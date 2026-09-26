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Sainz aprovecha el caos de Bakú para volver a puntuar, mientras Alonso abandona por un fallo de motor

El piloto de Williams termina décimo tras adelantar a Hülkenberg al final y Aston Martin sufre dos DNF por problemas mecánicos

Russell gana en Bakú ante Red Bull en un mal día de Alonso y con Sainz en los puntos (Europa Press)
Russell gana en Bakú ante Red Bull en un mal día de Alonso y con Sainz en los puntos (Europa Press)
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George Russell ha conquistado este sábado la victoria en el Gran Premio de Azerbaiyán de Fórmula 1, disputado excepcionalmente en Bakú antes del domingo por el Día de la Victoria del país. El piloto de Mercedes ha resistido el ataque final de Max Verstappen y ha recortado distancia respecto al líder del Mundial, Kimi Antonelli.

La carrera de 51 vueltas se ha decidido por una décima de segundo entre Russell y Verstappen, que ha remontado desde la octava plaza de la parrilla hasta la segunda. Isack Hadjar ha completado el podio y ha dado a Red Bull su primer doblete en el cajón desde el Gran Premio de China de 2024.

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Russell ha partido desde la pole y ha controlado la carrera durante buena parte de la tarde, aunque la ventaja que llegó a acumular se ha evaporado tras dos coches de seguridad. La renta del británico sobre Oscar Piastri antes de la primera neutralización ha llegado a ser de 11,1 segundos.

Russell, Hadjar y Verstappen en el podio del GP de Bakú (REUTERS/Ramil Sitdikov)
Russell, Hadjar y Verstappen en el podio del GP de Bakú (REUTERS/Ramil Sitdikov)

En clave española, Carlos Sainz ha aprovechado los dos coches de seguridad para remontar hasta la décima posición y sumar un punto. Fernando Alonso, en cambio, se ha retirado en la vuelta 21 por un problema de fiabilidad en el motor Honda.

Dos coches de seguridad y un final ajustado

El accidente de Alex Albon contra las protecciones en la vuelta 31 ha alterado las estrategias y ha comprimido el grupo. Verstappen ha aprovechado el reinicio para adelantar a Piastri y colocarse tras el Mercedes, mientras un incidente provocado por Franco Colapinto que ha implicado a Pierre Gasly y Lando Norris ha provocado una segunda salida del coche de seguridad.

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El neerlandés ha perseguido a Russell durante las diez últimas vueltas, sin encontrar espacio para superar al Mercedes en el circuito urbano. El británico ha mantenido el liderato pese a la presión constante de su rival, que ha llegado a rodar a cuatro décimas de su alerón trasero.

Vista aérea de varios autos de Fórmula 1 colisionados en el asfalto de una curva de un circuito con barreras y gradas
Un grupo de monoplazas de Fórmula 1 sufre una colisión múltiple en la curva de un circuito de carreras.

Hadjar ha terminado tercero después de reincorporarse al campeonato tras perderse tres carreras por una lesión de muñeca. Antonelli, que arrancaba 16.º tras tocar el muro durante la primera sesión de clasificación, ha terminado quinto y conserva el liderato del Mundial.

Sainz suma y Alonso abandona

Carlos Sainz ha sumado un punto para Williams con la décima posición. El madrileño había salido 14.º por una sanción de cinco puestos por incumplir el procedimiento de bandera amarilla y ha adelantado al alemán Nico Hülkenberg a dos vueltas del final.

El Gran Premio de Fórmula 1 llegará a Madrid en 2026, pero no todos lo celebran. Los vecinos de los barrios cercanos al nuevo circuito denuncian el ruido ensordecedor, los cortes de calles y la pérdida de calidad de vida que supone tener un evento de esta magnitud a metros de sus casas.

La actuación de Sainz ha puesto fin a una racha sin puntos que se prolongaba desde el Gran Premio de Canadá. El español ha perdido dos posiciones en la salida, pero los coches de seguridad le han permitido recuperar terreno en un trazado en el que Williams ha mostrado mejores prestaciones.

La jornada ha terminado de forma opuesta para Fernando Alonso y Aston Martin. Lance Stroll ha abandonado en la vuelta nueve por un problema hidráulico, mientras Alonso se ha retirado en la 21 por la falta de fiabilidad del motor Honda.

El piloto español Fernando Alonso (Aston Martin), durante el Gran Premio de Fórmula Uno de Azerbaiyán este sábado. EFE/ALI HAIDER
El piloto español Fernando Alonso (Aston Martin), durante el Gran Premio de Fórmula Uno de Azerbaiyán este sábado. EFE/ALI HAIDER

El asturiano rodaba en la parte final del pelotón, condicionado por la falta de ritmo y velocidad punta de su AMR26. El equipo afronta ahora la necesidad de corregir esos problemas antes de la cita de Sepang.

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