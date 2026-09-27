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China golpea a Alemania y hunde sus exportaciones de coches y maquinaria: el gigante asiático ya no vende solo productos baratos como ropa o juguetes

El país germano registra la caída más pronunciada de exportaciones hacia el gigante asiático desde 2019, en un fenómeno que golpea de manera especialmente dura al sector automovilístico

Dos puños enfrentados, uno pintado con la bandera de China y el otro con la bandera de Alemania, sobre un fondo gris con textura.
Dos puños cerrados pintados con las banderas de China y Alemania se enfrentan sobre un fondo neutro para graficar la rivalidad política y comercial entre ambas naciones. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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Hace apenas unos años, China exportaba sobre todo productos baratos y de baja tecnología, como ropa o juguetes, mientras que Alemania se especializaba en coches de lujo y maquinaria sofisticada, dos mundos que no competían entre sí. Ese equilibrio ha cambiado. El país germano es ahora la economía de la Unión Europea más golpeada por lo que el Banco Central Europeo (BCE) denomina el “China shock 2.0”, una nueva ola de competencia industrial marcada por la expansión de la manufactura de alta tecnología china, políticas de autonomía industrial y ganancias generalizadas de competitividad en precios.

Un recuadro del Boletín Económico número 6/2026 de la institución, firmado por los economistas Ginevra Aguiari, Francesco Chiacchio, Matteo Falagiarda, Vanessa Gunnella y Emiel Cornelius Marchand, identifica al país como el que registra la caída más pronunciada de exportaciones hacia el gigante asiático desde 2019, en un fenómeno que golpea de manera especialmente dura al sector automovilístico. Sin ir más lejos, este verano se ha producido la mayor destrucción de empleo en este ámbito en Alemania desde 2005.

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El estudio parte de un hallazgo central: los productos que China vende al mundo se parecen cada vez más a los que exportan varios países de la Unión Europea, lo que indica que ambos ya no son socios comerciales complementarios, sino competidores directos en los mismos mercados.

Exportaciones de bienes de la UE a China entre 2019 y 2025. (BCE)
Exportaciones de bienes de la UE a China entre 2019 y 2025. (BCE)

El solapamiento entre ambas canastas exportadoras (el conjunto de productos que cada país vende al mundo) creció con más fuerza en las economías con mayor peso industrial, con Alemania a la cabeza, mientras se mantuvo limitado en países cuyas exportaciones están más especializadas en nichos particulares.

“La evidencia sectorial sugiere que este aumento estuvo impulsado principalmente por la maquinaria y el material de transporte [...], lo que refleja el rápido auge de la industria automovilística de China y un ascenso más generalizado en la cadena de valor hacia productos más avanzados e intensivos en tecnología. Esto señala una intensificación de la competencia en sectores que han sido motores clave del crecimiento en algunas economías europeas en las últimas décadas, como la producción de automóviles y la maquinaria industrial”, explica el documento.

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Similitud entre las exportaciones de bienes de la UE y de China. (BCE)
Similitud entre las exportaciones de bienes de la UE y de China. (BCE)

El fenómeno no se limita a la pérdida de cuota de mercado. Según el documento, el aumento de la competencia procedente de los exportadores chinos también puede reducir el poder de fijación de precios y los márgenes de beneficio de las empresas europeas en los sectores donde ambos bloques compiten directamente, incluso en los casos en los que las compañías del continente logran sostener parte de sus volúmenes de venta.

“En Asia, es probable que la profunda integración de China en las cadenas de suministro regionales y su creciente fortaleza en el sector de bienes intermedios y de equipo estén amplificando la presión competitiva. En terceros mercados más sensibles a los precios, es posible que las empresas de dicho país asiático también se estén beneficiando de ventajas en términos de costes y de gamas más amplias de productos”, apunta el BCE.

China ya no necesita tanto a la industria alemana

El segundo eje del análisis del BCE apunta a un cambio en el sentido inverso del comercio: China se volvió menos dependiente de las importaciones industriales europeas. La similitud entre las estructuras de exportación de bienes de los países de la Unión Europea y las importaciones chinas de bienes cayó en todo el bloque desde 2019, con una caída más pronunciada en las economías integradas en las cadenas de valor de la industria manufacturera y automovilística, entre ellas Alemania y varios países de Europa central.

Esa dinámica, señala el organismo, es coherente con el avance de la competencia de los productores chinos, la sustitución por otros proveedores extranjeros y una debilidad reciente de la demanda interna del país asiático. El resultado directo fue un descenso acusado de las exportaciones de la Unión Europea a China desde 2019, un retroceso que, aunque generalizado en todo el bloque, resultó especialmente pronunciado en Alemania por su fuerte especialización en manufacturas y bienes de equipo.

Una vulnerabilidad que se duplica con las materias primas críticas

El BCE advierte sobre un riesgo adicional que agrava el panorama para las economías más expuestas a la competencia china: varias de ellas también dependen en gran medida de materias primas críticas, como el litio, el cobalto o las tierras raras, insumos esenciales para fabricar baterías, componentes electrónicos y vehículos eléctricos.

Esta dependencia expone posibles fragilidades en las cadenas de suministro si China decide restringir la exportación de esos materiales, algo que ya hizo en el pasado con las tierras raras. Esta doble exposición, a la competencia comercial directa y a la dependencia de recursos esenciales, coloca a determinados países en una posición particularmente delicada dentro del mapa industrial europeo.

La creciente competencia procedente de China y la menor dependencia del país asiático de las importaciones europeas están lastrando las exportaciones de la UE. (BCE)
La creciente competencia procedente de China y la menor dependencia del país asiático de las importaciones europeas están lastrando las exportaciones de la UE. (BCE)

El organismo aclara que su análisis se concentra en el comercio de bienes y no incluye las fortalezas del comercio de servicios, terreno en el que varias economías europeas mantienen posiciones internacionales sólidas, ni los beneficios potenciales de vínculos económicos más estrechos con China a través de flujos de inversión y transferencia de tecnología.

Diversificación e innovación: las respuestas que sugiere el BCE

Frente a este escenario, el Banco Central Europeo propone tres salidas concretas para los países más afectados: diversificar sus proveedores en lugar de depender de pocos mercados, fortalecer la producción industrial propia y apostar por la innovación. Según el organismo, estas medidas pueden ayudar a esas economías a adaptarse mejor a un comercio mundial que cambia constantemente.

El BCE subraya además que este avance de China no golpea a todos los países europeos por igual: mientras algunos sufren pérdidas significativas, otros apenas lo notan. Entender esas diferencias, señala el organismo, es clave para diseñar políticas específicas, tanto de cada gobierno como de la Unión Europea en su conjunto, porque un golpe más fuerte en algunos países que en otros puede terminar afectando a toda la zona del euro: a su crecimiento, a la inversión extranjera y a que las economías del bloque avancen a un ritmo más parejo entre sí.

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