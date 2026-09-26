Marcos Llorente, contrarreloj: el Atlético de Madrid corre para cerrar su renovación mientras FC Barcelona, Bayern y la Premier siguen de cerca su situación

Marcos Llorente está en el radar del FC Barcelona, Bayern de Múnich y la Premier League. (Reuters/Gonzalo Fuentes)

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Marcos Llorente afronta una de sus etapas más decisivas como profesional. El lateral del Atlético de Madrid y campeón del mundo con España entra en el último año de contrato con la entidad rojiblanca y son varios los clubes que siguen de cerca su situación.

El vínculo de Llorente con el Atlético vence el 30 de junio de 2027. Pero la fecha que de verdad importa es otra: el 1 de enero. A partir de ese momento, el reglamento de la FIFA permite a cualquier futbolista con seis meses o menos de contrato negociar libremente con otros equipos de cara a la próxima temporada.

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Es decir, el Atlético de Madrid tiene poco más de dos meses para convencer al jugador y, si no, entrar en la puja por el ‘comodín del Cholo’ con la clara ventaja de tenerlo en sus filas.

Marcos Llorente. (Europa Press)

Un mercado de gigantes

La lista de ‘novias’ no es corta. FC Barcelona, con Deco a la cabeza, ya estudia la posibilidad de incorporar al campeón del mundo, capaz de cubrir tanto el lateral derecho como el centro del campo y, si así lo requiere Flick, también arriba.

Así lo asegura Teamtalk y el principal aliciente es el coste cero. Sin embargo, las cuentas han de cuadrar y el conjunto culé estaría obligado a una gran venta como la de Marc Casadó este verano.

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Mirando hacia arriba en el mapa, la Premier también ha activado los movimientos. El Liverpool, que ya conoce de primera mano lo que Llorente es capaz de hacer sobre un campo, vigila de cerca a Marcos para reforzar el carril derecho.

El Chelsea y el Manchester City completan el interés inglés, atraídos también por su experiencia y su capacidad para jugar en distintas posiciones. Desde Alemania, el Bayern de Múnich sigue el mismo camino, en busca de refuerzos para volver a pelear la Champions.

Marcos Llorente en un partido contra el FC Barcelona. (Reuters/Albert Gea)

La polivalencia, su arma de atracción

Lo que hace tan atractivo a Llorente para todos estos clubes es precisamente lo que lo ha hecho indiscutible para Diego Simeone: su capacidad para jugar en varias posiciones.

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Llegó al Atlético en el verano de 2019 procedente del Real Madrid como centrocampista, y con el paso de las temporadas ha alternado el interior, el centro del campo y la banda hasta asentarse como el dueño y señor de la banda derecha.

Con 31 años (cumplirá 32 el próximo 30 de enero), Llorente afronta su octava temporada en el Atlético y acumula 308 partidos, en los que ha firmado 37 goles y 45 asistencias.

Es, además, una de las voces con más peso en el vestuario rojiblanco: tras las salidas de Griezmann y Giménez, se ha convertido en uno de los capitanes del equipo, y solo Koke y Oblak superan su veteranía en la plantilla.

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Marcos Llorente en un partido contra el Liverpool. (Reuters/Phil Noble)

El Atlético de Madrid, tranquilo a la espera de Simeone

Desde el Metropolina todavía no ha saltado la señal de alerta. Las conversaciones avanzan para ampliar su contrato y están confiados en que el jugador quiere seguir perteneciendo a la entidad rojiblanca.

Eso sí, quiere tenerlo todo cerrado antes del 1 de enero y así evitar tentaciones de otros gigantes de Europa. No obstante, una de las claves es la continuidad del Cholo en el banquillo en un momento en el que el Atlético de Madrid está cambiando de estilo de juego.

El Cholo Simeone y Marcos Llorente. (Reuters/Isabel Infantes)

Un futbolista que se guía por las sensaciones

Más allá de los números y del interés de los grandes clubes, Llorente ha dejado claro en varias ocasiones que no es un jugador que tome decisiones únicamente por motivos económicos. Se guía por las sensaciones, por el estado de forma y por un estilo de vida que, según ha reconocido, no podría mantener en según qué destinos, como Inglaterra.

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Ya ha insinuado en el pasado que no alargará su carrera más allá de 2030, y este mismo verano decidió retirarse de la selección española por decisión propia, justo después de levantar el Mundial 2026, para priorizar su cuidado físico.