Carlos Alcaraz vence a Taylor Fritz en el super tie-break para devolver el empate al marcador de la Laver Cup e igualar el récord de Federer

Alcaraz celebra un punto ante Fritz (REUTERS/Dylan Martinez)

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Carlos Alcaraz ha evitado que Europa quedara al borde del abismo en la Laver Cup 2026 tras imponerse a Taylor Fritz en un partido marcado por los cambios de dominio, varias bolas de partido salvadas y un super tie-break que ha sostenido las opciones de su equipo en la competición.

El murciano ha derrotado a Taylor Fritz por 6-3, 4-6 y 13-11 en el O2 Arena, después de salvar varias bolas de partido, un resultado que ha mantenido a Europa con opciones reales de ganar la Laver Cup 2026.

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El español ha asumido un encuentro decisivo para el Team Europe con un inicio de gran precisión. Ha logrado un break en el arranque, ha combinado dejadas, globos y golpes de derecha, y ha encontrado especial solvencia con el revés antes de perder el servicio en el sexto juego.

Fritz ha aprovechado ese momento para equilibrar el primer parcial, pero Alcaraz ha reaccionado de inmediato y ha vuelto a imponer sus recursos desde el fondo de la pista. Además, ha cerrado la manga con autoridad y ha dado la impresión de encaminarse hacia una victoria cómoda.

Máxima tensión hasta el final

El segundo set ha alterado por completo el desarrollo del partido. Fritz ha ganado profundidad en sus golpes y ha detectado las fisuras en el juego de Alcaraz, que ha acumulado errores no forzados y ha tomado decisiones deficientes en la selección de tiros.

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La igualdad ha llevado el duelo al super tie-break, donde el español ha cambiado su planteamiento. Ha reducido la velocidad de sus golpes, ha trabajado cada intercambio con mayor paciencia y ha ordenado un juego que hasta entonces había alternado momentos de brillantez con fases de descontrol.

Alcaraz disputa un punto en la Laver Cup (REUTERS/Dylan Martinez)

Alcaraz ha alcanzado una renta de 5-1, aunque Fritz ha vuelto a entrar en el partido gracias a su perseverancia. Con el marcador igualado a seis, el murciano ha encontrado un saque abierto y un revés paralelo que le han permitido tomar dos puntos de ventaja.

El estadounidense ha salvado una pelota de partido al resto y ha prolongado un desenlace con oportunidades para ambos jugadores. El encuentro ha reunido golpes de alta dificultad y puntos de partido levantados en un O2 Arena que ha seguido cada intercambio ante la trascendencia del resultado.

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Iguala el récord de Federer

Alcaraz ha encontrado inspiración en los instantes en que parecía más comprometido. El triunfo ha dado aire a un Team Europe que afrontaba una situación crítica antes de la salida a pista de su principal referencia tras las derrotas de Zverev y Cobolli en la jornada de hoy.

La victoria también ha reforzado la confianza del español tras un partido de altibajos y elevado desgaste competitivo. Alcaraz ha sostenido a Europa en la Laver Cup 2026 después de imponerse en uno de los desenlaces más exigentes del torneo.

Los tres récords que Carlos Alcaraz ha conseguido lograr antes que Rafa Nadal.

Con este triunfo el tenista murciano ha igualado a Roger Federer en la clasificación histórica de puntos obtenidos en la competición, en concreto, en la tercera posición. El suizo llegó a 18 tras 12 encuentros, con ocho victorias y cuatro derrotas, todas ellas en dobles; Alcaraz ha necesitado 10 partidos para alcanzar esa cifra, con ocho triunfos.

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