Investigadores españoles descubren el momento clave en el que se puede prevenir la metástasis cerebral

Una ilustración médica expone el desarrollo de un tumor cerebral y su estructura en relación con los vasos sanguíneos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Cuando las células cancerosas procedentes de un tumor primario —como el cáncer de pulmón o de mama— migran hasta el cerebro, se adentran en un territorio sumamente hostil. Y es que la gran mayoría de estas células malignas mueren poco después de cruzar la barrera hematoencefálica. Esto es posible gracias al intenso estrés que se concentra en el entorno cerebral, además de los daños en el ADN, estrés oxidativo y desequilibrios en sus proteínas.

Pese a todos estos obstáculos, un pequeño porcentaje se salva y, al juntarse, forma metástasis cerebrales mediante un astuto mecanismo de adaptación. Hasta ahora, se desconocía cómo se lograba conseguir este proceso de unión. De hecho, la oncología pensaba que planteaba que las células cancerosas diseminadas permanecían en un estado de “dormancia” o letargo prolongado: un periodo en el que células solitarias quedan inactivas sin dividirse durante años.

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No obstante, un estudio liderado por el investigador Pedro García-Gómez junto al Dr. Manuel Valiente, jefe del Grupo de Metástasis Cerebral del Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas (CNIO) en España, ha dado con la respuesta que resuelve la incógnita: hay una fase diferente a la que han denominado “pausa proliferativa transitoria”. La investigación, publicada en la revista Cancer Cell, ha contado con la participación clave de redes clínicas e internacionales como la Red Nacional de Metástasis Cerebral (RENACER) en España y la cohorte británica de autopsias PEACE, coordinada por el Instituto Francis Crick y el University College de Londres.

Gráfico abstracto del estudio que explica el descubrimiento (Cancel Cell)

¿Cómo encontramos el punto más vulnerable de la célula cancerígena?

Al parecer, los investigadores españoles han determinado que, durante la fase inicial de colonización, las células tumorales se adhieren a la pared exterior de los vasos sanguíneos del cerebro (un proceso conocido como co-opción vascular). En lugar de multiplicarse desenfrenadamente desde el primer momento, las células activan la proteína MXD4, la cual actúa como un freno biológico que inhibe al gen MYC, el gran acelerador del crecimiento celular.

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A diferencia de la dormancia clásica, las células en esta pausa no están aisladas ni completamente paralizadas; forman pequeños grupos (micrometástasis) y mantienen un ritmo de división celular reducido —de alrededor del 20 %— que les permite reparar sus daños internos y acostumbrarse al nuevo tejido. La clave se esconde así, según los investigadores: “Intervenir durante la colonización del órgano ofrece una oportunidad para prevenir la aparición de metástasis clínicamente detectables al atacar las células diseminadas antes de que formen un tumor manifiesto”.

Pero, ¿cómo es esto posible? Al parecer, esta pausa funciona como un escudo vital: da tiempo a la célula tumoral para gestionar la sobrecarga metabólica y reparar el ADN dañado tras su llegada al cerebro. Pero, si se desactiva la proteína MXD4, la célula tumoral pierde la capacidad de frenar a MYC e intenta dividirse masivamente sin estar preparada, sufriendo un colapso por estrés y muriendo por apoptosis.

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En experimentos con modelos animales, la interrupción de MXD4 impidió drásticamente que las micrometástasis evolucionaran hacia tumores grandes o macrometástasis, prolongando la supervivencia. Asimismo, mediante avanzadas técnicas de secuenciación celular de última generación y transcriptómica espacial (como la tecnología Xenium), el equipo confirmó la presencia de esta misma firma molecular de pausa proliferativa en muestras de micrometástasis humanas procedentes de pacientes fallecidos.

Una ilustración médica expone la presencia de un tumor en el tejido del cerebro humano. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Una estrategia preventiva para evitar la recaída

El hallazgo no solo redefine la biología tumoral, sino que ofrece una prometedora estrategia de tratamiento clínico. Dado que las células dependen de proteínas protectoras de la familia BCL-2 para mantenerse con vida durante esta pausa, el equipo evaluó la eficacia de fármacos inhibidores de BCL-2 como el obatoclax o el venetoclax.

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Los resultados demostraron que administrar estos fármacos durante la ventana inicial de colonización o inmediatamente después de una cirugía de extirpación tumoral elimina las células residuales adheridas a los vasos sanguíneos, evitando la reaparición del cáncer. Además, el equipo validó estos hallazgos directamente en cultivos organotípicos derivados de tejido cerebral de pacientes reales.

En definitiva y en palabras del informe, “la pausa proliferativa representa un estado adaptativo crítico durante la colonización metastásica que vincula la tolerancia al estrés con una vulnerabilidad terapéutica, proporcionando un marco conceptual para el desarrollo de estrategias preventivas contra la progresión y recaída de las metástasis cerebrales”. Este avance abre la puerta a tratar la enfermedad en su fase invisible de “enfermedad mínima residual”, destruyendo las semillas del tumor antes de que vuelvan a germinar.

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