debe “perpetuarse”.

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Y es que, Díez recuerda que la exclusión de las niñas no fue desde su origen, sino que fue una medida que se adoptó hace poco más de 20 años. “Un órgano en el que nos conocimos el señor Ruz y yo en el año 1995, donde compartimos momentos muy bonitos y un aprendizaje musical que hoy sería imposible para una niña de nueve años como yo tenía entonces, porque participábamos con normalidad desde los años 70 y se prohibió la entrada a partir del año 2001”, ha asegurado.

Del mismo modo, la portavoz de Compromís reprocha a la junta rectora del Patronato del Misteri d’Elx que se haya producido un retroceso en la representación bíblica. “Los nombramientos desde 2018 fueron paritarios y ahora el señor Ruz ha decidido retroceder”, afirma.

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Representaciones de agosto del Misteri d'Elx (Patronat del Misteri d'Elx)

Se llevará el debate ante Icomos

Después de que se haya rechazado esta iniciativa, el Partido Socialista del País Valenciano (PSPV) ha presentado una enmienda que Compromís ha aceptado: se trasladará el asunto, mediante una comisión técnica de trabajo, al Consejo Internacional de Monumentos y Sitios (Icomos), organismo internacional que asesora a la Unesco en materia cultural. Así lo ha expuesto la concejala socialista Patricia Maciá durante la celebración del pleno.

La enmienda pedía contar con la colaboración de Icomos para avanzar en la igualdad de género dentro del Misteri d’Elx y en su condición de Patrimonio de la Humanidad. “Esa es la verdadera clave de su supervivencia”, asegura Maciá, después de sostener que la representación ilicitana se ha adaptado “a la realidad de cada momento histórico con naturalidad”.

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Además, tanto Díez como la representante socialista han cuestionado que PP y Vox no hayan intervenido en el debate previo a la votación. De este modo, ambas acusan a los partidos del gobierno local de no pronunciarse sobre una discusión que consideraron relevante para el futuro de la celebración.

Gira de conciertos formativos de la Escolanía y Coro Juvenil del Misteri d'Elx (Misteri d'Elix)

El alcalde asegura que han participado 12 niñas en la Escolanía de Granada

Durante la explicación de voto, Ruz ha respondido a la portavoz de Compromís por cuántas niñas interpretaron, durante los ocho años en los que estuvo ella dentro del Patronato, los papeles de María o del Ángel: “Ninguna”. Igualmente, el alcalde ha mostrado además una imagen de un concierto de la Escolanía celebrado el domingo en la catedral de Granada. Según explica, en la fotografía aparecían 12 niñas. Por lo que, tras referirse a esa imagen, Ruz se preguntó “en qué realidad paralela vive” Díez.

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Ruz también ha añadido que el Patronato ya había votado el asunto y que la decisión adoptada de forma democrática coincidía con la posición expresada por PP y Vox en el pleno. “Dejen de hacer política con la Festa”, pide el alcalde de Elche. Por su parte, la portavoz de Vox y concejala de Familia y Mayores, Aurora Rodil, ha justificado el voto al afirmar que el Misteri “no se discute ni se toca”.

Seguidamente, Rodil ha acusado a Díez de defender una “ideología que empobrece a la gente” y de acudir al pleno para “insultar a los ilicitanos y a lo más sagrado” de sus tradiciones. Al final de su intervención, Rodil ha dicho firmemente: “Un ateo no puede opinar” sobre esta cuestión.

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(Con información de Europa Press)