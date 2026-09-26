Tragedia en Asturias: fallece una copiloto de 20 años en el rally de Llanes dentro del vehículo

Fallece una copiloto de 20 años en el rally de Llanes. (Imagen Ilustrativa)

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El automovilismo asturiano vuelve a estar de luto. Soraya Barreiro, copiloto de 20 años y vecina de la parroquia de Meré, en Llanes, falleció este mediodía tras el accidente que sufrió el BMW 325i en el que competía, encuadrado con el dorsal 61 en el Rally Villa de Llanes.

El siniestro se produjo en el tramo de El Mazucu, un trazado estrenado en esta edición dentro de la segunda etapa de la prueba. El coche, pilotado por Germán Romano, se salió de la carretera y se incendió de forma prácticamente inmediata.

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El piloto logró salir del habitáculo con quemaduras y fue evacuado, pero Barreiro no consiguió escapar a tiempo y murió en el interior del vehículo.

El rally, suspendido

El accidente tiene además una circunstancia especialmente dolorosa: Pablo Barreiro, hermano de la copiloto, también tomaba parte en la carrera y llegó al lugar del siniestro apenas unos instantes después de que ocurriera.

El rally, que había arrancado el día anterior y debía cerrarse hoy con la disputa de los tramos restantes de las trece especiales programadas, fue suspendido de inmediato por la organización.

La Escudería Villa de Llanes, responsable de la prueba, decidió cancelar las cuatro especiales que quedaban y los participantes regresaron al parque cerrado sin completar el resto del recorrido.

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“Profundo dolor y máximo respeto”

La escudería ha explicado la decisión a través de un comunicado: “Esta difícil y triste decisión se ha adoptado como señal de profundo dolor y máximo respeto. En estos momentos de inmenso pesar para toda la familia del automovilismo, entendemos que la competición deportiva carece de toda importancia y debe detenerse de inmediato”.

La suspensión llegó justo antes de que se resolviera el título del SuperCER, el Supercampeonato de España de Rallys, del que esta prueba era la penúltima cita puntuable. Ángel “Cohete” Suárez se proclamó campeón, aunque en las circunstancias más tristes posibles.

No es la primera tragedia en Llanes

Esta no es la primera vez que el Rally de Llanes se ve golpeado por un accidente mortal. En septiembre de 2021, un Seat Panda sufrió un siniestro en el tramo de El Fito que costó la vida a su piloto, Jaime Gil, y a su copiloto, Diego Calvo.

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El automovilismo asturiano, y el deporte del motor en general, vuelven así a enfrentarse a uno de sus riesgos más crudos, en una jornada que debía cerrar con la entrega de trofeos y que terminó marcada por el dolor.