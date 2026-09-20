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Berto Romero rompe todos los moldes con la comedia negra más inesperada del cine español reciente: una historia de ciencia ficción sobre bucles temporales

El creador debuta como guionista en el cine acompañado en la dirección de Javier Ruiz Caldera en una película que compite por la Concha de Oro en el Festival de San Sebastián

Trailer de 5 segegundos mas, la nueva pelicula de Javier Ruiz Caldera. Una pareja en crisis se va unos dias a una casa para desconectar y de repente se produce un bucle temporal al que nadie parece darle demasiada importancia.
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Además de su faceta como cómico, Berto Romero se ha ido construyendo poco a poco una sólida carrera como creador y guionista, como demostró en la serie Mira lo que has hecho o El otro lado, ambas originales de Movistar Plus+.

Ahora da el salto a la gran pantalla con 5 minutos de más, en la que demuestra que su ingenio y originalidad se encuentran en su mejor momento a la hora de componer esta extraña rareza que, más que una película española, parece coreana, por la mezcla de géneros que conjuga que nos lleva de la disección doméstica de un matrimonio, a la ciencia ficción y los bucles temporales hasta desembocar en un estudio de la condición humana a ritmo de humor muy negro.

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Así, una premisa que podría parecer sencilla, y que podría agotarse pronto, no para de sorprender y de llevarnos por caminos inesperados a través de un guion repleto de giros y de revelaciones que no paran de expandir el pequeño universo que plantea.

Tres personajes atrapados en un bucle

Una pareja en crisis, formada por Berto Romero y Belén Cuesta, alquila una casa aislada para pasar unos días juntos e intentar ‘reconectar’ y salvar su relación. Un agente inmobiliario, interpretado por Javier Cámara, será el encargado de darles las llaves y, justo en ese momento, comenzará a pasar algo extraño que al principio no logran identificar hasta que se den cuenta de que están atrapados en un bucle temporal que afecta a escala global.

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Cada intervalo tiene la particularidad de que dura exactamente cinco minutos y todo aquello que se haga en ese espacio, no borra las consecuencias en el tiempo. Si alguien muere, no revive cuando se vuelve a iniciar el bucle, sino que muere para siempre.

Berto Romero y Belén Cuesta en '5 minutos de más', dirigida por Javier Ruiz Caldera
Berto Romero y Belén Cuesta en '5 minutos de más', dirigida por Javier Ruiz Caldera

Así, la acumulación de daños convierte el encierro en una situación que disparará la paranoia y una espiral de violencia en la que intervienen también unos vecinos, entre ellos un hombre armado con un rifle que busca venganza.

Romero ha debutado como guionista cinematográfico con un libreto que ha escrito durante tres meses. El cómico, actor y guionista ha definido el proceso como una escritura “compulsiva y hemorrágica” y ha explicado que la idea nació como una variación sobre los relatos de viajes en el tiempo antes de evolucionar hacia una historia más oscura.

“La película habla de algo muy actual, de no entender lo que está pasando en el mundo, de reaccionar sin reflexionar”, ha dicho Romero a la prensa. El autor ha relacionado esa sensación con la incertidumbre cotidiana: “Me voy a dormir y va a estallar la tercera guerra mundial, pero al día siguiente era broma y hay otra cosa”.

El guionista no había previsto interpretar al protagonista. Ha señalado que escribió la película desde una mirada que asocia con su “yo” de 18 años y con el tipo de filme que le habría gustado ver a los 15, la edad de su hijo mayor: una propuesta juvenil, de “mala baba” y abierta a celebrar la barbarie.

Un rodaje marcado por la exigencia técnica

Ruiz Caldera ha trasladado ese impulso a un marco cotidiano repleto de extrañeza y en el que la tensión cada vez se va volviendo más insoportable. El director y el guionista ya habían trabajado juntos en las series Mira lo que has hecho y El otro lado, una colaboración previa que anticipaba su interés por cruzar la comedia con elementos de terror.

La decisión de filmar los bucles en planos secuencia de cinco minutos ha condicionado la producción. Ruiz Caldera ha explicado que era la fórmula para que el tiempo se percibiera “como lo sentían los personajes” y como quería que lo experimentara el público.

Imagen de '5 minutos más', con Berto Romero y Belén Cuesta
Imagen de '5 minutos más', con Berto Romero y Belén Cuesta

Javier Cámara ha descrito unos ensayos que parecían imposibles por la coreografía necesaria para mover a los personajes y al equipo técnico sin romper la toma. “Cada día 30 tíos corriendo detrás de ti sin hacer ruido”, ha resumido el actor, que temía equivocarse en los últimos instantes de cada plano.

Cuesta ha destacado que la exigencia técnica redujo la separación habitual entre el equipo artístico y el técnico. La actriz ha calificado la experiencia de “muy técnica”, aunque también “muy gustosa” y divertida pese a la dificultad de coordinar escenas en las que los personajes se desplazan continuamente.

La película encuentra su principal fuerza en el ingenio y la elasticidad de su construcción narrativa, capaz de alternar situaciones hilarantes con otras perturbadoras. En una situación así como la que se plantea, en la que no sabes qué va a ocurrir con tu vida, la propuesta apuesta por sacar a relucir las miserias de la condición humana a la hora de sobrevivir dentro de ese espacio apocalíptico.

El equipo de '5 minutos de más' en el Festival de San Sebastián: el productor Edmond Roch, Javier Cámara, Berto Romero, Belén Cuesta, Javier Ruiz Caldera, Andreu Buenafuente (productor) y María Rubín, de Movistar Plus+
El equipo de '5 minutos de más' en el Festival de San Sebastián: el productor Edmond Roch, Javier Cámara, Berto Romero, Belén Cuesta, Javier Ruiz Caldera, Andreu Buenafuente (productor) y María Rubín, de Movistar Plus+

Como dice Berto Romero, nos convertiríamos en animales, solo que no sabemos hasta que ocurre, en qué animal, si en un depredador o en una presa.

5 minutos de más es una maravillosa ‘rara avis’ en nuestra cinematografía, una película destinada a convertirse en un clásico de culto por su ingenio y virtuosismo. También es una de las aspirantes a llevarse la Concha de Oro del Festival de San Sebastián, donde se ha presentado a concurso.

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