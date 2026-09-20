El fenómeno de ‘La bola negra’ aterriza en San Sebastián y desata la euforia por Los Javis: una película monumental y necesaria a la altura del ‘hype’

Tráiler de 'La bola negra', una película dramática dirigida por Javier Ambrossi y Javier Calvo.

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Por fin La bola negra ha aterrizado en nuestro país y lo ha hecho en el Festival de San Sebastián por todo lo alto, como merece la película española que más resonancia internacional ha tenido en los últimos tiempos y que representará a España en la carrera a los Oscar.

Hasta el momento, el hype en torno a la última película de Los Javis se había generado en el Festival de Cannes, generando una onda expansiva con el premio a la mejor dirección y las críticas entusiastas de los medios estadounidenses, que se han repetido en los certámenes de Telluride y Toronto, situándola como uno de los grandes títulos del año.

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No se equivocan. La bola negra es un autentico acontecimiento cinematográfico que ya forma pare de la historia de nuestro cine, que se aleja de cualquier canon preestablecido, que es fiel al espíritu de sus creadores y que se encarga de componer un relato inédito de la Guerra Civil y la memoria histórica a través de la perspectiva homosexual, utilizando la figura de Federico García Lorca como eje vertebral de la propuesta.

Una película ambiciosa en tres partes

Se trata de una película ambiciosa, que combina tres partes, ubicadas en 1932, 1937 y 2017 que se interconectan entre sí y que parten de materiales diferentes. El primero parte de la obra teatral La piedra oscura, de Alberto Conejero, la historia del encuentro en un hospital de guerra entre dos soldados, cada uno de un bando diferente, que se enfrentan a una conexión más allá de la contienda que los lleva a desarrollar un vínculo intenso en los albores de la muerte. Uno de ellos, Rafael Rodriguez Rapún (Miguel Bernardeau), amigo de Lorca, le pedirá al otro (Guitarricadelafuente) que proteja una obra inédita del poeta, La bola negra.

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Cartel oficial de 'La bola negra', una de las películas favoritas para la carrera de los Oscar este año. (Movistar Plus)

La segunda historia es la que corresponde a la obra inacabada de Lorca que da el nombre a la película y en la que el poeta habló por primera vez del amor homosexual en la España de su época, marcado por la persecución y la marginación social. Es el fragmento más lírico ya que los creadores de alguna manera se encargan de ‘reimaginar’ todo aquello que no se encuentra en las pocas páginas halladas de ese manuscrito.

Por último, la parte contemporánea trata de rastrear toda la herencia de un pasado que continúa latiendo en un presente todavía atravesado por las heridas que han causado los silencios y los secretos. A través del personaje que interpreta Carlos González, se rastrean esos vericuetos ocultos para ir dando luz a todo aquello que ha permanecido escondido durante mucho tiempo, tanto de forma literal como metafóricamente.

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Imágenes potentes para el recuerdo

Javier Ambrossi y Javier Calvo se muestran más inspirados que nunca a la hora de imbricar estos relatos para dar forma a un película repleta de capas que se superponen y envuelven, generando una experiencia cinematográfica catártica.

Sus imágenes son tan potentes que se quedan grabadas en la retina para siempre gracias a ‘set pièces’ absolutamente portentosas de una tremenda fuerza expresiva y poder ‘inmersivo’. Así, la experiencia resulta absolutamente arrebatadora, con momentos que explotan por su intensidad, pero también encontramos una intimidad que nos acerca a la caricia y una cotidianidad que nos interpela y revuelve.

Los Javis con su premio a la mejor dirección por 'La bola negra' en Cannes. REUTERS/Manon Cruz

Los Javis han llegado a San Sebastián con las expectativas por las nubes y han conseguido triunfar no solo en el extranjero, sino también en casa, quizás lo más importante, ya que, al fin y al cabo, se trata de una película que habla de nuestro país, de nuestra historia silenciada, de aquello que nos ha separado y de los puentes que podrían unirnos si desapareciera la intolerancia, la homofobia, los prejuicios y los extremos ideológicos y se apostara por el abrazo y la comprensión en un momento en el que parece que las heridas y los viejos fantasmas vuelven a aparecer y se encuentran de nuevo presentes en una actualidad de lo más desesperanzadora.

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