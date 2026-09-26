España

Alfonso Muñoz, experto en pensiones, sobre el cambio en la normativa para las prejubilaciones: “No se eliminan automáticamente los coeficientes reductores”

La proposición de ley busca eliminar los coeficientes reductores que recortan la pensión de jubilados con carreras de 40 años o más cotizados, pero todavía debe superar el trámite legislativo

Un jubilado apoya sus manos sobre un bastón en un parque. (Créditos: Freepik)
Un jubilado apoya sus manos sobre un bastón en un parque. (Créditos: Freepik)
Guardar

El Congreso de los Diputados aprobó este 22 de septiembre la toma en consideración de la proposición de ley que plantea eliminar los coeficientes reductores en las jubilaciones anticipadas de largas carreras de cotización. La votación no implica la entrada en vigor inmediata de la medida, sino el inicio de un proceso legislativo que todavía puede prolongarse durante meses. Alfonso Muñoz, asesor externo de Adjuvi40 y funcionario de la Seguridad Social, precisó el alcance real de la decisión parlamentaria en un video publicado en su canal de YouTube (@almucuen), matizando que “no se eliminan automáticamente los coeficientes reductores”.

“Lo que tenemos hasta ahora era una propuesta, pero a partir de ahora esa propuesta puede comenzar su verdadera tramitación legislativa”, explicó el experto en pensiones. La eliminación efectiva de esos coeficientes para carreras de 40 años o más cotizados depende todavía de enmiendas, votación en comisión, aprobación en el Pleno y su paso por el Senado antes de convertirse en ley. La iniciativa también contempla que la medida alcance a quienes ya estén jubilados, mediante el recálculo correspondiente de su pensión.

PUBLICIDAD

Los coeficientes reductores son penalizaciones que la Seguridad Social aplica sobre la cuantía de la pensión cuando un trabajador decide jubilarse antes de la edad ordinaria. El porcentaje de recorte varía según los meses de anticipo y los años cotizados: en 2026 puede oscilar entre el 21% para quienes adelantan 24 meses con menos de 38 años y seis meses cotizados, y el 2,81% para quienes acumulan 44 años y seis meses o más y adelantan un solo mes. La proposición de ley, presentada por Podemos, plantea eliminar por completo esas penalizaciones para las personas que acrediten 40 años o más cotizados y decidan jubilarse anticipadamente. Quienes no alcancen esa cifra seguirían sujetos a los coeficientes reductores vigentes.

Restan enmiendas, comisión, Pleno y Senado antes de la publicación en el BOE

El recorrido legislativo pendiente incluye varias etapas. Se abrirá un plazo para que los grupos parlamentarios presenten enmiendas al texto, y Muñoz advirtió que esto tiene consecuencias sobre el contenido final: “El contenido de la propuesta que hoy conocemos puede modificarse durante toda esa tramitación parlamentaria”.

PUBLICIDAD

Tras el plazo de enmiendas llegará el trabajo en ponencia y en comisión, donde se estudiarán las propuestas presentadas para las pensiones y se elaborará un texto que deberá someterse a votación. Superada esa instancia, el siguiente paso es la votación en el Pleno del Congreso de los Diputados.

Enrique Devesa, investigador del Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas (IVIE), nos explica cómo la pensión que cobran los jubilados en España es un 60% más de lo que han cotizado a la Seguridad Social.

Una vez aprobado el texto en el Congreso, el trámite pasa al Senado, que inicia su propia tramitación parlamentaria. Si la Cámara alta no introduce modificaciones, la norma se remite directamente al Boletín Oficial del Estado. Si el Senado sí modifica el texto, este regresa al Congreso para una nueva votación antes de su publicación definitiva. “Será entonces y no antes cuando podamos hablar de una nueva regulación con efecto jurídico”, sostuvo Muñoz.

Adjuvi40 acumula más de una década de reclamo por esta medida

Para la asociación, que lleva más de diez años reivindicando el fin de los coeficientes reductores en las largas carreras de cotización, la votación de este 22 de septiembre representa un avance concreto en su reclamo histórico. “Lo que ha sucedido hoy es un paso importante, ya que la reivindicación entra en una nueva fase”, indicó el asesor de Adjuvi40.

Muñoz resumió la postura de Adjuvi40 ante el resultado de la votación. “Hoy es un día positivo para valorar el avance conseguido, pero también para mantener la prudencia, porque el objetivo aún no se ha alcanzado”, concluyó el asesor, quien insistió en que el trámite legislativo todavía tiene varias etapas por delante antes de convertirse en norma vigente.

