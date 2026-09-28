España

PP y Vox tumban una moción para que las mujeres puedan participar en la fiesta Misteri d’Elx: “Participábamos desde los años 70 y se prohibió la entrada a partir de 2001”

El Partido Socialista del País Valenciano ha asegurado que llevará esta cuestión ante Icomos, ya que se trata de una fiesta Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO

Vespra del Misteri d'Elx (Patronat del Misteri d'Elx)
Vespra del Misteri d'Elx (Patronat del Misteri d'Elx)
Guardar

El pleno del Ayuntamiento de Elche, en Alicante, ha rechazado una moción de Compromís que proponía favorecer la igualdad de participación de las mujeres en una de las fiestas regionales que son Patrimonio de la Humanidad desde hace 25 años: Misteri d’Elx. La iniciativa ha sido respaldada por el PSPV, pero el rechazo de PP y Vox, que integran el gobierno municipal, ha impedido que salga adelante.

Esta festividad es una representación dramática sacro-lírica que recrea la Dormición, Asunción y Coronación de la Virgen María cada 14 y 15 de agosto en la Basílica de Santa María, en Elche. El alcalde, Pablo Ruz, ha pedido evitar el uso político de la celebración. No obstante, la portavoz de Compromís, Esther Díez, ha subrayado que este es un patrimonio “vivo” y que no es la primera vez que se haría un cambio a lo largo de su historia. Por lo que ha sentenciado que esta es una decisión “absolutamente machista” que no debe “perpetuarse”.

PUBLICIDAD

Y es que, Díez recuerda que la exclusión de las niñas no fue desde su origen, sino que fue una medida que se adoptó hace poco más de 20 años. “Un órgano en el que nos conocimos el señor Ruz y yo en el año 1995, donde compartimos momentos muy bonitos y un aprendizaje musical que hoy sería imposible para una niña de nueve años como yo tenía entonces, porque participábamos con normalidad desde los años 70 y se prohibió la entrada a partir del año 2001”, ha asegurado.

Del mismo modo, la portavoz de Compromís reprocha a la junta rectora del Patronato del Misteri d’Elx que se haya producido un retroceso en la representación bíblica. “Los nombramientos desde 2018 fueron paritarios y ahora el señor Ruz ha decidido retroceder”, afirma.

PUBLICIDAD

Representaciones de agosto del Misteri d'Elx (Patronat del Misteri d'Elx)
Representaciones de agosto del Misteri d'Elx (Patronat del Misteri d'Elx)

Se llevará el debate ante Icomos

Después de que se haya rechazado esta iniciativa, el Partido Socialista del País Valenciano (PSPV) ha presentado una enmienda que Compromís ha aceptado: se trasladará el asunto, mediante una comisión técnica de trabajo, al Consejo Internacional de Monumentos y Sitios (Icomos), organismo internacional que asesora a la Unesco en materia cultural. Así lo ha expuesto la concejala socialista Patricia Maciá durante la celebración del pleno.

La enmienda pedía contar con la colaboración de Icomos para avanzar en la igualdad de género dentro del Misteri d’Elx y en su condición de Patrimonio de la Humanidad. “Esa es la verdadera clave de su supervivencia”, asegura Maciá, después de sostener que la representación ilicitana se ha adaptado “a la realidad de cada momento histórico con naturalidad”.

Además, tanto Díez como la representante socialista han cuestionado que PP y Vox no hayan intervenido en el debate previo a la votación. De este modo, ambas acusan a los partidos del gobierno local de no pronunciarse sobre una discusión que consideraron relevante para el futuro de la celebración.

Gira de conciertos formativos de la Escolanía y Coro Juvenil del Misteri d'Elx (Misteri d'Elix)
Gira de conciertos formativos de la Escolanía y Coro Juvenil del Misteri d'Elx (Misteri d'Elix)

El alcalde asegura que han participado 12 niñas en la Escolanía de Granada

Durante la explicación de voto, Ruz ha respondido a la portavoz de Compromís por cuántas niñas interpretaron, durante los ocho años en los que estuvo ella dentro del Patronato, los papeles de María o del Ángel: “Ninguna”. Igualmente, el alcalde ha mostrado además una imagen de un concierto de la Escolanía celebrado el domingo en la catedral de Granada. Según explica, en la fotografía aparecían 12 niñas. Por lo que, tras referirse a esa imagen, Ruz se preguntó “en qué realidad paralela vive” Díez.

Ruz también ha añadido que el Patronato ya había votado el asunto y que la decisión adoptada de forma democrática coincidía con la posición expresada por PP y Vox en el pleno. “Dejen de hacer política con la Festa”, pide el alcalde de Elche. Por su parte, la portavoz de Vox y concejala de Familia y Mayores, Aurora Rodil, ha justificado el voto al afirmar que el Misteri “no se discute ni se toca”.

Seguidamente, Rodil ha acusado a Díez de defender una “ideología que empobrece a la gente” y de acudir al pleno para “insultar a los ilicitanos y a lo más sagrado” de sus tradiciones. Al final de su intervención, Rodil ha dicho firmemente: “Un ateo no puede opinar” sobre esta cuestión.

