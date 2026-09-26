España Deportes

Carlos Sainz: “La carrera nos ha dado una oportunidad y la he cogido con las dos manos”, pero “de aquí a final de año va a ser difícil puntuar”

El madrileño, penalizado con cinco posiciones, salió 14º, llegó a caer al 16º y aprovechó el caos final para colarse en los puestos de puntuación

Carlos Sainz. (Reuters/Ramil Sitdikov)
Carlos Sainz. (Reuters/Ramil Sitdikov)
Guardar

Carlos Sainz estaba teniendo un fin de semana agridulce en Bakú. Parecía que todo iba bien. Las mejoras daban resultado, en los entrenamientos el coche respondía y la clasificación había salido a pedir de boca con la mejor posición de la temporada.

Sin embargo, la FIA devolvió a Williams a la realidad. Carlos no respetó las banderas amarillas en la vuelta rápida de Norris y los comisarios decidieron penalizarlo con cinco posiciones. Fuera la novena posición y la zona de puntos para salir desde el fondo de la parrilla.

PUBLICIDAD

Por si fuera poco, una mala salida le hizo caer hasta la decimosexta posición y tuvo que sobrevivir en una carrera complicada. La zona de puntos parecía cada vez más semana. Pero se obró el milagro.

Tras la sanción a Carlos Sainz, así quedó la grilla de largada del Gran Premio de Azerbaiyán (Foto: @F1)
Tras la sanción a Carlos Sainz, así quedó la grilla de largada del Gran Premio de Azerbaiyán (Foto: @F1)

De la sanción al milagro de los puntos

El español no escondió su malestar con la penalización del viernes. “He estado un poco afectado por la penalización de ayer; fue muy extraño cómo se organizó todo y cómo se me puso en el documento de la FIA. Es interesante que me aplicasen a esa penalización de esa manera y obviamente estaba disgustado”, ha reconocido Sainz tras la carrera.

El guion cambió por completo pasada la vuelta 30, cuando Alex Albon se estrelló contra el muro de la curva 6. El coche de seguridad metió a casi todo el pelotón en boxes y comprimió las diferencias justo cuando Sainz más lo necesitaba.

PUBLICIDAD

En la reanudación, el caos se disparó: Franco Colapinto se llevó por delante a su compañero Pierre Gasly y al McLaren de Lando Norris, mientras Arvid Lindblad tocaba a Liam Lawson todavía bajo bandera amarilla. La zona se depejaba y los puntos estaban cerca.

Carlos Sainz. (Reuters/Jakub Porzycki)
Carlos Sainz. (Reuters/Jakub Porzycki)

“La carrera nos ha dado una oportunidad y la he cogido con las dos manos. Hemos podido hacer dos o tres adelantamientos importantes que nos han permitido puntuar”, ha resumido el madrileño.

Carlos Sainz no dejó pasar la ocasión: primero avanzó hasta el 12º puesto y, ya en las vueltas finales, encontró otra posición más para cerrar décimo, dejando atrás a coches en teoría más rápidos como los Red Bull o los Audi.

El resultado permite a Williams volver a sumar después de varias carreras en blanco y a Sainz reencontrarse con los puntos desde Canadá. Aun así, el piloto pidió prudencia con las mejoras que el equipo trajo a Bakú.

“Mejorar hemos mejorado, pero como equipo tenemos que ser conscientes de que esto es muy, muy poco en relación con lo que prometimos y con lo que queremos llegar. De aquí a final de año va a ser difícil puntuar. En un circuito como Malasia vais a ver que aunque el ‘upgrade’ haya sido importante nos va a seguir costando”, ha sentenciado.

Carlos Sainz. (Europa Press)
Carlos Sainz. (Europa Press)

Fernando Alonso y una carrera de transición

En el otro extremo, Fernando Alonso vivió otra situación que ya no es sorpresa en Aston Martin. Salió desde el fondo, ganó dos posiciones en la arrancada y peleó los primeros compases con los Cadillac de Valtteri Bottas y Checo Pérez.

No obstante, en la vuelta 22, decidió abandonar por problemas en el motor. Su compañero, Lance Stroll, también se retiró de la carrera en la octava vuelta por una fuga hidráulica.

Fernando Alonso. (Ali Haider/Efe)
Fernando Alonso. (Ali Haider/Efe)

Última vuelta de infarto y un mundial abierto

En cabeza, George Russell completó desde la pole una carrera que dominó casi de principio a fin. Los coches de seguridad, sin embargo, devolvieron a Max Verstappen a la pelea por la victoria: el neerlandés, que había arrancado octavo, protagonizó una de las remontadas del día y, con neumáticos blandos tras el último reinicio, se lanzó sobre el Mercedes hasta la bandera a cuadros.

