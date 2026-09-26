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Los Javis revelan que originalmente pensaron en Héctor Bellerín para este papel de ‘La bola negra’: “Estaba en la primera pizarra”

Durante el encuentro en la Academia de cine, Ambrossi contó que el futbolista estaba entre los bocetos iniciales de la película

Héctor Bellerín fue considerado en su momento como posible candidato a salir en 'La bola negra'
Héctor Bellerín fue considerado en su momento como posible candidato a salir en 'La bola negra'
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Los Javis revelaron que Héctor Bellerín fue una de las primeras opciones para interpretar a Rafael Rodríguez Rapún en La bola negra, la película que representará a España en la carrera por el Oscar 2027 a Mejor Película Internacional. La confesión llegó durante un coloquio de la Academia de Cine, donde el director Javier Ambrossi compartió un dato que nunca antes había hecho público. El papel terminó recayendo finalmente en Miguel Bernardeau.

Ambrossi explicó que parte del personaje de Rafael Rodríguez Rapún se escribió pensando en el futbolista del Real Betis. “Necesitaba una cara”, detalló el director durante el encuentro. El propio Javier Calvo matizó el alcance de esa idea inicial. Según precisó, la opción de Bellerín “estaba en la primera pizarra” del proyecto, en una etapa temprana del desarrollo del guion.

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La razón detrás de esa elección no era casual. Rafael Rodríguez Rapún, el personaje histórico al que da vida Bernardeau en la película, también tuvo un pasado ligado al fútbol antes de dedicarse al teatro. Esa coincidencia biográfica llevó a los directores a imaginar a un futbolista en activo interpretando a otro hombre cuya vida estuvo marcada por ese mismo deporte antes de acercarse al mundo de Federico García Lorca.

Federico García Lorca y Rafael Rodríguez Rapún
Federico García Lorca y Rafael Rodríguez Rapún

Quién fue Rafael Rodríguez Rapún

Rodríguez Rapún llegó a jugar en las categorías juveniles del Atlético de Madrid antes de incorporarse, en 1933, a La Barraca, la compañía teatral universitaria dirigida por García Lorca. Entró primero como actor y acabó ejerciendo como secretario de la compañía, lo que lo convirtió en una de las personas más próximas al poeta granadino. Durante la gira de La Barraca en el verano de 1935, la relación entre ambos se convirtió también en sentimental.

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Su historia quedó posteriormente atravesada por la Guerra Civil española. Murió en Santander en agosto de 1937, con 25 años, a consecuencia de las heridas sufridas durante el conflicto. Esa biografía inspiró La piedra oscura, la obra de Alberto Conejero que constituye una de las principales raíces de La bola negra. La película combina esa pieza con la obra inacabada del mismo título escrita por García Lorca.

La historia cinematográfica tomó finalmente otro camino. Calvo hizo hincapié en que buscaban un actor con técnica y peso que acompañara a Guitarricadelafuente durante su interpretación en la trama. Esa necesidad terminó por inclinar la decisión hacia Bernardeau, quien asumió el papel de Rodríguez Rapún en una de las tramas fundamentales de La bola negra.

Tráiler de 'La bola negra', una película dramática dirigida por Javier Ambrossi y Javier Calvo.

El propio actor explicó durante la promoción de la cinta que estudiar a Lorca, la Guerra Civil y la vida de Rapún le dejó una huella personal. Según sus palabras, el trabajo en la película le “cambió la vida”. La revelación sobre Bellerín quedó así como una anécdota del proceso creativo, sin que llegara a materializarse en una versión distinta del reparto final.

La Academia de Cine eligió la película de Calvo y Ambrossi para representar a España en la carrera por el Oscar 2027 a Mejor Película Internacional. El reparto está encabezado por Guitarricadelafuente, Bernardeau, Carlos González, Milo Quifes y Lola Dueñas, además de las colaboraciones de Penélope Cruz y Glenn Close.

Antes de su estreno comercial en los cines españoles, el largometraje ya sumaba reconocimiento internacional. Los Javis obtuvieron con este trabajo el premio a Mejor Dirección en el Festival de Cannes, compartido con el director Paweł Pawlikowski. La bola negra articula su relato a partir de tres hombres situados en diferentes momentos históricos, conectados por la sexualidad, el deseo, el dolor y la herencia, según ha explicado la producción durante la promoción de la cinta.

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