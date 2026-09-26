Alfonso Muñoz, experto en pensiones, sobre el cambio en la normativa para las prejubilaciones: “No se eliminan automáticamente los coeficientes reductores”

Un jubilado apoya sus manos sobre un bastón en un parque. (Créditos: Freepik)

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El Congreso de los Diputados aprobó este 22 de septiembre la toma en consideración de la proposición de ley que plantea eliminar los coeficientes reductores en las jubilaciones anticipadas de largas carreras de cotización. La votación no implica la entrada en vigor inmediata de la medida, sino el inicio de un proceso legislativo que todavía puede prolongarse durante meses. Alfonso Muñoz, asesor externo de Adjuvi40 y funcionario de la Seguridad Social, precisó el alcance real de la decisión parlamentaria en un video publicado en su canal de YouTube (@almucuen), matizando que “no se eliminan automáticamente los coeficientes reductores”.

“Lo que tenemos hasta ahora era una propuesta, pero a partir de ahora esa propuesta puede comenzar su verdadera tramitación legislativa”, explicó el experto en pensiones. La eliminación efectiva de esos coeficientes para carreras de 40 años o más cotizados depende todavía de enmiendas, votación en comisión, aprobación en el Pleno y su paso por el Senado antes de convertirse en ley. La iniciativa también contempla que la medida alcance a quienes ya estén jubilados, mediante el recálculo correspondiente de su pensión.

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Los coeficientes reductores son penalizaciones que la Seguridad Social aplica sobre la cuantía de la pensión cuando un trabajador decide jubilarse antes de la edad ordinaria. El porcentaje de recorte varía según los meses de anticipo y los años cotizados: en 2026 puede oscilar entre el 21% para quienes adelantan 24 meses con menos de 38 años y seis meses cotizados, y el 2,81% para quienes acumulan 44 años y seis meses o más y adelantan un solo mes. La proposición de ley, presentada por Podemos, plantea eliminar por completo esas penalizaciones para las personas que acrediten 40 años o más cotizados y decidan jubilarse anticipadamente. Quienes no alcancen esa cifra seguirían sujetos a los coeficientes reductores vigentes.

Restan enmiendas, comisión, Pleno y Senado antes de la publicación en el BOE

El recorrido legislativo pendiente incluye varias etapas. Se abrirá un plazo para que los grupos parlamentarios presenten enmiendas al texto, y Muñoz advirtió que esto tiene consecuencias sobre el contenido final: “El contenido de la propuesta que hoy conocemos puede modificarse durante toda esa tramitación parlamentaria”.

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Tras el plazo de enmiendas llegará el trabajo en ponencia y en comisión, donde se estudiarán las propuestas presentadas para las pensiones y se elaborará un texto que deberá someterse a votación. Superada esa instancia, el siguiente paso es la votación en el Pleno del Congreso de los Diputados.

Enrique Devesa, investigador del Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas (IVIE), nos explica cómo la pensión que cobran los jubilados en España es un 60% más de lo que han cotizado a la Seguridad Social.

Una vez aprobado el texto en el Congreso, el trámite pasa al Senado, que inicia su propia tramitación parlamentaria. Si la Cámara alta no introduce modificaciones, la norma se remite directamente al Boletín Oficial del Estado. Si el Senado sí modifica el texto, este regresa al Congreso para una nueva votación antes de su publicación definitiva. “Será entonces y no antes cuando podamos hablar de una nueva regulación con efecto jurídico”, sostuvo Muñoz.

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Adjuvi40 acumula más de una década de reclamo por esta medida

Para la asociación, que lleva más de diez años reivindicando el fin de los coeficientes reductores en las largas carreras de cotización, la votación de este 22 de septiembre representa un avance concreto en su reclamo histórico. “Lo que ha sucedido hoy es un paso importante, ya que la reivindicación entra en una nueva fase”, indicó el asesor de Adjuvi40.

Muñoz resumió la postura de Adjuvi40 ante el resultado de la votación. “Hoy es un día positivo para valorar el avance conseguido, pero también para mantener la prudencia, porque el objetivo aún no se ha alcanzado”, concluyó el asesor, quien insistió en que el trámite legislativo todavía tiene varias etapas por delante antes de convertirse en norma vigente.

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