No lo consiguió. Russell ganó por solo 0,195 segundos, logró su tercera victoria de la temporada y recortó puntos a su compañero Kimi Antonelli, que completó una remontada desde la 16ª posición hasta la quinta tras su choque en clasificación y sigue líder del Mundial con 71 puntos de ventaja sobre su compañero.

Temas Relacionados

Carlos Sainz JrFórmula 1F1F1 EspañaEspaña DeportesEspaña Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Tragedia en Asturias: fallece una copiloto de 20 años en el rally de Llanes dentro del vehículo

El siniestro se produjo en el tramo de El Mazucu, un trazado estrenado en esta edición dentro de la segunda etapa de la prueba

Tragedia en Asturias: fallece una copiloto de 20 años en el rally de Llanes dentro del vehículo

Sainz aprovecha el caos de Bakú para volver a puntuar, mientras Alonso abandona por un fallo de motor

El piloto de Williams termina décimo tras adelantar a Hülkenberg al final y Aston Martin sufre dos DNF por problemas mecánicos

Sainz aprovecha el caos de Bakú para volver a puntuar, mientras Alonso abandona por un fallo de motor

España estrena su segunda estrella en la catedral de Londres: Lamine Yamal mide sus opciones al Balón de Oro frente a Harry Kane

La Roja vuelve a competir en Wembley, escenario en el que ya derrotó a Inglaterra en dos ocasiones, en la reedición de la última final de la Eurocopa

España estrena su segunda estrella en la catedral de Londres: Lamine Yamal mide sus opciones al Balón de Oro frente a Harry Kane

El bendito problema de Luis de la Fuente con la delantera de España: los jugadores que quieren quitarle el puesto a Oyarzabal

La selección española afronta este sábado su primer partido de la Nations League ante Inglaterra

El bendito problema de Luis de la Fuente con la delantera de España: los jugadores que quieren quitarle el puesto a Oyarzabal

Alcaraz y Mensík consiguen el tercer punto para Europa en la Laver Cup tras derrotar a Fritz y Búblik

La pareja formada por el español y el checo se ha llevado el encuentro en dos sets por un doble 6-4

Alcaraz y Mensík consiguen el tercer punto para Europa en la Laver Cup tras derrotar a Fritz y Búblik
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Maricarmen pide al Gobierno un decreto ley tras su desahucio: “Quiero que no le pase a otras personas”

Maricarmen pide al Gobierno un decreto ley tras su desahucio: “Quiero que no le pase a otras personas”

Sumar amenaza con no acudir al Consejo de Ministros si no se incluye un decreto de vivienda

Marruecos reafirma su “larga amistad” con Rusia en una reunión en Nueva York 10 años después del acuerdo que firmaron Mohamed VI y Putin

El Gobierno confirma que busca acelerar la devolución de los migrantes que siguen en Ceuta a Marruecos: “Está encima de la mesa”

El desahucio de Maricarmen desata una batalla política en España y las reacciones llegan hasta Naciones Unidas: “Es un daño irreparable”

ECONOMÍA

Mercadona y Chufi ganan el pleito de la horchata por el que un pequeño productor los llevó al Tribunal Supremo

Mercadona y Chufi ganan el pleito de la horchata por el que un pequeño productor los llevó al Tribunal Supremo

Un trabajador se lesiona la muñeca mientras intentaba aflojar un tornillo, pero la mutua se niega a reconocer que es accidente laboral: el caso acaba en los tribunales

La rebaja fiscal a los carburantes llega a su fin: el Gobierno debe decidir si prorroga los descuentos o aprueba nuevas ayudas mientras la gasolina y el diésel se disparan

La renta antigua aún protege a cerca de 160.000 hogares en España: los límites del régimen que amparó a Maricarmen durante 70 años

Una cadena de supermercados española vende whisky Ballantine’s que debía ir a Perú y la Justicia le obliga a destruir las botellas: “El daño, por ínfimo que pudiera ser, es daño”

DEPORTES

Tragedia en Asturias: fallece una copiloto de 20 años en el rally de Llanes dentro del vehículo

Tragedia en Asturias: fallece una copiloto de 20 años en el rally de Llanes dentro del vehículo

Sainz aprovecha el caos de Bakú para volver a puntuar, mientras Alonso abandona por un fallo de motor

España estrena su segunda estrella en la catedral de Londres: Lamine Yamal mide sus opciones al Balón de Oro frente a Harry Kane

Alcaraz y Mensík consiguen el tercer punto para Europa en la Laver Cup tras derrotar a Fritz y Búblik

Mbappé se marcha lesionado tras marcar con Francia y hace saltar las alarmas en el Real Madrid: “No pinta bien”