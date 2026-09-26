Cultura

García Lorca siempre está volviendo, de los archivos inéditos que revitalizan su leyenda a ‘La bola negra’ camino al Oscar

A noventa años de su asesinato, el legado del poeta español se multiplica: una exposición de documentos, un epistolario familiar y la película premiada en Cannes y Toronto confirman su aura de mito

Tráiler de la película 'La bola negra', de Javier Ambrossi y Javier Calvo
Guardar

Federico García Lorca continúa generando nuevas lecturas casi noventa años después de su asesinato. Así lo demuestran la exposición organizada a partir de nuevos documentos del archivo de la Fundación Federico García Lorca; las imágenes inéditas difundidas por RTVE; la publicación del epistolario No te olvides de escribir: La familia García Lorca en sus cartas, editado por Víctor Fernández, y la película premiada en Cannes y Toronto La bola negra, de Javier Calvo y Javier Ambrossi, recientemente elegida por España para representar al país en la categoría de Mejor película internacional en los Oscar.

La explicación no reside únicamente en la extraordinaria calidad de su obra. Lorca pertenece al canon, sí, pero también al imaginario colectivo. Su figura ha experimentado un proceso constante de resemantización: cada época ha seleccionado un Lorca diferente y lo ha incorporado a su propia idiosincrasia.

PUBLICIDAD

El primer Lorca: construcción de una leyenda

Federico García Lorca recopiló y armonizó canciones tradicionales que grabó junto a La Argentinita en 1931
Federico García Lorca recopiló y armonizó canciones tradicionales que grabó junto a La Argentinita en 1931

El mito no nació en 1936. Cuando fue asesinado, Lorca ya era una celebridad. El éxito del Romancero gitano, sus obras teatrales, La Barraca y su extraordinaria capacidad como comunicador habían creado alrededor del escritor una poderosa imagen pública. El propio poeta contribuyó a su “mitologización biográfica”. Su carácter, sus recitales, sus interpretaciones al piano y los testimonios de amigos como Cernuda, Buñuel, Dalí o Alberti contribuyeron a proyectar la imagen de un artista magnético.

Pero Lorca participó también conscientemente en esa autofiguración, creando su propia “aura o máscara legendaria”. A ella se superpusieron pronto otras imágenes: el Lorca del folclore y el duende, el “icono andaluz”, el poeta identificado con una determinada idea de España y, gracias a sus viajes y vínculos americanos, una figura de dimensión panhispánica. Su faceta musical resulta especialmente reveladora: había estudiado piano y recopiló y armonizó canciones tradicionales que grabó en 1931 con La Argentinita. Esa dimensión musical tendría después una importancia inesperada en la pervivencia de su figura.

PUBLICIDAD

El segundo Lorca: del asesinato al símbolo

Su fusilamiento en agosto de 1936 convirtió la fama en leyenda. Lorca pasó a encarnar al intelectual víctima de la Guerra Civil y, fuera de España, exiliados, hispanistas y compañías teatrales mantuvieron viva su obra. Su teatro recorrió escenarios hispanoamericanos, franceses y británicos mientras dentro del país permanecía mudo.

En la década de 1960 este silencio comenzó a resquebrajarse: volvieron a los escenarios españoles Yerma y La zapatera prodigiosa; en 1962, Bodas de sangre, y, en 1964, La casa de Bernarda Alba. Era el comienzo de una recuperación que también parecía un intento de convertir a Lorca en elemento cohesionador de las “dos Españas”. La música participó de ese proceso. En 1964, Los Pekenikes llevaron al lenguaje del pop “Los cuatro muleros”, una canción tradicional que Lorca había recogido y armonizado décadas antes.

Y llegó 1966. El 6 de noviembre, el periódico ABC publicó un número homenaje en el que participaron, entre otros, José María Pemán, Edgar Neville, José Luis Cano, Gregorio Prieto, Guillermo Díaz-Plaja y un joven Ian Gibson.

Dentro del país comenzaba una particular recuperación. Edgar Neville definió la obra lorquiana –no la figura– como un “bien nacional”, situándolo por encima de partidos y disensiones. Un intento de incorporar a Lorca al patrimonio literario español mediante un discurso conciliador, algo que estudios posteriores han interpretado como una despolitización de su muerte. Los años sesenta muestran el comienzo de su recuperación pública y de su integración en el canon literario dentro de la propia España franquista.

