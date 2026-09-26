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Inglaterra-España, en directo: última hora del estreno de La Roja en la Nations League con las dos estrellas

La selección de Luis de la Fuente estrena la corona del fútbol mundial en Wembley

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Nico Williams y Lamine Yamal (EFE/EPA/CHRISTOPHER NEUNDORF)
Nico Williams y Lamine Yamal (Efe/Cristopher Neundorf)

España estrena las dos estrellas. Poco más de dos meses después de cosérsela en el pecho frente a Argentina, La Roja vuelve a escena con uno de los ‘clásicos europeos’. El escenario no puede ser mejor para el debut de los chicos de Luis de la Fuente: Wembley, la catedral del fútbol inglés.

Eso sí, Inglaterra querrá el triunfo ante su gente y dar un golpe sobre la mesa para demostrar que es una de las favoritas a hacerse con el título y que hay que tenerla en cuenta para la Eurocopa de 2027 y, sobre todo, para el Mundial 2030.

Se esperan cambios en el once de De la Fuente, la mayoría por obligación, como en el lateral derecho. Aunque el mayor morbo estará en las delanteras: Lamine Yamal vs Harry Kane. Duelo por el Balón de Oro que, a exactamente un mes de que se entregue el galardón, se ven las caras en un partido que puede marcar el sprint final para levantarlo.

En pocas líneas:

18:15 hsHoy

Media hora para el debut de España como campeona del mundo!!

18:10 hsHoy

España le tiene tomada la medida a Inglaterra

La Roja ha ganado seis de sus últimos nueve duelos, una victoria más que en los 19 enfrentamientos anteriores entre ambas selecciones.

España le ha tomado la medida a Inglaterra. (AP Foto/Manu Fernandez)
España le ha tomado la medida a Inglaterra. (AP Foto/Manu Fernandez)
18:05 hsHoy

España no pierde desde hace dos años

España no solo gana, hace historia. La selección encadena 38 partidos oficiales sin conocer la derrota, un récord más que apuntar para los chicos de Luis de la Fuente. La última vez que perdió fue en un amistoso ante Colombia en marzo de 2024.

España no pierde desde hace dos años. (Efe/J.J.Guillen)
España no pierde desde hace dos años. (Efe/J.J.Guillen)
18:00 hsHoy

Jude Bellingham recibe un premio del Mundial 2026 que no sabía que existía: “Gracias de todos modos”

El jugador del Real Madrid está concentrado con su selección en la previa de la Nations League que le enfrentará a España

Jude Bellingham recibe la Bota de Bronce del Mundoal 2026. (REUTERS/Mike Segar)
Jude Bellingham recibe la Bota de Bronce del Mundoal 2026. (REUTERS/Mike Segar)

Jude Bellingham ya tiene en sus manos uno de los recuerdos de su gran Mundial, y le ha pillado por sorpresa. La FIFA le ha entregado la Bota de Bronce, el premio para el tercer máximo goleador del torneo, algo más de dos meses después de que terminara. Hasta que le llegó, ni sabía que existía.

Leer la nota completa
17:55 hsHoy

Jude Bellingham también pisa el campo antes del partido. El inglés está con su compañero Morgan Rogers

Jude Bellingham y Morgan Rogers también pisan el campo antes del partido. (Reuters/David Klein)
Jude Bellingham y Morgan Rogers también pisan el campo antes del partido. (Reuters/David Klein)
17:49 hsHoy

Y hablando del FC Barcelona...

Marcos Llorente, contrarreloj: el Atlético de Madrid corre para cerrar su renovación mientras FC Barcelona, Bayern y la Premier siguen de cerca su situación

Varios gigantes europeos vigilan la renovación de un jugador que termina contrato en junio de 2027 y que, si no firma antes de fin de año, podrá negociar su salida a coste cero

Marcos Llorente está en el radar del FC Barcelona, Bayern de Múnich y la Premier League. (Reuters/Gonzalo Fuentes)
Marcos Llorente está en el radar del FC Barcelona, Bayern de Múnich y la Premier League. (Reuters/Gonzalo Fuentes)

Marcos Llorente afronta una de sus etapas más decisivas como profesional. El lateral del Atlético de Madrid y campeón del mundo con España entra en el último año de contrato con la entidad rojiblanca y son varios los clubes que siguen de cerca su situación.

Leer la nota completa
17:46 hsHoy

Noche de reencuentros en Wembley. Gordon con Eric García, que se enfrentarán en la banda y sus demás compañeros del FC Barcelona. También Bellingham con Cucurella y Huijsen.

Los jugadores del FC Barcelona. (Reuters/Peter Cziborra)
Los jugadores del FC Barcelona. (Reuters/Peter Cziborra)
17:42 hsHoy

Once de categoría el de Tuchel, que conserva su trío atacante con Bellingham por detrás. En el banquillo esperarán su oportunidad Declan Rice o Cole Palmer... entre otros.

17:38 hsHoy

Once de Inglaterra

Ya tenemos once de Thomas Tuchel: Trafford; O’Reilly, Konsa, Guéhi, Quansah; Anderson, Lewis-Skelly, Bellingham; Gordon, Saka y Kane

17:34 hsHoy

Los alrededores de Wembley empiezan a coger color. Poco más de una hora para que empiece el partido

Aficionados yendo al estadio. (Reuters/Peter Cziborra)
Aficionados yendo al estadio. (Reuters/Peter Cziborra)

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España estrena su segunda estrella en la catedral de Londres: Lamine Yamal mide sus opciones al Balón de Oro frente a Harry Kane

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