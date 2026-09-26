Inglaterra-España, en directo: última hora del estreno de La Roja en la Nations League con las dos estrellas

Nico Williams y Lamine Yamal (Efe/Cristopher Neundorf)

España estrena las dos estrellas. Poco más de dos meses después de cosérsela en el pecho frente a Argentina, La Roja vuelve a escena con uno de los ‘clásicos europeos’. El escenario no puede ser mejor para el debut de los chicos de Luis de la Fuente: Wembley, la catedral del fútbol inglés.

Eso sí, Inglaterra querrá el triunfo ante su gente y dar un golpe sobre la mesa para demostrar que es una de las favoritas a hacerse con el título y que hay que tenerla en cuenta para la Eurocopa de 2027 y, sobre todo, para el Mundial 2030.

Se esperan cambios en el once de De la Fuente, la mayoría por obligación, como en el lateral derecho. Aunque el mayor morbo estará en las delanteras: Lamine Yamal vs Harry Kane. Duelo por el Balón de Oro que, a exactamente un mes de que se entregue el galardón, se ven las caras en un partido que puede marcar el sprint final para levantarlo.