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España estrena su segunda estrella en la catedral de Londres: Lamine Yamal mide sus opciones al Balón de Oro frente a Harry Kane

La Roja vuelve a competir en Wembley, escenario en el que ya derrotó a Inglaterra en dos ocasiones, en la reedición de la última final de la Eurocopa

España estrena su segunda estrella contra Inglaterra. (Europa Press)
España estrena su segunda estrella contra Inglaterra. (Europa Press)
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Dos meses después de tocar el cielo en Nueva Jersey, España vuelve a ponerse la camiseta. La campeona del mundo regresa a la competición este sábado (20:45 horas) en Wembley, un escenario icónico para el estreno de la segunda estrella. Lo hará ante Inglaterra, el mismo rival que derrotó en la final de la Eurocopa en 2024.

No será un partido más para los pupilos de Luis de la Fuente. Es el primer compromiso desde que se levantó el Mundial 2026 contra Argentina y también la primera oportunidad de comprobar cómo responde el equipo después de haber ganado todo.

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Al otro lado estará la selección de Thomas Tuchel, quien querrá reivindicarse tras su tercer puesto en Estados Unidos, México y Canadá y que, además, lo hace ante su gente, en la catedral de Londres. Se espera un lleno absoluto para un clásico de selecciones.

Wembley, un estadio que ya sonríe a España

La Roja ya sabe lo que es ganar en el templo del fútbol inglés. Lo hizo en 1981, en un amistoso, y volvió a hacerlo en 2018, esta vez en la Nations League, con los goles de Saúl Ñíguez y Rodrigo Moreno (1-2).

Sin embargo, han pasado años desde aquel triunfo y la plantilla es bastante distinta. Es por ello que el seleccionador no quiere vivir del pasado y ha insistido en que ahora comienza una nueva etapa en la que la Selección debe volver a demostrar que es la mejor del mundo.

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El Mundial no es suficiente: tenemos que ser mejores. Lo que hemos conseguido no es suficiente para ganar el próximo partido”, dijo Luis de la Fuente en una entrevista con la UEFA.

El seleccionador español, Luis de la Fuente (Europa Press)
El seleccionador español, Luis de la Fuente. (Europa Press)

La revancha de Berlín

El último recuerdo entre ambas selecciones no es muy antiguo. España se impuso de nuevo 2-1 en Berlín con goles de Nico Williams y Mikel Oyarzabal para levantar la Eurocopa.

Dos años después, buena parte de los protagonistas de aquella final vuelven a encontrarse en Wembley. Jude Bellingham, Bukayo Saka y Harry Kane siguen siendo el eje del ataque inglés, mientras que España mantiene en su once a varios de los hombres que ya derrotaron a los ingleses en Alemania.

El balance de la última década tampoco sonríe a los locales: en los diez enfrentamientos disputados entre ambas selecciones en lo que va de siglo, Inglaterra suma tres victorias, un empate y seis derrotas frente a España.

España celebra la Eurocopa 2024. (Georgi Licovski/Efe)
España celebra la Eurocopa 2024. (Georgi Licovski/Efe)

Entre la admiración y el deseo de vencer

Nadie ha dudado del favoritismo español. “Cuanto más analizas a España y sus últimos partidos, más tienes que admirar su forma de defender. A esto se suma el trabajo colectivo. Son maestros a la hora de ralentizar el juego y obligarte a ir hacia las bandas, donde pueden iniciar la presión”, ha asegurado Tuchel en la rueda de prensa previa al partido.

No obstante, el seleccionador inglés ha sido claro sobre lo que quiere de su equipo. No tiene que imitar a España y sabe que habrá momentos en los que su equipo lo pasará mal: “Ojalá haya también fases en las que dominemos y podamos aprovechar nuestras virtudes para hacerles daño”.

En esa misma línea se ha pronunciado un conocido de LaLiga, Anthony Gordon. El delantero del FC Barcelona ha defendido que deben encontrar su propio camino: “No podemos seguir mirando a otros países, porque no somos como ellos. Somos ingleses y tenemos nuestras propias fortalezas que ellos no tienen”.

Anthony Gordon durante la rueda de prensa previa al partido contra España. (Reuters/Jason Cairnduff)
Anthony Gordon durante la rueda de prensa previa al partido contra España. (Reuters/Jason Cairnduff)

Kane y Lamine: lucha por el Balón de Oro

España tendrá ante sí una selección que está llamada también a hacerse con el título. Kane, aspirante al Balón de Oro, sigue siendo la referencia ofensiva. Por detrás aparece Bellingham, un futbolista que ya demostró de lo que es capaz en el Mundial 2026 y que ha empezado la temporada a un gran nivel en el Real Madrid.

En el otro lado, Lamine Yamal puede ver este encuentro como uno de los marcados en rojo para postularse al galardón que le nombre mejor futbolista del año. El delantero inglés es uno de sus principales rivales junto a Mbappé, y una buena actuación podría disipar las dudas entre el 9 del Bayern y el 10 culé.

Para ello podrá servirse de aquello que destacaba Tuchel, el muro de La Roja. En el Mundial solo encajó un gol en los diez partidos, siendo el mejor registro en la historia.

A su vez, recupera a su socio Nico Williams y, por detrás, gente que ya conoce como Rodri, Dani Olmo, Pedri o Fermín estarán para servirle balones.

El duelo está servido. España abre y cierra el grupo A3 que completan Croacia y Chequia. Primera parada, Wembley; después, el estreno de la segunda estrella en casa, algo que los campeones del mundo querrán saborear con una primera victoria ante una de las favoritas.

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