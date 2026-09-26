España

El escándalo de fraude electoral en Marruecos por el que el alcalde de Tánger se ha fugado a España: ya hay cinco detenidos

Este sábado, el diario oficialista marroquí ‘Le360’ confirmó una información adelantada en España por ‘The Objective’ sobre la posible implicación del dirigente del PAM, Mounir Laymouri

Retrato de un hombre calvo con gafas, perilla, traje oscuro, camisa blanca y corbata gris sobre un fondo amarillo texturizado
El alcalde de Tánger y dirigente político Mounir Laymouri. señalado por su implicación en un caso de fraude electoral en Marruecos (Ayuntamiento de Tánger)
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Tres días después de las elecciones legislativas marroquíes, en medio de la resaca de la victoria del Partido Autenticidad y Modernidad (PAM), la Fiscalía abrió una investigación por un posible caso de escándalo electoral en un colegio de Tánger. La agencia oficial MAP informó de la detención de un hombre que llevaba una bolsa con papeletas de votación dentro de la escuela Al Qods, habilitada como centro de votación.

El incidente estalló tras la difusión de un vídeo en redes sociales. La Fiscalía del Tribunal de Primera Instancia de Tánger ordenó abrir diligencias para esclarecer el origen de los documentos electorales, las circunstancias en las que llegaron al recinto y las eventuales responsabilidades penales. El fiscal decidió que el sospechoso permaneciera detenido mientras avanzaba la investigación. Desde entonces, cinco personas han sido arrestadas en relación con los hechos, según la información difundida por medios marroquíes.

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Voto en un colegio electoral en Marruecos (Europa Press)
Voto en un colegio electoral en Marruecos (Europa Press)

Este sábado, el diario oficialista marroquí Le360 confirmó una información adelantada en España por The Objective sobre la posible implicación del alcalde de Tánger y dirigente del PAM, Mounir Laymouri. La Justicia ha emitido una orden nacional de búsqueda contra él para interrogarle por lo sucedido y confrontar su versión con la de uno de los detenidos. Laymouri, además de pertenecer al PAM, habría tenido responsabilidades en la campaña electoral de la formación. Según el medio marroquí, uno de los investigados mencionó al alcalde durante su declaración ante los investigadores. Esa referencia llevó a agentes de la Policía Judicial a acudir al domicilio del regidor para localizarlo y organizar un careo con el sospechoso, también vinculado al mismo partido.

Los agentes no lograron contactar con Laymouri por teléfono ni localizarlo en su vivienda. Las autoridades comprobaron después que el alcalde había abandonado Marruecos el jueves por la noche con destino a España. La orden de búsqueda se mantiene mientras la investigación trata de determinar su relación con los documentos electorales irregulares hallados en la escuela Al Qods. Por el momento, España no se ha pronunciado y se desconoce dónde se puede encontrar en estos momentos.

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Manifestante en Marruecos quema imagen del rey Mohamed VI en medio de las revueltas

Victoria del PAM en las elecciones

La victoria del PAM con 97 escaños abre un nuevo escenario en Marruecos, donde Mohamed VI tendrá que elegir a uno de sus miembros como jefe de Gobierno. En lo referente a España, supondrá otro panorama en dos principales asuntos sensibles: la reivindicación de Ceuta y Melilla y la organización del Mundial de 2030. El PAM mantiene la posición oficial marroquí sobre las dos ciudades autónomas, aunque suele emplear un tono más diplomático que otras fuerzas. El ministro de Justicia, Abdellatif Ouahbi, miembro del partido, aseguró recientemente que la autonomía marroquí sobre ambas “está sobre la mesa” y defendió una solución mediante el diálogo.

La formación tiene además vínculos estrechos con el entorno de la Corona. Fue fundada en 2008 por Fouad Ali El Himma, amigo de infancia de Mohamed VI y actual asesor del Gabinete Real. La designación del próximo jefe de Gobierno también puede influir en la disputa por la final del Mundial 2030. Fouzi Lekjaa, presidente de la Federación Real Marroquí de Fútbol, figura entre los favoritos a ser Primer Ministro y defiende que el partido decisivo se juegue en Marruecos. La FIFA aún no ha anunciado la sede. Por el momento, se desconoce si el supuesto escándalo de votos puede provocar un giro de última hora.

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