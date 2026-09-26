España Deportes

Tragedia en Asturias: fallece una copiloto de 20 años en el rally de Llanes dentro del vehículo

El siniestro se produjo en el tramo de El Mazucu, un trazado estrenado en esta edición dentro de la segunda etapa de la prueba

Coche de rally rojo, blanco y azul, volcado y destrozado en un lateral de una carretera boscosa. Dos hombres observan el vehículo
Fallece una copiloto de 20 años en el rally de Llanes. (Imagen Ilustrativa)
Guardar

El automovilismo asturiano vuelve a estar de luto. Soraya Barreiro, copiloto de 20 años y vecina de la parroquia de Meré, en Llanes, falleció este mediodía tras el accidente que sufrió el BMW 325i en el que competía, encuadrado con el dorsal 61 en el Rally Villa de Llanes.

El siniestro se produjo en el tramo de El Mazucu, un trazado estrenado en esta edición dentro de la segunda etapa de la prueba. El coche, pilotado por Germán Romano, se salió de la carretera y se incendió de forma prácticamente inmediata.

PUBLICIDAD

El piloto logró salir del habitáculo con quemaduras y fue evacuado, pero Barreiro no consiguió escapar a tiempo y murió en el interior del vehículo.

El rally, suspendido

El accidente tiene además una circunstancia especialmente dolorosa: Pablo Barreiro, hermano de la copiloto, también tomaba parte en la carrera y llegó al lugar del siniestro apenas unos instantes después de que ocurriera.

El rally, que había arrancado el día anterior y debía cerrarse hoy con la disputa de los tramos restantes de las trece especiales programadas, fue suspendido de inmediato por la organización.

La Escudería Villa de Llanes, responsable de la prueba, decidió cancelar las cuatro especiales que quedaban y los participantes regresaron al parque cerrado sin completar el resto del recorrido.

PUBLICIDAD

“Profundo dolor y máximo respeto”

La escudería ha explicado la decisión a través de un comunicado: “Esta difícil y triste decisión se ha adoptado como señal de profundo dolor y máximo respeto. En estos momentos de inmenso pesar para toda la familia del automovilismo, entendemos que la competición deportiva carece de toda importancia y debe detenerse de inmediato”.

La suspensión llegó justo antes de que se resolviera el título del SuperCER, el Supercampeonato de España de Rallys, del que esta prueba era la penúltima cita puntuable. Ángel “Cohete” Suárez se proclamó campeón, aunque en las circunstancias más tristes posibles.

No es la primera tragedia en Llanes

Esta no es la primera vez que el Rally de Llanes se ve golpeado por un accidente mortal. En septiembre de 2021, un Seat Panda sufrió un siniestro en el tramo de El Fito que costó la vida a su piloto, Jaime Gil, y a su copiloto, Diego Calvo.

El automovilismo asturiano, y el deporte del motor en general, vuelven así a enfrentarse a uno de sus riesgos más crudos, en una jornada que debía cerrar con la entrega de trofeos y que terminó marcada por el dolor.

Temas Relacionados

Última Hora EspañaEspaña DeportesEspaña Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Carlos Sainz: “La carrera nos ha dado una oportunidad y la he cogido con las dos manos”, pero “de aquí a final de año va a ser difícil puntuar”

El madrileño, penalizado con cinco posiciones, salió 14º, llegó a caer al 16º y aprovechó el caos final para colarse en los puestos de puntuación

Carlos Sainz: “La carrera nos ha dado una oportunidad y la he cogido con las dos manos”, pero “de aquí a final de año va a ser difícil puntuar”

Sainz aprovecha el caos de Bakú para volver a puntuar, mientras Alonso abandona por un fallo de motor

El piloto de Williams termina décimo tras adelantar a Hülkenberg al final y Aston Martin sufre dos DNF por problemas mecánicos

Sainz aprovecha el caos de Bakú para volver a puntuar, mientras Alonso abandona por un fallo de motor

España estrena su segunda estrella en la catedral de Londres: Lamine Yamal mide sus opciones al Balón de Oro frente a Harry Kane

La Roja vuelve a competir en Wembley, escenario en el que ya derrotó a Inglaterra en dos ocasiones, en la reedición de la última final de la Eurocopa

España estrena su segunda estrella en la catedral de Londres: Lamine Yamal mide sus opciones al Balón de Oro frente a Harry Kane

El bendito problema de Luis de la Fuente con la delantera de España: los jugadores que quieren quitarle el puesto a Oyarzabal

La selección española afronta este sábado su primer partido de la Nations League ante Inglaterra

El bendito problema de Luis de la Fuente con la delantera de España: los jugadores que quieren quitarle el puesto a Oyarzabal

Alcaraz y Mensík consiguen el tercer punto para Europa en la Laver Cup tras derrotar a Fritz y Búblik

La pareja formada por el español y el checo se ha llevado el encuentro en dos sets por un doble 6-4

Alcaraz y Mensík consiguen el tercer punto para Europa en la Laver Cup tras derrotar a Fritz y Búblik
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Maricarmen pide al Gobierno un decreto ley tras su desahucio: “Quiero que no le pase a otras personas”

Maricarmen pide al Gobierno un decreto ley tras su desahucio: “Quiero que no le pase a otras personas”

Sumar amenaza con no acudir al Consejo de Ministros si no se incluye un decreto de vivienda

Marruecos reafirma su “larga amistad” con Rusia en una reunión en Nueva York 10 años después del acuerdo que firmaron Mohamed VI y Putin

El Gobierno confirma que busca acelerar la devolución de los migrantes que siguen en Ceuta a Marruecos: “Está encima de la mesa”

El desahucio de Maricarmen desata una batalla política en España y las reacciones llegan hasta Naciones Unidas: “Es un daño irreparable”

ECONOMÍA

Mercadona y Chufi ganan el pleito de la horchata por el que un pequeño productor los llevó al Tribunal Supremo

Mercadona y Chufi ganan el pleito de la horchata por el que un pequeño productor los llevó al Tribunal Supremo

Un trabajador se lesiona la muñeca mientras intentaba aflojar un tornillo, pero la mutua se niega a reconocer que es accidente laboral: el caso acaba en los tribunales

La rebaja fiscal a los carburantes llega a su fin: el Gobierno debe decidir si prorroga los descuentos o aprueba nuevas ayudas mientras la gasolina y el diésel se disparan

La renta antigua aún protege a cerca de 160.000 hogares en España: los límites del régimen que amparó a Maricarmen durante 70 años

Una cadena de supermercados española vende whisky Ballantine’s que debía ir a Perú y la Justicia le obliga a destruir las botellas: “El daño, por ínfimo que pudiera ser, es daño”

DEPORTES

Carlos Sainz: “La carrera nos ha dado una oportunidad y la he cogido con las dos manos”, pero “de aquí a final de año va a ser difícil puntuar”

Carlos Sainz: “La carrera nos ha dado una oportunidad y la he cogido con las dos manos”, pero “de aquí a final de año va a ser difícil puntuar”

Sainz aprovecha el caos de Bakú para volver a puntuar, mientras Alonso abandona por un fallo de motor

España estrena su segunda estrella en la catedral de Londres: Lamine Yamal mide sus opciones al Balón de Oro frente a Harry Kane

Alcaraz y Mensík consiguen el tercer punto para Europa en la Laver Cup tras derrotar a Fritz y Búblik

Mbappé se marcha lesionado tras marcar con Francia y hace saltar las alarmas en el Real Madrid: “No pinta bien”