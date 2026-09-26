El día que Eugenia Silva se encontró con Candela Peña en una sesión de fotos y le dio un consejo de estilismo: “Le dije que había que quitar el flequillo”

Eugenia Silva comparte la anécdota de Peña. (Montaje Infobae)

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El broche de oro a la Semana de la Moda siempre deja grandes momentos, reflexiones sobre las tendencias que vendrán y, sobre todo, confesiones entre bambalinas que revelan la cara más humana y divertida del universo fashion. En el marco del cierre de la gran cita de la pasarela, la ‘top model’ y empresaria Eugenia Silva ha conversado en exclusiva con Infobae para hacer balance de las jornadas de desfiles y compartir algunos de sus recuerdos más especiales tras décadas de impecable trayectoria sobre los escenarios internacionales y frente a los fotógrafos más exigentes del mundo.

Entre la vorágine de diseñadores, propuestas estilísticas y focos, la modelo madrileña desveló una entrañable y simpática anécdota que demuestra la enorme complicidad que mantiene con otras grandes figuras de la cultura y la interpretación en nuestro país. En concreto, Silva recordó un divertido episodio vivido durante una sesión de fotos junto a la aclamada actriz Candela Peña, un momento en el que el agudo ojo clínico de la modelo para la moda y el visagismo jugó un papel decisivo para transformar y potenciar la imagen de la intérprete.

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Con la naturalidad y simpatía que la caracterizan, Eugenia relató cómo en mitad de aquella producción no pudo evitar darle un sincero y constructivo consejo de belleza a la ganadora del Goya, sugiriéndole que despejara su rostro para lucir con todo su esplendor. Una recomendación que pasó por invitarla a despedirse de su característico flequillo, una sugerencia que la actriz encajó a la perfección y que, según confiesa la propia modelo entre risas, se ha convertido en una broma recurrente y afectuosa entre ambas a lo largo de los años.

El ojo clínico de Eugenia Silva

Aquel encuentro profesional terminó derivando en una demostración de la gran visión estética de Eugenia Silva, acostumbrada a trabajar con los mejores maquilladores, peluqueros y estilistas del panorama mundial. Durante su charla con Infobae, la ‘top model’ rememoró la manera tan respetuosa pero directa con la que se dirigió a la actriz en aquel plató para proponerle el cambio de imagen: “Yo solo te aconsejo, luego ya si me quieres hacer caso”, explicaba sobre cómo abordó la conversación ante el espejo antes de disparar las cámaras.

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Tráiler de 'La desconocida', la nueva película de Candela Peña. (Netflix)

La modelo no dudó en deshacerse en elogios hacia Candela Peña, destacando lo favorecida que resultó tras atreverse a dar el paso y mostrar sus facciones al descubierto sin la barrera del cabello sobre la frente. “Has visto lo guapísima que está. Yo le dije: ”Candela, hay que quitar el flequillo. Me lo recuerda siempre, yo doy mi opinión. Ella es increíble”, confesaba de forma muy cercana ante este medio, dejando patente el enorme cariño y la admiración mutua que existe entre dos mujeres referentes en sus respectivos campos.

Este tipo de vivencias refleja no solo la agudeza visual de una de las modelos españolas más internacionales, sino también la camaradería y el buen ambiente que se respira cuando la moda y el cine se dan la mano en una producción de fotos.

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Eugenia Silva y la anécdota con Candela Peña. ( Europa Press)

Para Eugenia Silva, dar un consejo de estilismo no nace de la imposición, sino del deseo genuino de ver brillar a sus compañeras. Una recomendación informal a pie de plató que Candela Peña nunca ha olvidado y que hoy, en pleno cierre de la Semana de la Moda, sirve como perfecto ejemplo de cómo un pequeño detalle sugerido por la persona adecuada puede cambiar por completo una mirada.