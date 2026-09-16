México

Ryūsuke Hamaguchi llega a México como invitado de honor de FICUNAM 16

El cineasta japonés recibirá la Medalla Filmoteca UNAM y presentará su más reciente largometraje, estrenado en el Festival de Cannes 2026

Ryusuke Hamaguchi
FICUNAM 16 rendirá tributo al director de Drive My Car con una retrospectiva de su obra y un encuentro público con su mentor, Kiyoshi Kurosawa. (REUTERS/Guglielmo Mangiapane)
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El cineasta japonés Ryūsuke Hamaguchi será invitado de honor de la decimosexta edición del Festival Internacional de Cine UNAM (FICUNAM 16), que se realizará del 5 al 15 de noviembre en la Ciudad de México, y recibirá la Medalla Filmoteca UNAM junto a una retrospectiva de su obra y la proyección de su más reciente película, All of a Sudden.

La cinta, candidata oficial de Japón al Óscar a Mejor Película Internacional 2027, compitió en el Festival de Cannes 2026, donde Virginie Efira y Tao Okamoto obtuvieron de forma conjunta el premio a Mejor Actriz. Su participación en FICUNAM 16 es posible gracias al apoyo de CENTRO, CINEMA, el Gobierno del Estado de Puebla y la Secretaría de Arte y Cultura a través de la Cinemateca Luis Buñuel.

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La Medalla Filmoteca UNAM reconoce su aporte al patrimonio cinematográfico

El galardón, entregado desde 1987, distingue trayectorias que enriquecen el cine mundial. Fue diseñado por el escultor mexicano Lorenzo Rafael y está forjado con 99.9% de plata pura recuperada del proceso de revelado en los laboratorios del archivo fílmico universitario.

En el anverso porta el escudo de la UNAM y en el reverso el emblema de la Filmoteca. Con esta distinción, FICUNAM reconoce una obra centrada en la intimidad, el deseo, el duelo y las posibilidades del diálogo como espacio de encuentro entre las personas.

Ryusuke Hamaguchi
El ganador del Óscar por Drive My Car llega a la Ciudad de México con una retrospectiva y la proyección de su nueva cinta, All of a Sudden.(FICUNAM)

FICUNAM presentará una retrospectiva con una selección representativa de distintas etapas de su carrera, desde Like Nothing Happened (2003), realizada mientras Hamaguchi era estudiante en la Universidad de Tokio, hasta Pasión (2008), su proyecto de tesis en la Tokyo University of the Arts.

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Ahí fue evaluado por Kiyoshi Kurosawa, quien luego se convertiría en su mentor. La muestra incluye también Happy Hour (2015), Drive My Car (2021) y El mal no existe (2023), títulos donde el trabajo con actores no profesionales, formados en talleres de improvisación dirigidos por el propio cineasta, resulta tan determinante como las historias.

El vínculo con Kiyoshi Kurosawa atraviesa su formación y su obra

La relación entre ambos directores se extendió más allá del aula. Hamaguchi coescribió el guion de La mujer del espía (2020), película con la que Kurosawa obtuvo el León de Plata a Mejor Dirección en el Festival de Venecia.

Su cine también dialogó de forma explícita con la herencia del terror japonés de autor en Tocando la piel de la inquietud (2013), realizada bajo la tutela de Kurosawa. Esa influencia reaparece, una década después, transfigurada en el horror ecológico y ambiguo de El mal no existe.

'Drive my Car', de Ryûsuke Hamaguchi
El festival exhibirá una selección de su filmografía y su más reciente largometraje, estrenado en el Festival de Cannes 2026.

El proyecto GIFT surgió cuando la compositora Eiko Ishibashi —autora de la música original de Drive My Car— invitó a Hamaguchi a filmar el trasfondo visual de un espectáculo en vivo en Nagano, región donde ella reside.

Durante una asamblea vecinal sobre un proyecto de “glamping”, el cineasta encontró la semilla narrativa que dio origen tanto a GIFT —versión muda pensada para ser musicalizada en vivo por Ishibashi, quien presentará esta performance en FICUNAM— como a El mal no existe, su expansión dialogada.

En 2021, Drive My Car obtuvo el Premio al Mejor Guion en el Festival de Cannes y, después, el Óscar a la Mejor Película Internacional. Su banda sonora, compuesta por Ishibashi, fue distinguida con el premio a Mejor Música Original en los Asian Film Awards.

Ese mismo año, Hamaguchi recibió el Oso de Plata al Gran Premio del Jurado en la Berlinale por La ruleta de la fortuna y la fantasía. Con El mal no existe sumó, en 2023, el León de Plata al Gran Premio del Jurado en Venecia.

Kurosawa y Delpy completan la lista de invitados de honor en FICUNAM

La presencia de Hamaguchi en FICUNAM 16 coincide con el homenaje que el festival rendirá a su mentor, Kurosawa, distinguido también con la Medalla Filmoteca UNAM y quien presentará su más reciente largometraje, Kokurojo: The Samurai and the Prisoner, estrenado en Cannes 2026.

Ambos cineastas sostendrán un diálogo público a modo de clase magistral dentro del Ágora FICUNAM. La cineasta francesa Julie Delpy también recibirá el galardón, en el marco de los 200 años de relaciones diplomáticas entre México y Francia, con una retrospectiva y una clase magistral propias.

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