(Con información de Europa Press)

Temas Relacionados

PPVoxPolítica EspañaAlicanteÚltima Hora EspañaFiestas Tradicionales EspanaEspaña-NacionalEspaña-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Acampada en Sol y última hora sobre el decreto Maricarmen, en directo | Se filtra el borrador: incluye prohibir desahucios hasta 2028, endurecer alquiler temporal y conceder ayudas fiscales a caseros e inquilinos

El PSOE trabaja contra reloj para hacer en 24 horas el trabajo que no ha hecho en ocho años, tratando de contentar a Sumar o Podemos, pero también a Junts

Acampada en Sol y última hora sobre el decreto Maricarmen, en directo | Se filtra el borrador: incluye prohibir desahucios hasta 2028, endurecer alquiler temporal y conceder ayudas fiscales a caseros e inquilinos

La película con Meryl Streep con nueve nominaciones al Oscar que inspiró a ‘La bola negra’ y puedes ver en Filmin: tres historias conectadas por Virginia Woolf

La cinta protagonizada por Nicole Kidman, Julianne Moore y Meryl Streep entrelaza tres vidas separadas por décadas a través de Virginia Woolf y su cuarta novela, ‘La señora Dalloway’

La película con Meryl Streep con nueve nominaciones al Oscar que inspiró a ‘La bola negra’ y puedes ver en Filmin: tres historias conectadas por Virginia Woolf

‘La Promesa’ salta al prime time por la boda de Curro y Ángela: TVE dedicará un capítulo especial al gran acontecimiento tras ‘La Revuelta’

La ficción diaria de La 1 se prepara para uno de los momentos más importantes de la temporada tras el descubrimiento de Curro

‘La Promesa’ salta al prime time por la boda de Curro y Ángela: TVE dedicará un capítulo especial al gran acontecimiento tras ‘La Revuelta’

Alquileres indefinidos, frenar desahucios, expropiar pisos o prohibir la venta a fondos buitre: de Sumar a Junts, qué pide cada partido para aprobar el decreto de vivienda

La acampada de Sol ha servido para poner contra las cuerdas al Gobierno y sus socios y activar la cuenta atrás para un acuerdo que permita aprobar un decreto de vivienda

Alquileres indefinidos, frenar desahucios, expropiar pisos o prohibir la venta a fondos buitre: de Sumar a Junts, qué pide cada partido para aprobar el decreto de vivienda

El triste 90º cumpleaños que vivirá la reina Sonia de Noruega tras cancelar la doble fiesta que había preparado junto al fallecido rey Harald

‘Dagbladet’ ha revelado los planes que tenían los monarcas de Noruega antes del fallecimiento del rey el 28 de agosto

El triste 90º cumpleaños que vivirá la reina Sonia de Noruega tras cancelar la doble fiesta que había preparado junto al fallecido rey Harald
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Acampada en Sol y última hora sobre el decreto Maricarmen, en directo | Se filtra el borrador: incluye prohibir desahucios hasta 2028, endurecer alquiler temporal y conceder ayudas fiscales a caseros e inquilinos

Acampada en Sol y última hora sobre el decreto Maricarmen, en directo | Se filtra el borrador: incluye prohibir desahucios hasta 2028, endurecer alquiler temporal y conceder ayudas fiscales a caseros e inquilinos

Alquileres indefinidos, frenar desahucios, expropiar pisos o prohibir la venta a fondos buitre: de Sumar a Junts, qué pide cada partido para aprobar el decreto de vivienda

El juez Pedraz admite a la jueza que investigó a David Sánchez como acusación particular en la causa de las cloacas del PSOE y la cita a declarar el 8 de octubre

La Fiscalía afea al juez Peinado sus prisas en el ‘caso Begoña Gómez’: “No es deseable ni aceptable pasar por encima de los profesionales”

Moncloa cesa al delegado del Gobierno en Ceuta la misma semana que su exjefe de Gabinete declara ante la jueza por el aviso del CNI que anticipó la entrada masiva

ECONOMÍA

Sumar asegura que están “lejos” de llegar a un acuerdo con el Gobierno sobre el real decreto de vivienda, pero reconoce que “nos estamos acercando”

Sumar asegura que están “lejos” de llegar a un acuerdo con el Gobierno sobre el real decreto de vivienda, pero reconoce que “nos estamos acercando”

La gasolina más barata y más cara de Madrid, Barcelona y otras ciudades de España este 28 de septiembre

Europa invierte en inteligencia artificial, pero pierde la carrera exportadora de sus componentes clave

Los jubilados cobran más y se retiran más tarde: la pensión media sube un 4,6% en un año y ya alcanza los 1.576 euros

La otra cara de la longevidad: las jubilaciones demoradas se triplicarán en la próxima década, según un estudio

DEPORTES

Fernando Alonso y la fórmula secreta para salvar la F1: así deberían ser los monoplazas, según el piloto español

Fernando Alonso y la fórmula secreta para salvar la F1: así deberían ser los monoplazas, según el piloto español

El día que Laporta vetó a Mourinho como posible entrenador del FC Barcelona: estaba por delante de Guardiola en las listas

De ser el portero más aclamado del Mundial 2026 a vivir un infierno por la fama: Vozinha ha perdido su “paz y tranquilidad”

La posición de Fernando Alonso y Carlos Sainz en el campeonato de pilotos de la F1

Joao Félix habla sobre su paso por la liga española: “¿Ir al Real Madrid? ¡Hubiera sido el mayor traidor del fútbol! El Barça fue un sueño”