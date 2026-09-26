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El Gobierno confirma que busca acelerar la devolución de los migrantes que siguen en Ceuta a Marruecos: “Está encima de la mesa”

Lo ha confirmado este sábado el secretario general del PSOE en Madrid y ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López

Óscar López, secretario general del PSOE-M y ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública (Europa Press)
Óscar López, secretario general del PSOE-M y ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública (Europa Press)
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El Gobierno estudia medidas para acelerar el regreso a Marruecos de los migrantes que aún permanecen en Ceuta, según ha confirmado este sábado el secretario general del PSOE en Madrid y ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López. López ha defendido la labor del Ejecutivo para responder a la situación de la ciudad autónoma. “El Gobierno está trabajando en todo tipo de medidas que puedan agilizar para devolver la normalidad a Ceuta y esas personas retornen cuanto antes. El Gobierno está volcado en eso”, ha declarado ante los medios.

El dirigente socialista no ha precisado si será en el próximo Consejo de Ministros del próximo martes cuando se materialice. Al ser preguntado por esta posibilidad de impulsar un real decreto, sobre la que informó El País, el ministro ha señalado que esa opción “está encima de la mesa”, junto a otras iniciativas. El secretario general ha defendido que la respuesta debe centrarse en actuaciones. “Porque a Ceuta no se la apoya manifestándose en contra o insultando a nadie, se la apoya con medidas”, ha aseverado. López ha pedido “buscar soluciones” y ha reprochado que “otros” intenten “alargar los problemas”, en referencia a la manifestación de este sábado impulsada por PP y Vox.

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La protesta, convocada por Sociedad Civil Española (SCE), comenzó a las 10.00 horas en la plaza de Cibeles y tiene previsto terminar hacia las 14.00 horas en el Arco de la Victoria, en Moncloa, pasando por la calle de Alcalá, Gran Vía y Princesa

El Gobierno aumenta las plazas de acogida

Mientras estudia fórmulas para agilizar el retorno a Marruecos de los migrantes llegados a Ceuta los pasados 30 y 31 de julio, el Gobierno ha abierto y prepara dos recursos destinados a mujeres, algunas de ellas con hijos. El Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones ha incorporado ya a 63 mujeres al recurso de acogida humanitaria de La Hípica. Las plazas estaban disponibles después de que otras migrantes fueran trasladadas al Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes (CETI) en las 48 horas previas.

El departamento ha precisado que la acogida de estas mujeres no supone una ampliación de la capacidad de La Hípica. La medida ha permitido sacar de los asentamientos informales próximos al recinto a parte de quienes llevaban semanas en esa situación. El Ejecutivo prepara además un nuevo espacio en el antiguo campo de fútbol del acuartelamiento del Regimiento de Caballería Montesa número 3, junto a la playa del Trampolín. La instalación contará con carpas y tendrá capacidad para unas 500 mujeres que permanecen en los alrededores del CETI y en la zona de La Hípica.

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La separación de las mujeres respecto del resto de migrantes adultos responde a la necesidad de ofrecer una ubicación específica a este colectivo. El nuevo recinto ampliará la red de dispositivos temporales habilitados ante la llegada de migrantes a la ciudad autónoma. Según informó EFE, que citó a fuentes del Gobierno, el acuartelamiento figura entre los espacios incluidos en el Real Decreto 681/2026, de 25 de agosto, que declaró la situación de interés para la seguridad nacional en Ceuta. La norma también contempla explanadas en El Guano, cerca de la playa del Trampolín, y en la antigua instalación militar Batería K-8, en Benzú, junto a la frontera norte con Marruecos. El Gobierno ha habilitado ya más de 6.000 plazas temporales de acogida.

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