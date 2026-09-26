Carlos Sainz: “La carrera nos ha dado una oportunidad y la he cogido con las dos manos”, pero “de aquí a final de año va a ser difícil puntuar”

Carlos Sainz. (Reuters/Ramil Sitdikov)

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Carlos Sainz estaba teniendo un fin de semana agridulce en Bakú. Parecía que todo iba bien. Las mejoras daban resultado, en los entrenamientos el coche respondía y la clasificación había salido a pedir de boca con la mejor posición de la temporada.

Sin embargo, la FIA devolvió a Williams a la realidad. Carlos no respetó las banderas amarillas en la vuelta rápida de Norris y los comisarios decidieron penalizarlo con cinco posiciones. Fuera la novena posición y la zona de puntos para salir desde el fondo de la parrilla.

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Por si fuera poco, una mala salida le hizo caer hasta la decimosexta posición y tuvo que sobrevivir en una carrera complicada. La zona de puntos parecía cada vez más semana. Pero se obró el milagro.

Tras la sanción a Carlos Sainz, así quedó la grilla de largada del Gran Premio de Azerbaiyán (Foto: @F1)

De la sanción al milagro de los puntos

El español no escondió su malestar con la penalización del viernes. “He estado un poco afectado por la penalización de ayer; fue muy extraño cómo se organizó todo y cómo se me puso en el documento de la FIA. Es interesante que me aplicasen a esa penalización de esa manera y obviamente estaba disgustado”, ha reconocido Sainz tras la carrera.

El guion cambió por completo pasada la vuelta 30, cuando Alex Albon se estrelló contra el muro de la curva 6. El coche de seguridad metió a casi todo el pelotón en boxes y comprimió las diferencias justo cuando Sainz más lo necesitaba.

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En la reanudación, el caos se disparó: Franco Colapinto se llevó por delante a su compañero Pierre Gasly y al McLaren de Lando Norris, mientras Arvid Lindblad tocaba a Liam Lawson todavía bajo bandera amarilla. La zona se depejaba y los puntos estaban cerca.

Carlos Sainz. (Reuters/Jakub Porzycki)

“La carrera nos ha dado una oportunidad y la he cogido con las dos manos. Hemos podido hacer dos o tres adelantamientos importantes que nos han permitido puntuar”, ha resumido el madrileño.

Carlos Sainz no dejó pasar la ocasión: primero avanzó hasta el 12º puesto y, ya en las vueltas finales, encontró otra posición más para cerrar décimo, dejando atrás a coches en teoría más rápidos como los Red Bull o los Audi.

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El resultado permite a Williams volver a sumar después de varias carreras en blanco y a Sainz reencontrarse con los puntos desde Canadá. Aun así, el piloto pidió prudencia con las mejoras que el equipo trajo a Bakú.

“Mejorar hemos mejorado, pero como equipo tenemos que ser conscientes de que esto es muy, muy poco en relación con lo que prometimos y con lo que queremos llegar. De aquí a final de año va a ser difícil puntuar. En un circuito como Malasia vais a ver que aunque el ‘upgrade’ haya sido importante nos va a seguir costando”, ha sentenciado.

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Carlos Sainz. (Europa Press)

Fernando Alonso y una carrera de transición

En el otro extremo, Fernando Alonso vivió otra situación que ya no es sorpresa en Aston Martin. Salió desde el fondo, ganó dos posiciones en la arrancada y peleó los primeros compases con los Cadillac de Valtteri Bottas y Checo Pérez.

No obstante, en la vuelta 22, decidió abandonar por problemas en el motor. Su compañero, Lance Stroll, también se retiró de la carrera en la octava vuelta por una fuga hidráulica.

Fernando Alonso. (Ali Haider/Efe)

Última vuelta de infarto y un mundial abierto

En cabeza, George Russell completó desde la pole una carrera que dominó casi de principio a fin. Los coches de seguridad, sin embargo, devolvieron a Max Verstappen a la pelea por la victoria: el neerlandés, que había arrancado octavo, protagonizó una de las remontadas del día y, con neumáticos blandos tras el último reinicio, se lanzó sobre el Mercedes hasta la bandera a cuadros.

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No lo consiguió. Russell ganó por solo 0,195 segundos, logró su tercera victoria de la temporada y recortó puntos a su compañero Kimi Antonelli, que completó una remontada desde la 16ª posición hasta la quinta tras su choque en clasificación y sigue líder del Mundial con 71 puntos de ventaja sobre su compañero.