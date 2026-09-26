España

Una gran multitud de personas marcha en Madrid contra los desahucios tras el caso de Maricarmen: “Si no se aprueba este martes el decreto, este Gobierno que se dice progresista no tiene ningún sentido”

La protesta parte de la Puerta del Sol y avanza hasta el Congreso para reclamar medidas contra los desalojos y cambios en la regulación del alquiler

Alicia del Río, portavoz del Sindicato de Inquilinas de Madrid, responsabiliza al gobierno de Ayuso y al gobierno central por la crisis de la vivienda. Exige la aprobación del 'Real Decreto Maricarmen' que incluye contratos indefinidos, la congelación de alquileres y una moratoria de desahucios.
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La manifestación convocada por el Sindicato de Inquilinas ha comenzado este sábado a las 18.30 en la Puerta del Sol de Madrid bajo el lema “Ni una Maricarmen más”. Los participantes reclaman medidas contra los desahucios y cambios en la regulación del alquiler, tras el desalojo de Maricarmen Abascal, de 87 años, de la vivienda en la que había residido durante más de 70 años.

La marcha tiene previsto recorrer el centro de la capital hasta el Congreso de los Diputados. La convocatoria exige la aprobación de un paquete de medidas que las organizaciones han denominado “Decreto Maricarmen”, con mayor protección para las personas vulnerables ante los desahucios, prórrogas de los contratos de alquiler y regulación de los alquileres de temporada y por habitaciones.

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Vista de la manifestación de apoyo a Maricarmen, la anciana desahuciada el pasado miércoles en el distrito de Retiro, convocada por el Sindicato de Inquilinas e Inquilinos de Madrid, en la que pretende "señalar a los responsables" del desahucio de esta mujer de 87 años de la vivienda en que residía desde hace 70 años, este sábado en Madrid.-EFE/ Javier Lizón
Vista de la manifestación de apoyo a Maricarmen. (EFE/ Javier Lizón)

La portavoz del Sindicato de Inquilinas de Madrid, Alicia del Río, ha afirmado antes de la marcha que el desalojo de Maricarmen ha supuesto “un punto de no retorno” en la lucha por la vivienda. También ha reclamado que el Consejo de Ministros apruebe el martes el denominado “real decreto Maricarmen” y ha sostenido que, si la norma no sale adelante, el Ejecutivo “que se dice progresista no tiene ningún sentido” y debería plantearse su continuidad.

Del Río ha detallado que la propuesta incluye la renovación automática de los contratos para convertirlos en indefinidos, la congelación de los alquileres, medidas contra el uso fraudulento de contratos de temporada y por habitaciones y una moratoria que impida desalojos de personas sin alternativa habitacional. La portavoz ha dirigido críticas al Gobierno central y a la Comunidad de Madrid, a la que acusó de favorecer la especulación inmobiliaria.

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Protestas en la puerta del sol contra los alquileres y los desahucios (REUTERS/Susana Vera)
Protestas en la puerta del sol contra los alquileres y los desahucios (REUTERS/Susana Vera)

Cánticos contra Ayuso, Sánchez y por una huelga de alquileres

La marcha ha comenzado a avanzar desde la Puerta del Sol alrededor de las 18.45, con una furgoneta al frente que anima a los asistentes. Los manifestantes han coreado “Ayuso dimisión” frente a la sede del Gobierno regional y han cuestionado la gestión de la crisis de la vivienda en la Comunidad de Madrid.

Manifestantes en la Puerta del Sol.(REUTERS/Susana Vera)
Manifestantes en la Puerta del Sol.(REUTERS/Susana Vera)

“Hace falta ya una huelga de alquileres, hace falta ya una huelga general” y “Que viva la lucha de la clase obrera” han sido algunos de los cánticos de la protesta. También se escucha: “Que lo vengan a ver, que lo vengan a ver. Esto no es un gobierno, son los rentistas en el poder” y “Aquí están los anti rentistas”. La movilización gana afluencia en la plaza mientras avanza hacia el Congreso de los Diputados.

Las críticas también han ido dirigidas al alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, y al Gobierno de Pedro Sánchez. “¿Dónde está el Gobierno progresista?”, han gritado los participantes para exigir que Moncloa intervenga en el mercado de la vivienda y evite que se repitan situaciones como la de Maricarmen Abascal.

Protestas contra la crisis de vivienda (REUTERS/Susana Vera)
Protestas contra la crisis de vivienda (REUTERS/Susana Vera)

En la cabecera, varios asistentes portan carteles con fotografías de los propietarios de Urbagestión, la inmobiliaria vinculada al desalojo. “Fuera rentistas de nuestros barrios” y “Fuera buitres de nuestros barrios” se han sumado a las consignas de la movilización, que continúa su recorrido.

“Llaves arriba, esto es un atraco”, “Ministra rentista, estás en nuestra lista” y “Maricarmen somos todas” se suman a los cánticos de la marcha junto al sonido de las llaves. Entre las pancartas aparecen mensajes como “No habrá paz para los rentistas” y “Después de Maricarmen, el sistema tiene que arder”.

Personas agitan sus llaves en la manifestación de Madrid (REUTERS/Alejandro Martinez Velez)
Personas agitan sus llaves en la manifestación de Madrid (REUTERS/Alejandro Martinez Velez)

Cortado el tráfico en el Congreso de los Diputados

El tráfico ha quedado cortado en las inmediaciones del Congreso de los Diputados unos 45 minutos después del inicio de la movilización, punto previsto para el final del recorrido. La cabecera avanza de forma pacífica por la calle de Alcalá hacia Cibeles y, desde allí, continuará hasta la sede parlamentaria.

(En ampliación)

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