Temas Relacionados

Jubilados y PensionesSeguridad Social EspañaJubilación EspañaPensiones EspañaEspaña-EconomiaEspaña Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Super Once: estos son los números ganadores del Sorteo 4

Aqui los resultados del sorteo dados a conocer por Juegos Once; descubra si ha sido uno de los ganadores

Super Once: estos son los números ganadores del Sorteo 4

Comprueba los resultados del sorteo 4 la Triplex de la Once

Enseguida los resultados del Sorteo 4 de las 17:00 horas dados a conocer por Juegos Once, descubra si ha sido uno de los ganadores

Comprueba los resultados del sorteo 4 la Triplex de la Once

Cómo improvisar un torniquete en una situación extrema, según una médica aérea: “El de las películas no sirve en la vida real”

Alexia Hartmann revela el sustituto que funciona en situaciones de emergencia con objetos que pueden encontrarse en montañas

Cómo improvisar un torniquete en una situación extrema, según una médica aérea: “El de las películas no sirve en la vida real”

Fue detenida por error tras una denuncia por intento de secuestro y la Justicia le niega una indemnización

La Audiencia de Oviedo concluyó que la abuela del niño y otra testigo actuaron con motivos razonables al acudir a la Policía, pese a la identificación equivocada

Fue detenida por error tras una denuncia por intento de secuestro y la Justicia le niega una indemnización

La Guardia Civil rescata del fondo del mar en Mallorca un cepo que formó parte del ancla de una embarcación del Imperio Romano: había riesgo de expolio

Dos integrantes del Grupo Especial de Actividades Subacuáticas reflotaron el objeto con globos elevadores

La Guardia Civil rescata del fondo del mar en Mallorca un cepo que formó parte del ancla de una embarcación del Imperio Romano: había riesgo de expolio
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Fue detenida por error tras una denuncia por intento de secuestro y la Justicia le niega una indemnización

Fue detenida por error tras una denuncia por intento de secuestro y la Justicia le niega una indemnización

Maricarmen pide al Gobierno un decreto ley tras su desahucio: “Quiero que no le pase a otras personas”

Sumar amenaza con no acudir al Consejo de Ministros si no se incluye un decreto de vivienda

Marruecos reafirma su “larga amistad” con Rusia en una reunión en Nueva York 10 años después del acuerdo que firmaron Mohamed VI y Putin

El Gobierno confirma que busca acelerar la devolución de los migrantes que siguen en Ceuta a Marruecos: “Está encima de la mesa”

ECONOMÍA

Mercadona y Chufi ganan el pleito de la horchata por el que un pequeño productor los llevó al Tribunal Supremo

Mercadona y Chufi ganan el pleito de la horchata por el que un pequeño productor los llevó al Tribunal Supremo

Un trabajador se lesiona la muñeca mientras intentaba aflojar un tornillo, pero la mutua se niega a reconocer que es accidente laboral: el caso acaba en los tribunales

La rebaja fiscal a los carburantes llega a su fin: el Gobierno debe decidir si prorroga los descuentos o aprueba nuevas ayudas mientras la gasolina y el diésel se disparan

La renta antigua aún protege a cerca de 160.000 hogares en España: los límites del régimen que amparó a Maricarmen durante 70 años

Una cadena de supermercados española vende whisky Ballantine’s que debía ir a Perú y la Justicia le obliga a destruir las botellas: “El daño, por ínfimo que pudiera ser, es daño”

DEPORTES

Carlos Sainz: “La carrera nos ha dado una oportunidad y la he cogido con las dos manos”, pero “de aquí a final de año va a ser difícil puntuar”

Carlos Sainz: “La carrera nos ha dado una oportunidad y la he cogido con las dos manos”, pero “de aquí a final de año va a ser difícil puntuar”

Tragedia en Asturias: fallece una copiloto de 20 años en el rally de Llanes dentro del vehículo

Sainz aprovecha el caos de Bakú para volver a puntuar, mientras Alonso abandona por un fallo de motor

España estrena su segunda estrella en la catedral de Londres: Lamine Yamal mide sus opciones al Balón de Oro frente a Harry Kane

Alcaraz y Mensík consiguen el tercer punto para Europa en la Laver Cup tras derrotar a Fritz y Búblik