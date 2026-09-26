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Cómo improvisar un torniquete en una situación extrema, según una médica aérea: “El de las películas no sirve en la vida real”

Alexia Hartmann revela el sustituto que funciona en situaciones de emergencia con objetos que pueden encontrarse en montañas

El torniquete de las películas no sirve en la vida real, según una experta en rescates. (Montaje Infobae)
El torniquete de las películas no sirve en la vida real, según una experta en rescates. (Montaje Infobae)
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Una médica especializada en emergencias enseñó a través de TikTok cómo fabricar un torniquete de emergencia con material de montaña, y advirtió que el método que suele mostrarse en las películas, con un cinturón apretado alrededor de la extremidad, no funciona en una situación real. La explicación llegó de Alexia Hartmann, médica aérea y de expedición con base en Ibiza, que difunde contenidos de salud y medicina de emergencias en sus redes sociales.

En el video, Hartmann detalló el procedimiento para casos extremos, cuando una persona sangra de forma abundante en un lugar remoto, ya se llamó al servicio de emergencias y la compresión directa sobre la herida no logró detener la hemorragia. Según explicó, esta técnica solo debe aplicarse como último recurso.

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Imagen de archivo de un rescate de montaña. (Pixabay)
Imagen de archivo de un rescate de montaña. (Pixabay)

La médica remarcó que los elementos delgados como cordones o cintas finas no sirven para este propósito. “Intentad coger todo lo que sean las bandas más anchas, telas anchas, nada de utilizar cordones o cintas muy finitas”, indicó en el video. Un pañuelo triangular o un buff de cuello, prendas habituales en una mochila de senderismo, cumplen con el ancho necesario para ejercer presión sin dañar los tejidos.

El punto exacto donde debe colocarse la banda

Hartmann explicó que la ubicación del torniquete determina su eficacia. La banda debe colocarse entre cinco y siete centímetros por encima de la herida, nunca directamente sobre una articulación ni justo encima de la zona lesionada. “Si yo la herida la tengo aquí, más o menos cuatro deditos por encima”, señaló, en referencia a la distancia que debe mantenerse respecto al punto de sangrado.

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Primer plano del cuello de una persona que lleva una braga tubular verde con mapa topográfico en un paisaje de montaña.
Un buff de cuello sirve perfectamente para hacer un torniquete, según la médica. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Esta indicación coincide con protocolos internacionales de medicina de emergencia, como los de la Cruz Roja y el Colegio Europeo de Resucitación, que recomiendan una distancia similar y advierten contra el uso de materiales angostos, que pueden cortar la circulación de forma irregular sin frenar el sangrado.

Una vez colocada la banda alrededor de la extremidad, el siguiente paso consiste en introducir un objeto rígido, como un bastón de trekking o una rama resistente, y girarlo de forma progresiva hasta generar la presión suficiente. “Colocar un torniquete es muy doloroso”, advirtió la médica, quien remarcó que el dolor forma parte del proceso y no debe interpretarse como una señal de que algo salió mal.

El torniquete debe ajustarse hasta que el sangrado se detenga por completo, ni un movimiento más. “Tengo que parar en el momento que veo que para completamente el sangrado. Una vez que yo observo que ya no está sangrando, paro y lo fijo”, explicó en el video.

Por qué no se puede volver a tocar una vez cerrado

Uno de los puntos que Hartmann subrayó con mayor énfasis fue la importancia de registrar la hora exacta en la que se fijó el torniquete. Ese dato resulta clave para el equipo médico que después reciba al paciente, ya que el tiempo de aplicación condiciona las decisiones sobre el tratamiento posterior.

Efectivos de Bomberos de la Comunidad de Madrid y servicios sanitarios intervienen en las labores de asistencia tras un accidente laboral en Alcobendas. En las imágenes se observa a personal de emergencias y bomberos trabajando en el interior de una zanja en una zona de obras para rescatar a un trabajador. Al final de la grabación, un miembro del cuerpo de bomberos realiza declaraciones explicativas sobre la intervención frente a un vehículo de emergencias.

La médica fue tajante respecto a un segundo punto, una vez cerrado y fijado el torniquete, no debe abrirse ni aflojarse bajo ninguna circunstancia. “Una vez se cierra, se fija, no se toca. La siguiente persona que debe de considerar ese torniquete es el equipo sanitario”, afirmó.

Hartmann cerró su explicación con una advertencia sobre el carácter excepcional de esta técnica. “Evidentemente, esto es una solución extrema para una situación extrema”, señaló, en referencia a que el torniquete solo debe considerarse cuando otros métodos de control de hemorragia, como la compresión directa, resultaron ineficaces.

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