El tercer Lorca: la consagración de un mito

La democracia permitió completar esa recuperación. Tras la muerte de Franco, el mito adquirió una dimensión abiertamente reivindicativa. El 5 de junio de 1976, entre 6.000 y 10.000 personas se reunieron en Fuente Vaqueros en el primer gran homenaje popular a Lorca, conocido como El cinco a las cinco. Organizado por la Comisión de los 33 –con la presencia de una sola mujer, la escritora e investigadora Antonina Rodrigo–, el acto fue autorizado con fuertes restricciones y limitado inicialmente a treinta minutos. Reivindicar a Lorca significaba entonces algo más que recuperar a un escritor: su figura se convirtió en emblema de las libertades democráticas y de la memoria de quienes habían sido silenciados por la dictadura.

El gran momento llegó en 1986, cincuenta años después de su asesinato. El cincuentenario produjo exposiciones, congresos, publicaciones, recitales y espectáculos dentro y fuera de España y, el 29 de julio, abre al público, por primera vez, la Casa Natal de Federico García Lorca en Fuente Vaqueros.

El teatro volvió a resultar decisivo. Núria Espert recuperó en Madrid la Yerma que Víctor García había dirigido quince años antes; Lluís Pasqual estrenó Los caminos de Federico en el María Guerrero; y 5 Lorcas 5 reunió montajes de cinco directores. En Londres, Glenda Jackson interpretó a Bernarda Alba bajo la dirección de Espert. Y El público, la obra más rupturista de Lorca, se estrenó con lleno absoluto en el Piccolo Teatro de Milán antes de llegar triunfalmente a Madrid. 1986 supone el pleno reconocimiento de Lorca como clásico y la consolidación definitiva del mito.

Alberto Cortés como Federico García Lorca en 'La bola negra'
La película 'La bola negra' y nuevos documentos epistolares impulsan la relectura de Federico García Lorca en el siglo XXI

De poeta español a icono universal

La internacionalización añadió nuevas capas. Bodas de sangre, Yerma o La casa de Bernarda Alba forman parte del repertorio teatral mundial, mientras Poeta en Nueva York continúa traduciéndose y reinterpretándose.

También la música amplificó esa universalidad. Lorca está presente en artistas tan distintos como Camarón o el punk británico: The Clash evocó al poeta asesinado en “Spanish Bombs”, y Leonard Cohen convirtió “Pequeño vals vienés” en “Take This Waltz” (1988). Más adelante, proyectos como De Granada a la Luna reunieron a músicos como Enrique Morente, Santiago Auserón, María del Mar Bonet o Amancio Prada en nuevas recreaciones del universo lorquiano.

A ello se han añadido las lecturas queer, especialmente relevantes en el ámbito anglosajón, que han recuperado el deseo y la homosexualidad como dimensiones sustanciales para comprender tanto determinados textos como la propia construcción cultural de la figura de Lorca.

Pero toda mitificación genera también su reverso. Junto a la reivindicación aparecieron voces disidentes que separan al hombre del símbolo. Investigaciones sobre su asesinato y libros como El caso Lorca, de Manuel Ayllón, muestran las tensiones que produce una biografía convertida en relato colectivo.

Ayllón cuestiona algunos relatos establecidos y sostiene que los restos del poeta pudieron ser exhumados y trasladados hasta Láchar. Su propuesta, basada en archivos y testimonios, pero formulada en un libro que combina novela, reportaje y ensayo, ha resultado controvertida: el propio autor advierte que “no es un ensayo histórico”, sino “el desarrollo de una conjetura”.

Siglo XXI: la voz que no se apaga

Aunque no conservamos ninguna grabación de la voz de Federico García Lorca, pocas voces siguen gritando más que la suya.

Los nuevos documentos del archivo, el epistolario familiar, las imágenes recuperadas por Manuel Menchón o una película como La bola negra no sustituyen al Lorca anterior: añaden nuevas capas. Nos permiten pasar del mártir al hombre, del icono al escritor y del personaje público a su intimidad y su deseo.

Los clásicos ingresan en el canon, solo algunos se convierten además en símbolos cuya interpretación permanece abierta. Lorca pertenece a esa categoría excepcional.

*Profesora de Literatura Española e Hispanoamericana, Universitat Rovira i Virgili.

Este artículo fue publicado originalmente en The Conversation.

