Inglaterra-España, en directo: última hora del estreno de La Roja en la Nations League con las dos estrellas

España estrena las dos estrellas. Poco más de dos meses después de cosérsela en el pecho frente a Argentina, La Roja vuelve a escena con uno de los ‘clásicos europeos’. El escenario no puede ser mejor para el debut de los chicos de Luis de la Fuente: Wembley, la catedral del fútbol inglés.
Eso sí, Inglaterra querrá el triunfo ante su gente y dar un golpe sobre la mesa para demostrar que es una de las favoritas a hacerse con el título y que hay que tenerla en cuenta para la Eurocopa de 2027 y, sobre todo, para el Mundial 2030.
Se esperan cambios en el once de De la Fuente, la mayoría por obligación, como en el lateral derecho. Aunque el mayor morbo estará en las delanteras: Lamine Yamal vs Harry Kane. Duelo por el Balón de Oro que, a exactamente un mes de que se entregue el galardón, se ven las caras en un partido que puede marcar el sprint final para levantarlo.
En pocas líneas:
Media hora para el debut de España como campeona del mundo!!
España le tiene tomada la medida a Inglaterra
La Roja ha ganado seis de sus últimos nueve duelos, una victoria más que en los 19 enfrentamientos anteriores entre ambas selecciones.
España no pierde desde hace dos años
España no solo gana, hace historia. La selección encadena 38 partidos oficiales sin conocer la derrota, un récord más que apuntar para los chicos de Luis de la Fuente. La última vez que perdió fue en un amistoso ante Colombia en marzo de 2024.
Jude Bellingham ya tiene en sus manos uno de los recuerdos de su gran Mundial, y le ha pillado por sorpresa. La FIFA le ha entregado la Bota de Bronce, el premio para el tercer máximo goleador del torneo, algo más de dos meses después de que terminara. Hasta que le llegó, ni sabía que existía.
Jude Bellingham también pisa el campo antes del partido. El inglés está con su compañero Morgan Rogers
Y hablando del FC Barcelona...
Marcos Llorente afronta una de sus etapas más decisivas como profesional. El lateral del Atlético de Madrid y campeón del mundo con España entra en el último año de contrato con la entidad rojiblanca y son varios los clubes que siguen de cerca su situación.
Noche de reencuentros en Wembley. Gordon con Eric García, que se enfrentarán en la banda y sus demás compañeros del FC Barcelona. También Bellingham con Cucurella y Huijsen.
Once de categoría el de Tuchel, que conserva su trío atacante con Bellingham por detrás. En el banquillo esperarán su oportunidad Declan Rice o Cole Palmer... entre otros.
Once de Inglaterra
Ya tenemos once de Thomas Tuchel: Trafford; O’Reilly, Konsa, Guéhi, Quansah; Anderson, Lewis-Skelly, Bellingham; Gordon, Saka y Kane
Los alrededores de Wembley empiezan a coger color. Poco más de una hora para que empiece el partido