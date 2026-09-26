España

La rebaja fiscal a los carburantes llega a su fin: el Gobierno debe decidir si prorroga los descuentos o aprueba nuevas ayudas mientras la gasolina y el diésel se disparan

Sin la rebaja fiscal aplicada durante los últimos meses, ambos combustibles habrían superado máximos históricos

Imagen de archivo de un surtidor de gasolina en una estación de servicio de Cepsa en Cuevas del Becerro, España. (Jon Nazca/Reuters)
Imagen de archivo de un surtidor de gasolina en una estación de servicio de Cepsa en Cuevas del Becerro, España. (Jon Nazca/Reuters)
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El Gobierno decidirá el próximo martes si vuelve a prorrogar los descuentos a los carburantes o aprueba nuevas ayudas, después de que la gasolina haya marcado máximos anuales y el gasóleo se haya aproximado a su récord histórico. La rebaja fiscal vigente expira el miércoles 30 de septiembre.

La reducción del impuesto de hidrocarburos ha pasado de 15 céntimos por litro en julio a 10 céntimos en agosto, mientras que en septiembre la gasolina ha recibido una bonificación de cinco céntimos y el diésel de 20 céntimos. La diferencia responde al aumento superior al 15% registrado por el gasóleo en julio. El descuento entró en vigor en julio, cuando el litro de gasolina costaba de media 1,444 euros y el de gasóleo 1,506 euros. Casi tres meses después, este jueves la gasolina se pagaba a 1,925 euros por litro y el gasóleo a 1,929 euros, de acuerdo con el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico.

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El encarecimiento implica que, sin la rebaja fiscal aplicada durante los últimos meses, ambos combustibles habrían superado los máximos históricos alcanzados en las estaciones de servicio españolas en 2022, durante la guerra en Ucrania. Consumidores y empresarios aguardan ahora las medidas que anuncie el Ejecutivo.

Análisis de la OCU sobre el coste de la cesta de la compra

Qué ayudas estudia el Gobierno

El primer paquete de medidas contra los efectos de la guerra entró en vigor en marzo. Incluía la reducción del IVA de los carburantes del 21% al 10% y una rebaja del impuesto de hidrocarburos hasta el mínimo permitido por la Unión Europea. El segundo decreto ley comenzó a aplicarse el 1 de julio. Suprimió la reducción del IVA, pero mantuvo la rebaja del impuesto de hidrocarburos, que quedó fijada en 15 céntimos por litro durante julio y en 10 céntimos en agosto.

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La previsión para septiembre contemplaba una bonificación de cinco céntimos por litro. Los datos del gasóleo alteraron ese calendario: al haber rebasado el umbral del 15 % en julio, el descuento para el diésel volvió a 20 céntimos por litro, mientras que la gasolina sí quedó en cinco.

La subida de los carburantes se suma al aumento de otros costes energéticos. La Alianza por la Competitividad de la Industria Española ha calculado que el encarecimiento del gas y la electricidad desde el inicio del conflicto en Irán, el 28 de febrero, hasta el final del año elevaría los costes energéticos de la industria española en 7.400 millones de euros.

El transporte por carretera ha reclamado una respuesta específica. La Confederación Española de Transporte de Mercancías ha pedido al Gobierno que devuelva mediante ayudas parte del aumento de la recaudación pública vinculado a los precios de los carburantes. La Federación de Asociaciones de Transporte por Carretera, Fenadismer, ha solicitado esta semana la intervención de los precios si se conserva el actual modelo de ayudas. La organización considera que la bonificación fiscal ha fracasado porque las petroleras han absorbido la rebaja impositiva en sus márgenes.

Mientras se resuelve la continuidad de las medidas públicas, Repsol ha anunciado descuentos para sus usuarios más allá de septiembre. Los clientes que paguen con Waylet en sus estaciones de servicio podrán acumular ahorros de hasta 45 céntimos por litro hasta el 31 de octubre. Moeve también ha ampliado sus promociones. Entre el 15 de septiembre y el 30 de noviembre, los usuarios de Moeve gow obtendrán 10 céntimos por litro de saldo en cada repostaje, el doble de la cantidad habitual, y podrán acumular hasta 40 céntimos por litro.

Con información de EFE

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