[Fotos: archivo Infobae]

The Conversation

Temas Relacionados

Federico García LorcaThe ConversationGuerra Civil EspañolaHomosexualidadLiteratura Españolacine y música

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

La “Condesa Sangrienta” vuelve a la ficción y el mito maldito de Erzsébet Báthory sigue mutando cuatro siglos después

La flamante novela ‘Maldita’, de Florencia Canale, revive la leyenda de la aristócrata húngara del siglo XVI acusada de asesinar a decenas de jóvenes, y actualiza su obsesión: la búsqueda de la juventud eterna

La “Condesa Sangrienta” vuelve a la ficción y el mito maldito de Erzsébet Báthory sigue mutando cuatro siglos después

Compró 15 obras de van Gogh en un solo día: la historia de la coleccionista que vio la genialidad de “un loco que no sabía pintar”

A principios del siglo XX, Helene Kröller-Müller reunió el segundo conjunto de pinturas más grande del artista neerlandés. Ahora, por primera vez en décadas, se exhiben juntas

Compró 15 obras de van Gogh en un solo día: la historia de la coleccionista que vio la genialidad de “un loco que no sabía pintar”

El violinista israelí Pinchas Zukerman presenta en el Colón un programa que fusiona Piazzolla, Ginastera y Bruch

El destacado músico y director encabeza este lunes 28 de septiembre un concierto junto al Ensamble Musical de Buenos Aires, bajo la batuta de Gustavo Fontana

El violinista israelí Pinchas Zukerman presenta en el Colón un programa que fusiona Piazzolla, Ginastera y Bruch

El director argentino Federico Luis presentó en San Sebastián su crudo retrato del boxeo infantil en México

El cortometraje 'Para los contrincantes' protagonizado por un muy joven peleador de un barrio popular y que fue premiado en Cannes, compite en la sección más desprejuiciada del festival vasco

El director argentino Federico Luis presentó en San Sebastián su crudo retrato del boxeo infantil en México

7 libros para renovar la biblioteca esta primavera: poesía argentina, gótico juvenil y romantasy para leer al aire libre

Estas narrativas cargadas de reinos feéricos, casas sombrias con secretos y divertidos pactos amorosos ofrecen tramas atrapantes para quienes buscan sumergirse en mundos cautivadores durante las agradables tardes soleadas de la temporada

7 libros para renovar la biblioteca esta primavera: poesía argentina, gótico juvenil y romantasy para leer al aire libre

DEPORTES

Argentina acumula 280 medallas en los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026: cómo está en el ranking a un día del cierre de la competencia

Argentina acumula 280 medallas en los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026: cómo está en el ranking a un día del cierre de la competencia

Challenger de Buenos Aires: Alex Barrena y Facundo Mena avanzaron a las semifinales

El director deportivo del Barcelona reveló el detrás de escena del interés por Lautaro Martínez: “Dejamos de insistir”

River Plate y Boca Juniors igualaron 2-2 en un apasionante Superclásico de Reserva: el blooper del arquero “millonario”

Claudio Tapia y Lionel Scaloni se reunieron por la renovación del contrato: el mensaje de la AFA

TELESHOW

Mario Pergolini sorprendió a Pedro Rosemblat al contarle qué le regalaría para su boda con Lali: “Te voy a llenar la casa”

Mario Pergolini sorprendió a Pedro Rosemblat al contarle qué le regalaría para su boda con Lali: “Te voy a llenar la casa”

Mario Pergolini recordó el día que salió en revista Playboy: “¿Quién me quiere ver en cuero a mí?”

Mica Lapegüe celebró la primera semana de vida de su hija Delfina: "¿No se puede congelar este momento?"

Las referencias de Lali a Lady Gaga en el último mes que alimentaron las especulaciones de su presencia en River

Esteban Lamothe y Débora Nishimoto habrían tomado la decisión de casarse: "El amor hay que festejarlo"

INFOBAE AMÉRICA

Gobierno de Guatemala activa una unidad motorizada de la Policía Nacional Civil para vigilar los cuatro accesos principales a la capital

Gobierno de Guatemala activa una unidad motorizada de la Policía Nacional Civil para vigilar los cuatro accesos principales a la capital

Las lluvias dan margen al Canal de Panamá para evitar nuevos recortes este año

La “Condesa Sangrienta” vuelve a la ficción y el mito maldito de Erzsébet Báthory sigue mutando cuatro siglos después

Costa Rica debe preparar sus viviendas y ciudades para un clima más extremo: expertos advierten sobre riesgos de inundaciones y sequías

Caravana “Fe y Esperanza” llega a México con migrantes hondureños y al menos un salvadoreño