España

Muere un hombre de 46 años en Hondarribia (Gipuzkoa) al recibir un disparo de un policía municipal

El hombre amenazó con un arma blanca a varias personas dentro de un establecimiento de hostelería

Dos patrullas de la Ertzaintza (Udaltzaingoa Eeuskadi)
Dos patrullas de la Ertzaintza (Udaltzaingoa Eeuskadi)
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Un hombre de 46 años ha muerto esta tarde en Hondarribia, Gipuzkoa, después de que un agente de la Policía Municipal le disparara. Al parecer, según las primeras informaciones, el hecho habría sucedido después de que el hombre de origen africano subsahariano intentase atacar con un arma blanca a un agente de la Ertzaintza e increpara a varias personas en un bar.

Concretamente, el hecho ha tenido lugar en las inmediaciones del Ama Guadalupekoa Ikastetxea. Al conocer las molestias que estaba causando, una patrulla de la comisaría de la Ertzaintza en Irun ha acudido al lugar tras recibir el aviso. Posteriormente, el hombre intentó herir en varias ocasiones a una de las policías con el arma blanca.

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En ese momento, un agente de la Policía Municipal de Hondarribia utilizó su arma reglamentaria para frenar la agresión. Tras el disparo, los agentes auxiliaron al hombre hasta la llegada de los servicios sanitarios. El personal médico continuó las maniobras de reanimación, aunque finalmente confirmó su fallecimiento.

Por el momento, la Policía vasca mantiene abierta la investigación para esclarecer las circunstancias del suceso y la actuación de los agentes que intervinieron. Según han confirmado, la víctima acumulaba 12 detenciones previas y 10 investigaciones anteriores.

*Noticia en ampliación

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